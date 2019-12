Hannover

Ist das Feindschaft oder Freundschaft? Die beiden Männer rangeln zwischen zwei Hockern und einem metallenen Etagenbett miteinander. Doch besonders aggressiv und kraftstrotzend wirkt das nicht. Eher gehen sie wie Judoka beim Aufwärmtraining aufeinander los: Kontrolliert und wendig. Aus dem sportiven Zweikampf wird schließlich ein Paartanz. Die Männer umfassen sich, als wollten sie einen Walzer aufs Parkett legen. Doch dann driften sie auseinander, suchen Abstand auf kleinstem Raum.

Einander entkommen können sie nicht. Sie sind zusammen eingesperrt in einer Gefängniszelle. Schließlich kommt noch ein dritter Mann ins Spiel. Damit entstehen neue Konflikte und neue Verbindungen. Mit fein gezeichneten Bewegungsmustern beleuchtet die Choreografin Jessica van Rüschen, was passiert, wenn Menschen unfreiwillig in eine Gemeinschaft gedrängt werden. Der Zuschauer ist Zeuge eines spannenden Gewöhnungsprozesses.

Zwei Tänzer als Choreografen

„Out“, hat van Rüschen ihre jetzt in der Commedia Futura in der hannoverschen Eisfabrik präsentierte einstündige Arbeit für das Ensemble Landerer & Company genannt. Van Rüschen ist auch Tänzerin in der von dem hannoverschen Choreografen Felix Landerer gegründeten Gruppe.

Ebenso wie Simone Deriu, der mit seinem zwanzigminütigen Solo „Inside“, das er selbst tanzte, den zweiteiligen Abend eröffnete. Doch während Deriu mit einer arg unscharfen Studie über inneren Schmerz und Sehnsucht das Publikum eher ratlos zurückließ, überzeugte van Rüschen mit einer klaren, schnörkellosen, aber dennoch detailreichen Bewegungssprache, ähnlich der von Felix Landerer. Für ihre einstündige Produktion standen ihr mit Rubén García Arabit, Zander Constant und Saul Vega Mendoza überdies drei exzellente Tänzer zur Verfügung.

Langer Beifall

„Out“ ist van Rüschen zufolge von Jim Jarmuschs Film „Down by Law“ inspiriert. Doch während bei Jarmusch den drei Häftlingen zuletzt die Flucht in die Freiheit gelingt, verharren van Rüschens Figuren am Ende unschlüssig in ihrer Zelle. Das Finale ist leider wenig aussagekräftig. Dennoch gab es lang anhaltenden Beifall vom Premierenpublikum.

Nächste Vorstellungen: Am 19., 20., und 21. Dezember in der Eisfabrik .

Von Kerstin Hergt