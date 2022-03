Es geht um Wahrheit und virtuelle Welten, um das Echte im Spiel: Das Stück „Every Heart is built around a Memory“ feiert am 19. März im Ballhof Premiere. Wir sprachen mit Regisseurin Friederike Heller.

In Fantasiewelten: (von links) Amelle Schwerk, Şafak Şengül und Christine Grant spielen in „Every Heart is built around a Memory“. Quelle: Kerstin Schomburg