Frau Inthorn, lange war es das Mantra der Politik, dass es keine Impfpflicht geben dürfe. Angesichts der dramatischen Corona-Lage rücken nun immer mehr davon ab. Wie sehen Sie das?

Ich denke, die Selbstbestimmung des Menschen in der Medizin ist ein hart erkämpftes Gut; erinnern Sie sich nur an das lange Ringen um verbindliche Patientenverfügungen. Man sollte davon nicht leichtfertig abrücken – und man muss Menschen auch ein gewisses Maß an Unvernunft zugestehen. Einen Impfzwang darf es nicht geben – wollen Sie, dass Polizisten Impfunwillige festhalten und mit Gewalt die Nadel in den Arm rammen?

Aber ist denn nicht offensichtlich, dass wir mehr Impfungen brauchen, um aus der Pandemie zu kommen?

Sicher. Aber nationale und internationale Studien belegen sehr eindeutig, dass bei Impfkampagnen am ehesten Information, Aufklärung und Transparenz den Ausschlag über den Erfolg geben – und der einfache Zugang zur Impfung. Wenn die Leute wie jetzt teils drei Stunden in der Kälte anstehen müssen, sage ich: Das lässt sich noch besser organisieren.

„Schuldzuweisungen helfen nicht“

Gewinnt man so auch hartnäckige Impfkritiker?

Es ist belegt, dass Impfskeptiker sich schon durch die anhaltenden Debatten über eine Impfpflicht in die Ecke gedrängt fühlen. Sie haben dann nicht mehr das Gefühl, eine freie Entscheidung treffen und ihr Urteil noch einmal selbstbestimmt überdenken zu können. Es kann kontraproduktiv sein, vehement ihre Solidarität einzufordern. Öffentliche Ohrfeigen sind da nicht hilfreich, und auch Schuldzuweisungen werden die Impfbereitschaft nicht stärken.

Aber wenn sich die Impfquote mit gutem Zureden nicht ausreichend steigern lässt – welche Sanktionen wären dann denkbar?

Faktisch gibt es ja bereits jetzt Sanktionen für Ungeimpfte – etwa wenn Besuche beim Friseur, auf dem Weihnachtsmarkt oder der Arbeitsalltag für sie erschwert werden. Das ist eine Art Impfpflicht durch die Hintertür. Bei einigen führt so etwas auch tatsächlich zu einem Umdenken. Möglich könnten auch Kontaktbeschränkungen für gewisse Personengruppen sein.

Es gibt Juristen, die es für möglich hielten, Ungeimpften Sozialleistungen zu kürzen oder den Führerschein zu entziehen …

Mit so etwas tue ich mich schwer. Das Argument dafür ist ja immer, dass man den Unsolidarischen die Solidarität der Gemeinschaft entziehen will. Aber Solidarität muss grundsätzlich freiwillig sein, sie verträgt sich schlecht mit Zwangsmaßnahmen. Und eine Sanktion muss auch zum Vergehen passen. Ich bin extrem skeptisch, ob die Leute einen Führerscheinentzug gedanklich mit der Impfverweigerung verzahnen würden. Und auch Geldbußen wären sozial nicht gerecht, denn einige könnten sich die Verweigerung dann eher leisten als andere.

Triage wird vorbereitet

Prinzipiell steht in der Debatte das Gut der körperlichen Unversehrtheit des einzelnen gegen die Schutzpflicht, die der Staat gegenüber der Mehrheit der Bevölkerung hat …

… und da gilt es eine klassische Abwägung zu treffen, bei der man sich klug verhalten muss – und pragmatisch schauen muss, welches Mittel überhaupt zum Ziel führt. Vielleicht sollte man die Impfpflichtdebatten vorerst aussetzen und erst mit Blick auf eine mögliche fünfte Welle wieder führen. Denn selbst wenn sie jetzt eingeführt würde, käme eine Impfpflicht ohnehin zu spät, um die vierte Welle noch zu brechen. Die Ethikkomitees in den Kliniken bereiten sich ja längst auf eine Triage vor, also eine Abwägung, welche Patientinnen und Patienten, wenn nicht mehr genügend Ressourcen für alle da sind, im Zweifel noch intensivmedizinisch versorgt werden und welche nicht.

Zur Person: Julia Inthorn Julia Inthorn ist Medizin- und Gesundheitsethikerin. Die 49-Jährige stammt aus München. Sie studierte Mathematik und Philosophie. Unter anderem lehrte und forschte sie in München, Wien, Göttingen und Mainz. Seit drei Jahren arbeitet die promovierte Philosophin am Zentrum für Gesundheitsethik an der Evangelischen Akademie Loccum, einer Einrichtung der Landeskirche mit Sitz in Hannover.

Vielerorts laufen die Intensivstationen voll. Wäre es nicht konsequent, im Zweifel lieber einen Geimpften an das verfügbare Beatmungsgerät anzuschließen als einen Ungeimpften, der an seinem Schicksal doch selbst schuld ist?

In der ethischen Debatte herrscht große Einigkeit, dass es eine solche Benachteiligung nicht geben darf. Im Gesundheitssystem müssen alle Menschen gleich sein, und es gibt tausend gute Gründe, daran festzuhalten. Wir behandeln ja auch Raucher, Alkoholiker und abgestürzte Fallschirmspringer.

Wäre es nicht aber konsequent, wenn jene, die so sehr auf ihre Freiheit pochen, dann auch selbst die Verantwortung für ihr selbstbestimmtes Tun übernehmen würden?

Nein, es gibt ein Recht auf die bestmögliche Behandlung, auch wenn jemand eine falsche Entscheidung getroffen hat. Entscheidend muss allein die Frage sein, wie die Überlebenschancen der einzelnen Patientinnen und Patienten sind. Andere Kriterien darf es nicht geben.

„Anerkennung für Pflegekräfte“

Auch nicht, wenn ein lebenssatter 93-Jähriger, der überdies noch Krebs hat, auf der Covid-Station neben einer jungen, alleinerziehenden Mutter von fünf kleinen Kindern liegt?

Auch dann nicht, sofern beide behandelt werden wollen. Der Leitgedanke bei der Triage muss sein, dass möglichst viele Menschen überleben. Von diesem Prinzip profitieren am Ende alle …

… außer denen, die aussortiert werden.

In der Praxis wird es um äußerst schwere Fälle gehen, die eine sehr geringe Überlebenschance haben. In gewöhnlichen Zeiten behandeln wir diese weiter intensivmedizinisch, auch wenn die Aussichten schlecht sind. Eine Untersuchung der TU München hat ergeben, dass Ärzte im Fall einer Klassifizierung, wer Überlebenschancen hat, eine extrem gute Trefferquote haben. Das sollte man wissen, wenn man über das Thema spricht.

Wenn Sie einer Impfpflicht eher skeptisch gegenüberstehen – was bräuchten wir stattdessen?

Wir alle sind nach Monaten der Pandemie erschöpft – Eltern, Pflegepersonal, Menschen in Heimen. Um gut über Weihnachten zu kommen, ist es jetzt vor allem wichtig, solidarisch zu bleiben. Ein Patentrezept dafür habe ich nicht, aber wir können anderen ruhig einmal sagen, wie gut sie sich schlagen. Dass wir sie mit ihren Bedürfnissen sehen. Und wir können dankbar sein, dass die Menschen in Pflegeberufen so ticken, wie sie ticken. Ihr Ethos hat Anerkennung verdient – nicht nur in Form von Bonuszahlungen, sondern in Form von dauerhaftem Respekt.

Von Simon Benne