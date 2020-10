Herr Onay, Hannover wird 2025 nicht Kulturhauptstadt Europas sein. Was haben Sie falsch gemacht?

Das ist schwer zu sagen. Ich glaube, wir haben eine kreative, mutige, teilweise verrückte, aber vor allem eine europäische und sehr solidarische Bewerbung auf den Weg gebracht, zu der ich auch jetzt voll stehe. Nach meiner Ansicht war das die richtige Antwort auf die Herausforderungen Europas. Die Jury hat eine andere, vielleicht eher klassische Bewerbung bevorzugt. Damit müssen wir leben. Doch ob wir eine europäische Stadt und eine Kulturhauptstadt sind, entscheiden vor allem wir selbst und nicht eine Jury. Mit unserer Bewerbung haben wir viele Visionen geliefert, die Antworten auf diese Fragen liefern kann. Diesen Weg wollen wir jetzt auch weitergehen.

Dieser Weg wäre bei Titelgewinn mit 80 Millionen Euro gepflastert gewesen. Das ist jetzt nicht der Fall. Die Stadt selbst hatte 18 Millionen Euro für das Kulturhauptstadtjahr eingeplant. Was passiert damit jetzt?

Die Stadt und auch ich persönlich haben ein hohes Interesse, das, was da entwickelt worden ist, auch umzusetzen. Wir wollen das kräftig unterstützen, auch wenn die 18 Millionen Euro an den Titel gekoppelt sind. Wir müssen sehen, wie wir uns da neu aufstellen können. Zusätzlich werden wir auch mit der Region und vor allem mit dem Land über eine Finanzierung sprechen.

Gute Grundlage, um gemeinsam durch die Krise zu kommen

CDU-Chef Maximilian Oppelt wirft Ihnen vor, die Bewerbung instrumentalisiert zu haben, um grüne Verkehrspolitik durch die Hintertür einzuführen und kritisiert die Ankündigung, einen Teil der Zuschüsse an die anderen Bewerber weiterzuleiten.

Die Idee, Räume in der Stadt anders zu bespielen, die Überlegungen zum Cityring und zur Agora wurden bereits vor meiner Wahl zum Oberbürgermeister entwickelt. Der Vorwurf läuft hier also vollkommen leer. Das steht bereits im ersten Bid Book, wie Herr Oppelt eigentlich wissen müsste, wenn er es gelesen hätte. Ich fände es angemessen, wenn jetzt auch die CDU die großartige Leistung des Bewerbungsteams anerkennen würde. Seine Arbeit hat uns auch überregional Anerkennung gebracht und sehr viel Positives für die Stadt bewirkt. Gerade in der schwierigen Corona-Situation sollte man versuchen, das fortzuschreiben und nicht parteipolitische Interessen über die Interessen der Stadt stellen. Der Gedanke, einen Teil der Bundeszuschüsse an die Städte weiterzuleiten, die den Titel nicht bekommen haben, geht auf eine gemeinsame Initiative aller Bewerberstädte zurück, die einen entsprechenden Brief an den Bund geschrieben haben. Überall sind in dem Verfahren gute Dinge entstanden, die weiterentwickelt werden müssten. Es ist keine Idee, die nur aus Hannover stammt. Wir haben sie lediglich im Sinne einer europäischen Solidarität akzentuiert.

Die Bewerbung wurde vor allem von vielen freie Künstler getragen, die sie nun in der Corona-Krise in Not geraten. Was kann die Stadt unternehmen, damit man nicht in eine Enttäuschungsspirale gerät?

Wir haben gerade im zweiten Bid Book viele Projekte beschrieben, die die Stadt eigentlich braucht, und das werden wir weiterhin nutzen. Durch die Pandemie-Situation sind die Rahmenbedingungen extrem schwierig geworden, darauf müssen wir Antworten finden. Der Kulturhauptstadtprozess bis heute kann eine gute Grundlage sein, um gemeinsam und solidarisch durch die Krise zu kommen.

Werden Sie 2025 nach Chemnitz fahren, oder wollen Sie sich das lieber ersparen?

Wenn sich die Möglichkeit dazu ergibt, fahre ich natürlich sehr gern. Wir sind weiter an dem europäischen Gedanken sehr interessiert. Vielleicht finden wir ja neue Anknüpfungspunkte mit Chemnitz zusammen.

Von Stefan Arndt