Die hannoversche Kulturverwaltung bekommt eine neue starke Frau: Nach HAZ-Informationen soll Inga Samii Fachbereichsleiterin Kultur im Rathaus werden. Sie bekleidet damit die hierarchisch wichtigste Position hinter Kulturdezernentin Konstanze Beckedorf und ist zuständig unter anderem für das Sprengel-Museum und die drei kulturgeschichtlichen Museen der Stadt sowie für das Kulturbüro, das Stadtarchiv und die Musikschule. Insgesamt sind in dem Fachbereich rund 420 Menschen beschäftigt.

Samii, die Jura und Kulturmanagement studiert hat, konnte sich im Bewerbungsverfahren gegen zahlreiche Bewerber und Bewerberinnen durchsetzen. Noch hat die Ratspolitik ihrer Ernennung aber nicht zugestimmt, die nächste Gelegenheit dazu ist am 23. Juni.

Erfahrungen mit den Kunstfestspielen

Die 49-Jährige war bei der Stadt schon für das Veranstaltungs- und Vermietungsprogramm der Herrenhäuser Gärten und damit unter anderem auch für die Kunstfestspiele zuständig. Zuletzt hat sie gemeinsam mit Melanie Botzki das Team zur Bewerbung um den Kulturhauptstadttitel geleitet.

Die Fachbereichsleitung lag bisher in den Händen von Stadtbibliotheksleiterin Carola Schelle-Wolff, die bereits pensioniert ist, und Museumsdirektor Thomas Schwark, der demnächst in Ruhestand geht. Außerdem ist in der Verwaltung die Leitung des Kulturbüros vakant. Der bisherige Amtsinhaber Benedikt Poensgen wechselt im Sommer zur Musikakademie Rheinsberg.

Von Stefan Arndt