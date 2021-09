Igor Levit und Edith Bischof bekommen den Niedersächsischen Staatspreis

Hannover

Bei einem Festakt in der Staatsoper Hannover haben die Unternehmerin Edith Bischof und der Pianist Igor Levit am Montagabend den Niedersächsischen Staatspreis erhalten. Die Auszeichnung, die seit 1978 inzwischen alle zwei Jahre vergeben wird, ist insgesamt mit 35.000 Euro dotiert. Für das Jahr 2020 hat die Jury zwei Preisträger ausgewählt – Bischof und Levit erhalten so jeweils die Hälfte des Preisgeldes. Wegen der Pandemie konnte die Übergabe erst jetzt in festlichem Rahmen organisiert werden.

Dieser festliche Rahmen bestand unter anderen aus zwei Lobreden auf die Preisträger, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Die Laudatio auf Edith Bischof hielt Elke Büdenbender, die Ehefrau des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Sie lobte die 71-jährige Unternehmerin, die einen Busbetrieb in Wesendorf leitet, als tatkräftige Frau, die ihre wirtschaftliche Tätigkeit mit starkem sozialen Engagement zu verbinden wisse. Mit ihrem „Projekt Vorfahrt“ habe sie Hunderte langzeitarbeitslose, alleinerziehende Frauen zu Busfahrerinnen ausgebildet und damit deren Schicksal und das ihrer Familien zum Positiven gewendet.

Preisträgerin des Niedersächsischen Staatspreises 2020: Edith Bischof. Quelle: Rainer Dröse

Taten statt Worte

Bischof sei eine Frau, die Probleme anpacke, statt darüber zu reden: Dem Fachkräftemangel in der Busbranche begegnete sie, indem sie Frauen, die sich eigentlich als Reinigungskräfte bei ihr beworben hatten, eine Runde am Steuer eines Busses über ihren Hof drehen ließ. So wurde die Idee zum „Projekt Vorfahrt“ geboren. Bischof selbst sagt dazu: „Wenn Idee, Vorstellung und Ziel halbwegs durchdacht sind, finden sich auch Partner dafür.“ So konnte das Projekt weiter wachsen und inzwischen auch auf Flüchtlinge und Migranten ausgeweitet werden.

Die Musik beim Festakt Ein Pianist bekommt einen Preis – und spielt nicht selbst bei der Preisverleihung: Igor Levit hat das üppige Musikprogramm des Festaktes an seine Schüler Mert Yalniz, Anastasia Sokolova und Florian Albrecht delegiert, die eindrucksvoll eigene Kompositionen und Stücke von Marc-André Hamelin und Ronald Stevenson aufführten. Dass Musiker und Politiker nicht immer eine Sprache sprechen, wurde durch eine Kuriosität am Rande deutlich: Ministerpräsident Stephan Weil verwechselte den Pianisten Dongping Wang in seiner Ankündigung mit dem 2020 verstorbenen Komponisten Nikolai Kapustin, dessen Werk zu hören war.

Während Büdenbender in wohlgesetzten, freundlichen Worten Persönlichkeit und Arbeit der Preisträgerin charakterisierte, kaprizierte sich der „Aspekte“-Moderator Jo Schück darauf, eine möglichst originelle Rede zu Igor Levit zu halten. Der sei durch zahlreiche Berichte in Fernsehen, Radio und Presse inzwischen so bekannt, dass kaum Neues zu berichten sei. Durch seine Offenheit, seine Zeitgenossenschaft und beständige Neugier sei Levit ein Brückenbauer zwischen verschiedenen Sphären. Vor allem durch seine digitalen Hauskonzerte während des Lockdowns, die vielen Menschen einen ersten Zugang zur Klassik eröffnet hätten, sei der Pianist zudem die „Inkarnation der Barrierefreiheit“.

Folgenreiche Integrationsgeschichte

Levit selbst dankte in einer berührenden Rede für die Auszeichnung. Er sei „ein in Russland geborener Niedersachse“, sagte er. Seine Eltern seien 1995 „mit materiell fast gar nichts“ nach Deutschland gekommen, um seiner Schwester und ihm ein besseres Leben zu ermöglichen. „Sie haben einen Mut bewiesen, vor dem ich mich nur verneigen kann.“ Ihm selbst sei der Umzug mit acht Jahren leichtgefallen: „Die neue Umgebung, die neue Sprache – alles war ein Abenteuer.“ Er habe hier die Chance bekommen, „zu lernen, zu wachsen, mir über meine Träume klar zu werden und sie zu erfüllen“.

„Meine Familie und ich sind das, was man eine erfolgreiche Integrationsgeschichte nennt“, fuhr der Pianist fort: „Viele Familien erleben das heute ganz anders.“ Viel zu häufig lasse der Staat die Menschen mit ihrer Not allein: „Deshalb schäme ich manchmal für dieses Land.“ Er nehme den Preis „von Herzen gern“ an – das Preisgeld reiche er aber stellvertretend für viele andere Organisationen und engagierte Einzelpersonen an zwei Hilfsprojekte weiter: an das „Patenschaftsnetzwerk Afghanische Ortskräfte“ und an das „Netzwerk für traumatisierte Geflüchtete in Niedersachsen“, die wichtige Arbeit für Menschen in Notsituationen leisteten. „Wenn menschliche Schicksale egal werden, ist alles verloren“, schloss Levit: „Bleiben wir empathisch!“

Von Stefan Arndt