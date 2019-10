Wird es das geplante House of Music in doppelter Ausfertigung geben? Neben dem Rundbunker am Weidendamm in Hannovers Nordstadt könnte auch ein Haus in der benachbarten Gerhardtstraße zum Musikzentrum ausgebaut werden – das stellt sich die Jazz Musiker Initiative vor. Bei der Jazzwoche gibt es dort bereits erste Konzerte.