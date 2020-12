Hannover

Das muss keine schlechte Nachricht sein: Immer weniger Kinder in Deutschland spielen Blockflöte. In den vergangenen 25 Jahren ist die Zahl der jugendlichen Bläser um mehr als ein Drittel gesunken. Das belegt eine Statistik des Verbandes der Deutschen Musikschulen, die nur noch rund 60.000 Flötenkinder im Land erfasst. Klingen die Glocken in diesem Jahr also ohne schiefe Piepstöne süßer denn je? Schließlich gehört das Vorspiel unterm Tannenbaum in vielen Familien noch immer zu den weihnachtlichen Ritualen.

Folgt man der Musikschulstatistik, ist das Gegenteil der Fall: Schließlich lernen mehr Kinder denn je ein Instrument – nur eben nicht mehr Blockflöte. Die ersten Töne auf einer Geige aber klingen nicht viel lieblicher als das erste Flötenkonzert. Das Streichinstrument hat das Blasinstrument bereits vor zehn Jahren in der Beliebtheitsskala überholt. Den Spitzenplatz hatte die Blockflöte zuletzt 1980 inne. Dann zogen erst das Klavier und – um die Jahrtausendwende – die Gitarre vorbei. Derzeit liefert sich die Flöte in der Statistik einen Kampf um den vierten Platz gegen das Schlagzeug, und es ist absehbar, wie der ausgehen wird: Die Kurve mit der Zahl der Schlagzeuger steigt von Jahr zu Jahr, die der Flöten dagegen sinkt.

Der Ausstieg vom Einstieg

Der Klang der Achtziger: Flötenstunde im Freizeitheim Döhren im Jahr 1982. Quelle: Archiv

„Das hat damit zu tun, dass die Blockflöte als klassisches Einsteigerinstrument an Bedeutung verloren hat“, erklärt Dirk Mühlenhaus vom Musikschulverband: War die Blockflöte früher oft in den Musikunterricht der Grundschulen integriert, haben viele Bundesländer inzwischen andere Programme zur musikalischen Erziehung wie etwa Blechbläser- oder Streicherklassen an den weiterführenden Schulen. „Das bedeutet aber nicht, dass die Flöte generell in der Bedeutungslosigkeit versinkt“, sagt Mühlenhaus.

Dafür stehen moderne Klassikstars wie Dorothee Oberlinger oder Maurice Steger, die der Blockflöte in den vergangenen Jahren ein ganz neues Renommee im Konzertsaal verschafft haben. Dabei musste sogar der Schweizer Steger schlechte Erfahrungen mit der Flöte im Schulunterricht sammeln: Seine Lehrer hielten ihn für völlig unbegabt. Ausgerechnet der Musiker, der heute höher, schneller und schöner spielen kann als die allermeisten seiner Kollegen, wurde als Kind aussortiert. Die Flöte des kleinen Maurice landete schnell dort, wo sie bei den meisten Kindern über kurz oder lang immer landet: in der Ecke. Erst Jahre später nahm er das Instrument wieder in die Hand – und entdeckte sein überragendes Talent dafür.

Unbegabt? Maurice Steger hatte in der Grundschule keinen Erfolg mit der Blockflöte. Quelle: Emine Akbaba

Wie wenig exotisch Blockflöten inzwischen im Konzertleben sind, zeigt auch das Beispiel des hannoverschen Ensembles La festa musicale: Deren Konzertmeisterin Anne Marie Harer, die zudem künstlerische Leiterin des Orchesters ist, tauscht ihre Geige im Konzert mit großer Selbstverständlichkeit gelegentlich mit einer Altflöte.

Erfolg mit Anspruch

Die Tendenz zur Professionalisierung der Blockflöte beobachten auch die Instrumentenbauer: Stefan Kömpel, Geschäftsführer bei Mollenhauer in Fulda, verkauft inzwischen „weniger, aber hochwertigere Instrumente“, wie er sagt: Der Absatz der Flöten gehe zwar zahlenmäßig zurück, dafür würden die Kunden im Durchschnitt mehr Geld pro Instrument auf den Tisch legen. Die Corona-Pandemie scheint diese Tendenz nun zu verstärken: Die Zahlen der Einsteiger seien noch mal etwas gesunken, sagt Kömpel. Allerdings scheine im häuslichen Bereich wieder mehr gespielt zu werden: „Wir haben jetzt sogar Zuwächse bei den anspruchsvollen Instrumenten für die Hausmusik.“

Wenn die Blockflöte kein Masseninstrument mehr ist, mit dem Kinder sich in der Schule auseinandersetzen müssen, kann ihr schlechtes Image weiter aufpoliert werden. Ein Instrument, das sehr oft gespielt wird, wird schließlich auch oft sehr schlecht gespielt. Heute dagegen greifen Schüler vor allem freiwillig zur Flöte, was den Lernerfolg stark erhöht: Wenn eine Blockflöte in diesen Tagen ein Weihnachtslied anstimmt, stehen die Chancen also nicht schlecht, dass man wieder hören kann, wie lieblich es schallt.

Von Stefan Arndt