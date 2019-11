Hannover

Bis Fans wieder ihre Festivalzelte aufschlagen können, müssen sie zunächst noch die Wintermonate überstehen. Um die Wartezeit zu überbrücken – und um Profit aus dem Weihnachtsgeschäft mitzunehmen – kündigen die Veranstalter nach und nach neue Bands für die Saison im Sommer 2020 an. So auch das Hurricane-Festival, das am 19. Juni im niedersächsischen Scheeßel startet.

Am Dienstag wurden weitere Künstler zum bisherigen Line-up hinzugefügt: Darunter sind auch zwei Headliner, die bis zum 21. Juni am Eichenring spielen: Die US-Punkrockband Rise Against sowie die Rockband The Killers aus Las Vegas. Sie ergänzen die Headliner Seeed, Star-DJ Martin Garrix, Kings of Leon, Deichkind und Twenty One Pilots. Alle Hurricane-Band werden auch auf dem Schwesterfestival Southside in Neuhausen ob Eck ( Baden-Württemberg) auftreten.

Diese Bands stehen bereits für Hurricane und Southside fest

Folgende neue Bands spielen 2020 auf dem Hurricane: Seeed, Kings Of Leon, Deichkind, Twenty One Pilots, Martin Garrix, Bring Me The Horizon, The 1975, The Hives, Kontra K, SDP, RIN, Von Wegen Lisbeth, Giant Rooks, Kummer.

Rise Against sind Headliner auf dem nächste Hurricane-Festival. Quelle: Philipp von Ditfurth (Archiv)

Bisher (Stand 26. November) liegen die Ticketpreise für das dreitägige Hurricane-Festival bei 189 Euro. Auf dem Southside zahlen Besucher bis jetzt zehn Euro mehr.

Von RND/man