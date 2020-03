Herr Metzmacher, wann war Ihnen klar, dass Sie bei den Kunstfestspielen umplanen müssen?

Die Ereignisse überschlagen sich ja gerade, doch in den letzten zehn Tagen wurde immer deutlicher, dass wir die Kunstfestspiele im Mai nicht durchführen können. Ausgangspunkt war die Aufführung der 8. Sinfonie von Gustav Mahler. Die NDR Radiophilharmonie hat mich sehr frühzeitig darauf hingewiesen, dass sie den geplanten Termin für gefährdet hält und freundlicherweise gleich einen Ersatztermin im kommenden Jahr angeboten. Wir haben mit der Musikhochschule und allen Chören Kontakt aufgenommen, und die haben wunderbar mitgezogen. Diese Entscheidung konnte also recht schnell getroffen werden, zumal uns auch die Region mitgeteilt hat, dass eine so große Aufführung in diesem Mai wohl kaum stattfinden dürfte.

Trotzdem wollen Sie die übrigen Veranstaltungen nicht absagen, sondern nur in den Herbst verschieben.

Tatsächlich war der erste Plan, das ganze Festival um ein Jahr zu verschieben, aber das war nicht befriedigend. Einfach nur abzusagen, war uns zu wenig. Außerdem haben wir zwei Projekte, die speziell auf dieses Jahr bezogen sind: Eine Laser- und Klanginstallation zum 300-jährigen Jubiläum der Großen Fontäne im Großen Garten und ein Filmkonzert zu Beethoven, der vor 250 Jahren geboren wurde. Wir konnten das Fontänen-Projekt in die Zeit vom 25. September bis zum 8. Oktober verlegen, und auch den Film werden wir dann spielen können. Wir haben eine Rundfrage an unsere Künstler geschickt, ob sie auch in diesem Zeitraum zur Verfügung stehen würden. Derzeit warten wir noch auf den Rücklauf, aber es sieht tendenziell so gut aus, dass wir entschieden haben, die Kunstfestspiele zu verschieben.

Wie ist die erste Resonanz auf diese Plan?

Ich glaube, das ist eine positive Nachricht für alle Freunde der Kunstfestspiele, vor allem aber für alle Künstler und Künstlerinnen. Die meisten von ihnen sind freischaffend und von der aktuellen Situation enorm betroffen. Indem wir nicht absagen, sondern ihnen die Chance bieten, ihre Arbeit ein bisschen später zu zeigen, können wir ihnen vielleicht ein bisschen Hoffnung geben. Es ist aus Solidarität mit der gesamten Kunstszene geboten, das zu tun.

Gilt das auch für die hannoversche Szene?

Die Kunstfestspiele sind der Stadt ans Herz gewachsen, und wir wollen diese Beziehung natürlich auch jetzt pflegen. Wir haben bereits mit Akteuren der freien Szene in Hannover Kontakt aufgenommen. Wir hoffen, dass sie in dieser kritischen Zeit die eine oder andere Lücke, die bei uns entstehen wird, mit Produktionen füllen können, die bei ihnen weggebrochen sind. Es ist ein Signal, dass wir jetzt alle zusammenhalten müssen.

„Ständiger Kontakt“: Ingo Metzmacher (links) mit Oberbürgermeister Belit Onay und dem Festival-Dramaturgen Stephan Buchberger bei der Programmpräsentation im Januar. Quelle: Michael Wallmüller

Haben Sie bei der Verlegung auch an die Bewerbung zur Kulturhauptstadt gedacht? Die Jury wird ja im September nach Hannover kommen.

Das ist ein wichtiger Gesichtspunkt, und es wäre schön, wenn es so kommt, aber es war nicht die ursprüngliche Überlegung. Ich bin im ständigen Kontakt mit Oberbürgermeister Belit Onay, der die Stoßrichtung dessen, was wir jetzt angedacht haben, voll unterstützt. Ich habe auch mit der Kulturdezernentin Frau Beckedorf telefoniert: Ich spüre trotz der schwierigen Lage bei allen viel positive Energie.

Im Sommer sollen Sie bei der 100. Ausgabe der Salzburger Festspiele dirigieren. Auch die Bayreuther Festspiele halten an ihren Plänen fest. Glauben Sie, dass es dabei bleibt, oder wird es da auch Absagen geben?

Das wissen wir derzeit alle nicht. Wir haben vor zehn Tagen auch noch gehofft, dass wir Ende Mai spielen können. Ich nehme an, dass die großen Festivals im Sommer jetzt noch abwarten, da steht ja sehr viel auf dem Spiel.

Lesen Sie auch

Von Stefan Arndt