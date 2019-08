Detlev Claussen, geboren am 24. Februar 1948 in Hamburg, war von 1994 bis 2011 Professor für Gesellschaftstheorie, Kultur- und Wissenschaftssoziologie an der Leibniz-Universität Hannover. Sein Buch „ Theodor W. Adorno – ein letztes Genie“ ist im S. Fischer Verlag erschienen, umfasst 479 Seiten und kostet 26,90 Euro.