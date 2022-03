Hannover

So bleibt man jung: 2020 wollte die Internationale A-cappella-Woche Hannover ihren 20. Geburtstag mit einer großen Jubiläumsausgabe feiern. Die Pandemie ließ das nicht zu. Auch im vergangenen Jahr mussten die umgestellten Konzertpläne noch einmal abgesagt werden. Nun aber soll es so weit sein: Vom 24. April bis zum 1. Mai soll das lang geplante Festival endlich über die Bühnen der Stadt und Region gehen.

King’s Singers waren schon 2001 bei erster Ausgabe dabei

Zu den singenden Gratulanten gehören zwei Ensembles, die bereits bei der ersten Ausgabe der A-cappella-Woche 2001 mit von der Partie waren: das Trio Mediaeval, das seine mittelalterlichen Balladen und traditionellen Lieder aus Norwegen am 29. April in der Kreuzkirche präsentiert, und die „Könige der Vokalmusik“ – die britischen King’s Singers. Das berühmte Sextett soll am 30. April im Großen Sendesaal des NDR-Funkhauses auftreten. Unterstützt wird es dabei von Sängern des Knabenchors Hannover, die die Jubiläumsausgabe als Partnerchor begleitet.

Treue Gäste: Das Trio Mediaeval hat auch bei der ersten A-Cappella-Woche im Jahr 2001 in Hannover gesungen. Quelle: Jo Straube

Gabriel Crouch, der frühere Bariton der King’s Singers, tritt zudem am 25. April mit seinem Ensemble Gallicantus in der St.-Andreas-Kirche in Springe auf. Crouch wird als „Conductor in Residence“ während der Festivalwoche seine Erfahrungen in Workshops an junge Chorleiterinnen und Chorleiter weitergeben.

A-cappella-Woche: Eröffnungskonzert am 23. April

Das Eröffnungskonzert am 23. April in der Marktkirche bereitet das britische Ensemble Voces 8, am Sonntag stellt sich dann das ungarische Quintett Jazzation mit einem Auftritt in der Christuskirche vor. Die drei Sängerinnen und zwei Sänger sind „Artists in Residence“ der 20. A-cappella-Woche und werden in der gesamten Festivalzeit mit weiteren Konzerten und Workshops präsent sein.

„Artists in Residence“: Die Sängerinnen und Sänger von Jazzation. Quelle: Rokolya Photography

Aus Schweden kommt das Quartett Ringmasters, das sich der Vokaltradition der Barbershops zuwendet und die Gesänge neu zum Leben erweckt, die in den US-amerikanischen Frisiersalons zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu hören waren. Für dieses Konzert am 26. April auf Schloss Landestrost gibt es allerdings keine Karten mehr, weil Tickets aus den Vorjahren ihre Gültigkeit behalten und das Konzert damals schnell ausverkauft war.

Junge Quintette singen im Theater am Aegi

Deutschland ist mit den vier ehemaligen Mitgliedern des Windsbacher Knabenchors vom Ensemble Viva Voce am 28. April im Pavillon vertreten. Außerdem sind bei der A-cappella-Nacht am 27. April im Theater am Aegi drei junge Quintette zu Gast in Hannover: die Gruppe Anders aus Freiburg, das Ensemble Voxis aus Leipzig und die Sängerinnen und Sänger von Basta aus Köln.

Die Könige der Vokalmusik: The King's Singers. Quelle: Rebecca Reid

Mit von der Partie wird dann auch das Siegerensemble des diesjährigen A-capideo-Wettbewerbs sein: Bis zum 1. April können Interessierte ein Video auf der Facebook-Seite des Festivals (www.facebook.com/acappellawoche) hochladen – die Sängerinnen und Sänger, die bis zum 14. April die meisten Likes bekommen, werden ins Aegi eingeladen.

Vorverkauf startet am 20. März Tickets für die A-cappella-Woche aus den Jahren 2020 und 2021 sind für die neuen Termine gültig. Frische Karten gibt es ab 20. März im Internet (acappellawoche.reservix.de), Festival-Tickets mit 10 Prozent Ermäßigung beim Besuch von mindestens drei Konzerten direkt beim Veranstalter per Mail (info@acappellawoche.com) oder unter Telefon (05 11) 21 35 94 28.

Beim Abschlusskonzert am 1. Mai im Kuppelsaal sind dann noch einmal die King’s Singers und die Ringmasters sowie Jazzation und Anders zu hören. Zum Rahmenprogramm gehört neben den Meisterkursen und Schulbesuchen auch ein nachmittäglicher A-cappella-Singtreff, der während der gesamten Festivalzeit ohne Voranmeldung allen offen steht, die Lust am Singen haben.