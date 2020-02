Improvisationskünstler Martin Kohlstedt kommt nach Hannover

Hannover

„Meine Musik ist Genre-frei. Sie ist fließendes Piano, das auf intuitive Art und Weise ständig durch Elektronik infrage gestellt wird“, beschreibt Martin Kohlstedt seine Stücke. Der Fokus liegt auf klassischen Klavierklängen, es finden sich aber auch Jazz-Elemente und elektronische Sounds in seinen Kompositionen wieder. „Wir sind in einer Zeit angekommen, in der man nicht mehr alles in Schubladen stecken muss“, sagt Kohlstedt. Sein aktuelles Album „Ströme“ fordere die Klassik heraus, mache sie kaputt und stelle sie neu infrage. Die daraus resultierenden akustischen Klänge sind Sphärenmusik und rhythmische Harmonien.

Im Takt der Wanduhr

Martin Kohlstedt wurde 1988 in einem 3500-Einwohner-Ort in Thüringen geboren. Die Nähe zur Natur, die ihm als Inspirationsquelle dient, rührt aus Kindertagen. Klassisches Klavier spielt Kohlstedt bereits seit seinem 13. Lebensjahr. „Ich war immer ein Zappelphilipp. Das Spielen von einzelnen Noten im Takt der Wanduhr war meditativ für mich“, beschreibt er die Beziehung zwischen sich und dem Instrument. „Es hilft mir, in meinem eigenen Raum zu verschwinden. Man kann sich tief reinbücken und wird von der Musik eingeschlossen.“

Intuition und Improvisation sind zwei Bausteine seiner Musik. Seine Konzerte klingen nie gleich, da er Stücke während des Spielens verändert und lediglich auf den Grundmelodien seiner Alben aufbaut. Alle seine Stücke sind einzelne Module, die sich zu verschiedenen neuen Kompositionen zusammensetzen lassen. Während des Entstehungsprozesses lässt er zwei Kompositionen miteinander kommunizieren und interagieren. Die daraus entstehende Improvisation versucht er nicht zu kontrollieren. Dieses komplexe Konzept stellte er 2017 bei einem Vortrag in der „TED-Talk“-Eventreihe vor, bei der Menschen in 18 Minuten eine Idee präsentieren dürfen.

Die Stimmen als Instrument

Mittlerweile lebt der Komponist in Weimar und veröffentlicht alle Alben unter seinem eigenen Label Kohlstedt Edition. Lediglich sein sechstes und neustes Album „Ströme“ erschien bei Warner Classics. Es entstand in Kooperation mit dem 70-köpfigen Gewandhauschor Leipzig und dessen Dirigent Gregor Meyer. Zum ersten Mal verbindet er seine Musik mit Gesang. „Durch bestimmte Vokalanordnungen hatten wir die Möglichkeit, die Stimmen als Instrument zu nutzen“, erklärt er. Die Aufnahmen für das Album durften nicht länger als zwei Tage dauern: Sonst hätte das intuitive Musizieren nicht mehr funktioniert, weil alle Beteiligten zu abgestimmt aufeinander gewesen wären.

Zu den Meilensteinen seiner Karriere gehören der Auftritt im deutschen Pavillon der Expo 2015 in Mailand und die ausverkaufte Solo-Show in der frisch eröffneten Elbphilharmonie in Hamburg in 2017. „Das war ein ganz extremer Moment. Meine Familie und 250 Leute aus meiner Heimat waren da“, erinnert sich der Pianist. Hannover verbinde er auch mit positiven Erinnerungen. So erzählt er, dass er in seinen Anfängen mehrere Male auf dem Fuchsbau-Festival aufgetreten ist.

Musik aus dem Roboter

Sein neustes Projekt testete er bei dem Burning Man Festival in Amerikas Wüste: Ein selbst konstruierter Roboter, der über drei Mikrofone Geräusche aus seiner Umgebung einsammelt und selbstständig über einen Algorithmus zu Musikstücken verarbeitet. „Nach sieben Tagen auf dem Festival war das ein ziemlich ulkiges Musikstück“, sagt Kohlstedt lachend. „Ich versuche der Maschine beizubringen, so wie ich zu komponieren. Dafür studiert sie meine Musik und baut sich daraus Melodien. Es ist ein ewiger Kreislauf, mich und die Maschine weiterzuentwickeln.“ Bei seinen Konzerten möchte er die künstliche Intelligenz aber noch nicht einsetzen. „Die Maschine hätte sehr viel Effekt und würde das Musische überrollen“, sagt er.

Bis Ende Februar wird er noch auf Tour sein, und dann sei auch schon eine ausgeprägte Festivalsaison geplant. „Vielleicht wird es am Ende des Jahres auch schon ein neues Album geben“, sagt er.

Am Sonnabend, 8. Februar, tritt Martin Kohlstedt mit dem Gewandhauschor um 20 Uhr im Kuppelsaal auf.

Von Amelie Apel