Hannover

Ozeanriesen laufen hier nicht vom Stapel. Aber auch keine kleinen Kähne. Die österreichische „ ÖSWAG“-Werft in Linz hat sich auf Schiffe für Flüsse spezialisiert. Und die Künstlerin Katharina Gruzei hat dabei zugeschaut, wie sie entstehen. Über einen Zeitraum von insgesamt anderthalb Jahren hat sie sich in der Werft umgesehen. Zuerst täglich, später seltener, zuweilen auch Abends oder an den Wochenenden, wenn in der Werft nicht gearbeitet wird.

Katharina Gruzei: „Bodies of Work“ in der Scope-Galerie. Quelle: Katharina Gruzei

Die Fotos von Katharina Gruzei, die jetzt in der Scope-Galerie im Feinkunstraum an der Roscherstraße zu sehen sind, sind mehr als reine Industriefotografie. Gruzei dokumentiert zwar das, was in der Werft geschieht, bleibt aber nicht der Gegenwart verhaftet. Die Fotografin konzentriert sich auf verschiedene Verschmelzungen: die zwischen Mensch und Maschine, die zwischen Werk und Umwelt. Und auch die zwischen Wirklichkeit und Traum.

Manche Szenen aus der österreichischen Werft wirken, als würden hier Raumschiffe zusammengeschweißt und als seien Cyborgs am Werk. Dabei ist alles von einer zarten Poesie durchwebt. Und die Fotos der Natur auf dem Werftgelände – wie etwa das Wasser im Hafenbecken, das die Abendwolken spiegelt – erzählen von der Vergänglichkeit allen Schaffens.

Eröffnung der Ausstellung am Freitag, 1. November, um 19 Uhr. Bis 11. Januar 2020 in der Scope-Galerie, Roscherstr. 5

Von Ronald Meyer-Arlt