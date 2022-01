Hannover

Das Team des Festivals Theaterformen ist mal klein, mal groß. Noch sind neben Anna Mülter, der Leiterin, nur vier Personen mit den Vorbereitungen des Theaterfestivals beschäftigt. Kurz vor dem Start der neuen Ausgabe, die vom 30. Juni bis 10. Juli in Braunschweig stattfinden soll, werden es etwa 20 Personen sein; die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit wird dann ebenso vergrößert sein wie das Team der Produktionsleitung.

Das Programm für die nächste Ausgabe des Festivals, das im Wechsel in Hannover und Braunschweig stattfindet, ist noch nicht ganz komplett, ein paar Entscheidungen wird Mülter noch fällen müssen. Viele Anregungen für mögliche Einladungen zu den Theaterformen findet die Intendantin bei anderen Festivals. Die konnte sie die allerdings erst recht spät besuchen – Anfang des Jahres ist coronabedingt viel ausgefallen. Gerade ist sie von einer längeren Reise zurückgekehrt. Sie hat Theaterfestivals in Helsinki, Marrakesch und Paris besucht. Einiges, was sie dort gesehen hat, könnte im Programm der nächsten Theaterformen auftauchen. Ein bisschen Zeit hat Anna Mülter noch, die Frist für die finale Gestaltung des Programms endet im Februar. Eröffnet wird das Festival am 30. Juni.

Tanz für junges Publikum

Viel verraten will sie über das neue Programm noch nicht. Nur ein bisschen: Es wird eine Koproduktion mit der Jugendabteilung und der Tanzsparte des Braunschweiger Staatstheaters geben. Taoufiq Izeddiou, Begründer der ersten zeitgenössischen Tanzcompany und der ersten Ausbildungsstätte für zeitgenössischen Tanz in Marokko, bringt eine Choreografie für junges Publikum mit nach Braunschweig.

Ein großes, von der Stadtgesellschaft aufmerksam beachtetes und kontrovers diskutiertes Projekt dürfte das wohl eher nicht werden. Bei den Theaterformen 2021 in Hannover ist der „Theaterformen“-Chefin etwas gelungen, das sich viele Kulturveranstalter wünschen: Durch das Festival-Zentrum auf der Raschplatz-Hochstraße und der damit verbundenen Straßensperrung, war das Festival ein paar Wochen lang Stadtgespräch. So etwas lässt sich nicht so einfach in eine andere Stadt exportieren, es lässt sich nicht so einfach wiederholen und auch nicht so einfach finanzieren. Dass bei den hannoverschen Theaterformen im vergangenen Sommer das Festivalzentrum auf der Hochstraße zum – heftig umstrittenen – Kulturort werden konnte, war nur durch die Unterstützung der Bundeskulturstiftung möglich, die das Projekt mit 240.000 Euro gefördert hat. Die Stiftung allerdings gewährt ihre Unterstützung nicht jedes Jahr.

Für dieses Jahr musste Festivalchefin Mülter daher bei anderen Kulturförderern nachfragen. Beim Goethe-Institut war sie erfolgreich. Das fördert ein „Vernetzungsprojekt“, an dem auch andere Städte beteiligt sind – mehr will die Festivalchefin noch nicht verraten.

Eine große Bandbreite zeitgenössischen Theaters

Anna Mülter leitet die Theaterformen seit dem vergangenen Jahr ihr Vertrag endet 2024. Sie setzt mit einzelnen Festivals keine Schwerpunkte, wie ihre Vorgängerin Martine Dennewald das getan hat, sondern versucht jedes Mal eine große Bandbreite zeitgenössischen Theaters aus aller Welt zu zeigen. Das Thema Barrierefreiheit spielt bei jeder Ausgabe der von ihr kuratierten Theaterformen eine Rolle. „Für mich ist es eine Selbstverständlichkeit, dass es Künstlerinnen und Künstler mit Behinderung im Programm gibt“, sagt Anna Mülter.

Demnächst in Braunschweig soll sich das auch in der Gestaltung des Festivalzentrums zeigen. Das wird vom britischen Kollektiv „Disordinary Architecture“ entworfen, einem Kollektiv britischer Architektinnen und Architekten, das mit dem kreativen Potential von Menschen mit Behinderung arbeitet. Da an dem Projekt vornehmlich gehörlose Architektinnen und Architekten abreiten, wird Sichtbarkeit im neuen Festivalzentrum eine besondere Rolle spielen.

Dem Theater wird seit einigen Jahren gern auch die Funktion zugeschrieben, ein Schutzraum für marginalisierte Gruppen zu sein. Diese Perspektive ist Anna Mülter nicht fremd. Sie sagt: „Theater war lange Zeit ein Schutzraum für die weiße Mehrheitsgesellschaft. Mir geht es darum, genau diesen Schutzraum aufzubrechen.“

Das Programm für die Theaterformen in Braunschweig wird sie Ende April vorstellen. Mit einem dann schon recht großen Team.

Von Ronald Meyer-Arlt