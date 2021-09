Hannover

Welche Rollen kann eine schwarze Schauspielerin spielen? Othello ist eine der wenigen Rollen für schwarze Schauspieler. Kann Ntando Cele sie als Frau spielen? Die intersektionale Perspektive, also die Betrachtung von Überschneidungen verschiedener Zuschreibungen und Eigenschaften wie etwa schwarze oder behinderte Frau, ist die Idee des ersten Multitude-Festivals im Pavillon, das von Donnerstag, 16. September, bis Sonntag, 19. September, Theatervorstellungen, Lesungen, Konzerte und Workshops präsentiert. Celes Performance „Go Go Othello“ ist die Eröffnungsveranstaltung.

Für das Festival habe es keinen bewussten Ausschluss von heterosexuellen männlichen Künstlern gegeben, sagt Festivalleiterin Katharina Wisotzki. Sie betont aber: „Durch das Festival sollen feministische oder queere Perspektiven starkgemacht werden.“ Ein Beispiel dafür ist die Uraufführung des Soundwalks „Funken bis Uranus“ von dem Künstlerkollektiv Malcharzik/Fot/Lauber/Wosnitzka. Die Künstler beschäftigen sich mit Hannovers queerer Geschichte und suchen nach einem Ort, „an dem heteronormative Schwerkraft an Wirkung verliert“.

Ein Ort, an dem heteronormative Schwerkraft an Wirkung verlieren soll: Festivalleiterin Katharina Wisotzki mit ihrem Team vorm Pavillon. Quelle: Christian Behrens

Diese Veranstaltung wird wie die Lesung von Shida Bazyar aus ihrem erfolgreichen Buch „Drei Kameradinnen“ auf der Außenbühne des Pavillons stattfinden, wo bis zu 150 Besucher Platz finden. In den sechs geschlossenen Festivalräumen ist die Besucherzahl wegen Corona-Auflagen stärker beschränkt. Es gibt auch eine Veranstaltung zu einem klassischen feministischen Thema: Als Protest gegen den „Marsch für das Leben“ in Berlin wird der Film „Vessel“ gezeigt, der über „Women on Waves“ berichtet, die Abtreibungen auf einem Schiff anbieten.

Manche Veranstaltungen haben einen freien Eintritt, bei kostenpflichtigen Veranstaltungen können die Besucher selbst entscheiden, welche der drei Preiskategorien sie bezahlen.

Von Jonathan Josten