Hannover

„Wir machen jetzt ein Experiment“, sagt Igor Levit zu seiner Schülerin. Sergei Prokofjew sei doch ein guter Komponist, „viel genialer, als wir beide zusammen, oder nicht?“ Die Schülerin nickt. „Jetzt also die Frage: Was wäre dieses Stück ohne Sie?“ Levit zeigt auf die Noten von Prokofjews dritter Klaviersonate, die die Schülerin gerade gespielt hat und die nun Thema des Unterrichts ist. Die Schülerin weiß nicht, was sie sagen soll. „Sehen Sie: Es ist nichts“, sagt Levit: „Der einzige Grund, warum diese Sonate existiert, sind Sie“. Er blättert die Noten auf, dreht und schüttelt sie, wie um zu beweisen: Hier ist nur Papier. „Wenn Sie das spielen, hören wir Ihre Arbeit und Ihren Schweiß. Benehmen Sie sich entsprechend: Das ist ihr Stück!“

Ein Professor bei der Arbeit

Es ist Sonnabendnachmittag, Igor Levit geht seiner Arbeit nach. Seit Oktober ist der 32-Jährige Klavierprofessor an der hannoverschen Musikhochschule. An diesem Wochenende unterrichtet er dort aber nicht seine regulären Studenten: Weil das Institut zur Frühförderung musikalisch Hochbegabter gerade mit einer Veranstaltungsreihe seinen 20. Geburtstag feiert und Levit selbst zu den ersten Absolventen dieser Talentschmiede gehörte, gibt der Pianist erstmals öffentlichen Unterricht. Bewerben konnten sich Kinder und Jugendliche aus ganz Deutschland. Sie haben kurze Videos eingeschickt, anhand derer Levit sechs junge Musiker ausgewählt hat, um sie jeweils eine Stunde vor Publikum zu unterrichten.

Starpianist – und Lehrer an der Musikhochschule Hannover: Igor Levit. Quelle: Moritz Frankenberg

Die Rolle des Interpreten, auf die Levits Prokofjew-Experiment abzielt, ist eines der Lieblingsthemen des Pianisten. Der Musiker als selbstloser Diener des Komponisten: Das ist die gängige Vorstellung von einem Interpreten und in den allermeisten Fällen auch dessen Selbstbild. Levit aber hält das für grundlegend falsch und sogar für verlogen – „eine absurde Musikweltdiskussion“, wie er beim Unterricht schimpft.

Die Macht der Hörers

Der 16-jährigen Yufang Fan, die aus Dresden nach Hannover gekommen ist (und die einzige chinesischstämmige Schülerin ist), will er mit seinem Experiment aber nicht einfach eine Lektion in Selbstbewusstsein erteilen. Prokofjews wilde Sonate erschien ihm in der Version seiner Schülerin nur ein wenig zu brav und kultiviert, um damit bei einem Hörer wirklich etwas auszulösen. Und den hat Levit immer mit im Blick: Wenn die Musik nicht gehört wird, ist sie schließlich fast ebenso wenig wert, als wenn sie gar nicht gespielt wird.

Der Interpret ist also kein Diener, sondern jederzeit Herr der Lage – trotzdem kann er nicht einfach machen, was er will: Levit achtet extrem genau auf das, was in den Noten steht. Er korrigiert die Schülerin, wenn sie eine Triole statt einer Sechzehntel nach einer punktierten Achtelnote spielt: eine winzige rhythmische Nachlässigkeit, die er keinesfalls durchgehen lässt. Aber heilig sind die Noten nicht. Bei einem technisch schwierigen Lauf fordert er deshalb neben Präzision auch eigene Kreativität: „So interessant ist das ja eigentlich nicht“, sagt er zu einer korrekten Version, bei der jeder Ton deutlich zu hören war. Er wiederholt die Passage mit mehr Schwung, viel Pedal und einem stärkeren Crescendo. „Jetzt ist es ein Vulkanausbruch“, sagt er – und fügt einen kurzen Exkurs über musikalische Gesten an, die am Klavier erfunden wurden.

„Der einzige Grund, warum diese Sonate existiert, sind Sie“: Igor Levit unterrichtet in der Musikhochschule. Quelle: Stefan Arndt

„Das nennt man dann üben“

Wenn Levit über Musik spricht, geht es oft um solche große Gesten und ihre verfeinerte Form, die Phrasierung. Wie bringt man eine Gruppe von Tönen dazu, lebendig und sprechend zu klingen? Das ist für ihn eine zentrale Frage, auf die es einige objektive Antworten gibt, die sich mit Fingersätzen oder Musikgeschichte beantworten lassen. Doch solche Aspekte können immer nur ein Teil der Lösung sein, glaubt Levit. Ohne subjektive Antworten, die jeder Interpret selbst finden muss, wird das Ziel nie erreicht.

Der 14-jährige Julian Becker hat ein cis-Moll-Stück aus Bachs „Wohltemperierten Klavier“ mit in den Unterricht gebracht. Hier ist die Musik nicht so theatralisch wie in Prokofjews Sonate und entsprechend subtiler sind die Mittel, die Levit anwendet. Gemeinsam mit seinem Schüler probiert er verschiedene Nuancen aus, einen einzigen Akkord anzuschlagen. „Welche Version gefällt dir am besten?“, fragt er dann. „Das kann ich so schnell nicht sagen“, lautet die Antwort. Levit ist begeistert. Der Schüler soll die Möglichkeiten abwägen – eine vorgefertigte Lösung bietet Levit nicht an: „Finde selbst heraus, was das Richtige ist“, sagt er. „Das nennt man dann üben.“

Ein maßloser Anspruch

Wenn ein Schüler ein Stück so beherrscht, wie der 14-Jährige sein Praeludium, gibt Levit keine Anweisungen – er stellt lieber Fragen. „Warum nimmst du hier kein Pedal?“ zum Beispiel. Antwort: „Weil ich es nicht brauche.“ Levit nickt zufrieden. „Jede Antwort, die mit ,ich’ beginnt, ist erstmal großartig“, sagt er. „Und jede Antwort, die mit ,Bach’ beginnt, ist schlecht.“

Solche Sätze sind provokant zugespitzt, aber kein Ausdruck von Selbstherrlichkeit. Für Levit ist es fast eine Todsünde, musikalische oder musikhistorische Konventionen unreflektiert zu übernehmen. Er will seinen Schülern höchstens nebenbei vermitteln, wie man etwas spielt – wichtiger ist ihm, dass sie genau wissen, warum sie ein Stück so und nicht anders spielen.

Größer kann die Aufgabe für den Interpreten kaum sein. Es ist ein maßloser Anspruch, den nur einlösen wird, wer ganz für die Musik brennt. Igor Levit ist ein Lehrer, der das Feuer weitergeben kann.

Lesen Sie auch

Von Stefan Arndt