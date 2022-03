Hannover

Warum bloß hat ausgerechnet Dimitri Schostakowitsch sich für den Gedanken begeistert, die gesamte musikalische Welt in einem einzigen großen Zyklus zu fassen? Johann Sebastian Bach hat mit seinem „Wohltemperierten Klavier“ das Muster dafür vorgegeben: eine Gruppe von Werken in allen zwölf Dur- und allen zwölf Molltonarten, die das abendländische Musiksystem kennt. Im Laufe der Jahrhunderte hat dieses Prinzip viele Komponisten inspiriert. Keiner davon aber hat ein so eigenwilliges Verhältnis zu Tonarten wie Schostakowitsch.

In der Welt der Musik sind Tonarten die geografischen Angaben: Sie kennzeichnen Ländergrenzen gleich Bereiche, in denen bestimmte Temperaturen, Lichtverhältnisse und Stimmungen vorherrschen. F-Dur etwa tönt häufig wie das glückliche Grün von weiten Wäldern, d-Moll ist das lichtlose Schattenreich, in dem Verzweiflung keimen kann oder der erste Trost.

Ein Gefühl der Fremde

In seinen „24 Präludien und Fugen“, die der Pianist Igor Levit nun in einem ausgedehnten und außergewöhnlichen Pro-Musica-Konzert im Funkhaus gespielt hat, durchschreitet Schostakowitsch mit dem Quintenzirkel als Kompass den gesamten Klangkosmos. Doch seine Musik legt es darauf an, die ordnenden Anziehungskräfte der Harmonien außer Kraft zu setzen. Schostakowitsch kann scheinbar gewöhnliche Akkorde so aneinanderfügen, dass man sofort die Orientierung verliert. Anders als bei vielen anderen Komponisten schafft Harmonie bei ihm nicht ein Gefühl von Heimat – sie sorgt im Gegenteil dafür, dass man sich fremd fühlt und hoffnungslos verloren.

Konzentriert: Igor Levit spielte Sonnabend im Großen Sendesaal. Quelle: Christian Behrens

Unter diesen Umständen ist ein Abschreiten der musikalischen Welt keine vergnügliche Reise, sondern eine schmerzvolle Odyssee. Nicht viele Pianisten setzen sich solchen Strapazen in einem Konzert aus. Alexander Melnikov hat den Zyklus vor fünf Jahren bei den Kunstfestspielen Herrenhausen präsentiert. Für Levit, der gerade 35 Jahre alt geworden ist, sind die Stücke echte Lebenswerke – seit mehr als zwei Jahrzehnten ist er intensiv mit dieser Musik beschäftigt. Bei seinen Auftritten in anderen Städten in der vergangenen Woche hat er vor Beginn des eigentlichen Programms die ukrainische Nationalhymne gespielt und an das Leid der Menschen erinnert. In Hannover tut er das nicht. Man spürt auch so: Das ist die Musik der Stunde.

Die Essenz der Musik

Im Großen Sendesaal, der mit 500 besetzen Plätzen coronabedingt noch als ausverkauft gelten muss, ist Levits große Erfahrung eindrucksvoll zu hören. Trotz der eigentlich kaum zu bewältigenden Menge – insgesamt gibt es gut zweieinhalb Stunden Musik, die wegen des Hygienekonzeptes im Funkhaus nicht einmal von einer Pause unterbrochen sein dürfen – gelingt es ihm, aus jedem einzelnen Stück eine unverwechselbare Essenz zu destillieren.

Manchmal scheint er dafür die Grenzen des technisch Machbaren zu verschieben, wenn er etwa die vierstimmig vollgriffige Des-Dur-Fuge in einem vollkommen atemberaubenden Tempo spielt. Aber Levit ist kein Kraftprotz, der es darauf anlegt, seine Möglichkeiten zu demonstrieren. Er stellt der hier oftmals an Gewalt grenzenden Virtuosität immer wieder Momente von größter Sanftheit und Hoffnung gegenüber. Und es gibt derzeit wohl kaum einen Pianisten, der über eine so große Vielfalt an Klangfarben verfügt. In einem Zyklus, der alle Tonarten umfasst, kommt dieser Reichtum in überwältigender Pracht zur Geltung.

Dunkel pochende Schwärze

Dabei hat Levit keine Furcht vor der depressiven Grundstimmung des Werkes. Mit der strengen Form der Fuge hat Schostakowitsch einen gleichsam objektiven Rahmen gesetzt, innerhalb dessen er sich umso subjektiver ausdrücken kann. Man hört überall das Grelle, Schnelle und Doppelbödige, das vor allem seine Sinfonik kennzeichnet, und doch wirkt es hier auf eine fast schon indiskret direkte Weise intim und persönlich. Levit scheint die dunkel pochende Schwärze des Stückes aufzusaugen und verstärkt wiederzugeben, bis sie im ganzen Saal spürbar wird.

Schön ist das alles nicht. Es ist kein Konzertabend, bei dem man sich an Opulenz und Größe der Klänge berauscht oder die Fertigkeiten des Solisten bestaunt. So unerbittlich und unmittelbar, wie Levit diese Musik spielt, kann sie den Hörer eher in eine existenzielle Auseinandersetzung verwickeln. Am Ende jedenfalls ist das Herz furchtbar schwer. Dem Jubel im Saal tut das keinen Abbruch: Binnen Sekunden springt fast das gesamte Publikum von den Plätzen auf und applaudiert begeistert im Stehen.