London/Berlin

Kunst geschieht nicht jenseits von all dem, was sonst so geschieht, sondern mittendrin. Insofern ist es durchaus verständlich, dass das britische Magazin „ArtReview“ im seinem Ranking der 100 einflussreichsten Persönlichkeiten und Bewegungen der aktuellen Kunst eine Bewegung auf den ersten Platz gestellt hat. Black Lives Matter führt die Liste „Power 100“ an, die eine anonyme Jury nun veröffentlicht hat. Und so sieht die Liste der Top Ten aus – Vorjahresergebnis in Klammern:

1. Black Lives Matter, internationale Menschenrechtsbewegung (neu)

2. ruangrupa, indonesisches Künstler-Kollektiv und künstlerische Leitung der Kasseler documenta 2022 (10)

3. Felwine Sarr & Bénédicte Savoy, senegalesischer Ökonom und französische Kunsthistorikerin (6)

4. #MeToo, internationale Bewegung gegen sexuelle Übergriffe (21)

5. Fred Moten, US-Dichter und Philosoph (16)

6. Arthur Jafa, US-Videokünstler (34)

7. Glenn D. Lowry, Direktor des Museum of Modern Art ( MoMA), New York (1)

8. Thelma Golden, Direktorin des Studio Museums in Harlem (7)

9. Saidiya Hartman, US-Schriftstellerin und Wissenschaftlerin spezialisiert auf Afroamerikanistik (neu)

10. Judith Butler, US-Philosophin (neu)

Natürlich hätte es sich die 20-köpfige anonyme Jury auch einfach machen und Corona auf Platz eins hieven können. Denn das Virus hat auch den Kunstbetrieb erschüttert: Museen sind im Lockdown geschlossen, fast alle Kunstmessen wurden abgesagt, Künstler kämpfen um ihre Existenz, Galerien verlieren an Einfluss. Die Jury konstatiert: „Das Jahr 2020 hat uns gezeigt, wie machtlos wir alle sind.“

Doch mit Black Lives Matter auf Rang eins macht die Jury klar, dass es im Kunstbetrieb immer noch stärkere Einflüsse gibt als ein Virus. Der gewaltsame Tod des Afroamerikaners George Floyd im Mai durch brutale Polizeigewalt hat Proteste in der ganzen Welt ausgelöst. Denkmäler wurden gestürzt, Straßen wurden umbenannt. Zeitgenössische afrikanische Künstler werden sichtbarer. Galerien diversifizieren eilig ihr Programm. Auch in Museen, bei Ernennungen und Auszeichnungen ist nach Ansicht der Jury der Einfluss zu spüren. Black Lives Matter sei eine „globale Abrechnung“ mit rassistisch motivierter Diskriminierung und habe zu einem „Paradigmenwechsel in der aktuellen Kultur“ geführt.

Auch das deutsche Kunstmagazin „Monopol“ hatte bereits im November Black Lives Matter in seiner „Top 100“-Liste als wichtigsten Akteur des laufenden Kunstjahres auf Platz eins gewählt.

Auch interessant ist der Blick auf Platz zwei: Dorthin stieg das indonesische Künstlerkollektiv ruangrupa auf, das die Kasseler documenta im Jahr 2022 kuratiert. An ruangrupa werden aktuelle Trends deutlich: Der Blick der Kunst geht weg von Europa. Und der Teamgedanke wird immer wichtiger – weg vom einzelnen Künstler oder Kurator hin zu Kollektiven.

Europäische Künstler kommen in den „Power 100“ kaum vor. Aber unter ihnen sind immerhin gleich zwei Deutsche: die Medienkünstlerin Hito Steyerl auf Platz 18 – vor drei Jahren war sie sogar die Nummer eins – und der Fotokünstler Wolfgang Tillmans auf Rang 23.

Eine Überraschung ist die Medienkunstsammlerin Julia Stoschek: Sie schafft es erstmals in das Ranking und landet auf Platz 33. Ein Grund dürfte sein, dass sie den afroamerikanischen Videokünstler Arthur Jafa ausgestellt hat, der auf Platz sechs katapultiert wurde.

Von Dorothea Hülsmeier