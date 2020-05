Herr Hechenblaikner, Sie haben mehr als ein Vierteljahrhundert lang in alpinen Urlaubsregionen fotografiert. Jetzt erscheint im Steidl-Verlag ihr Ischgl-Fotobuch. Wann war Ihnen klar, dass Ischgl ein Buchthema ist?

Mein Thema ist die Verwandlung des alpinen Lebensraumes durch den Massentourismus. Genauso wie in Ischgl fotografiere ich am Arlberg, in Kitzbühel im Ötztal oder im Zillertal. Weil Ischgl das Thema Aprés -Ski am höchsten kalibriert hat, ist es natürlich ein interessanter Ort für mich.

Anzeige

Was meinen Sie mit am „höchsten kalibriert“?

Weitere HAZ+ Artikel

Hier wird die Vermarktung auf die Spitze getrieben. Das Bereitstellen von Unterkunft und Verpflegung reicht ja längst nicht mehr. Die Experten haben viele Möglichkeiten gefunden, dem Gast noch mehr zu verkaufen und ihn noch weiter auszupressen. In einer Wohlstandsgesellschaft geht es immer um das Weiterdrehen der Steigerungsspirale. Die Berauschungssindustrie ist dabei ökonomisch am attraktivsten. Sie wirft den meisten Gewinn ab.

Hatten Sie in all den Jahren das Gefühl, dass das einmal böse enden könnte?

Für mich war immer klar, dass das alles ein Ablaufdatum hat. Denn das Geschäftsmodell wendet sich ja auch gegen die Leute vor Ort. Ich habe in das Buch auch Polizeimeldungen aufgenommen, die deutlich machen, was dort alles passiert. Diese Dokumente zeigen, dass ich nicht übertrieben habe.

Feiern in Ischgl. Quelle: Lois Hechenblaikner

Sie haben die Menschen in Ischgl in teilweise bizarren Verkleidungen und auch in sehr peinlichen Situationen fotografiert. Haben sich die Leute gern so fotografieren lassen?

Sehr gern sogar. Als Fotograf muss man natürlich auf Menschen zugehen können. Es geht ja nicht darum, dass ich mich als moralische Instanz aufspiele und ihnen erklären, dass das falsch ist, was die da machen. Ich muss sie ja in ihrer Freude lassen.

Man sieht ja auch Schnapsleichen und Menschen in obszönen Situationen. Wie ist es da mit den Persönlichkeitsrechten der Porträtierten? Haben Sie immer eine Einwilligung eingeholt?

Eine schriftliche Einwilligung habe ich mir hier nur bei extremen Bildern wie dem mit der Sexpuppe geben lassen. Im vergangenen Jahr habe ich ein Buch über Volksmusik gemacht. Da hatte ich von fast allen Porträtierten eine schriftliche Einwilligung. Beim Ischgl-Buch war das nicht immer möglich. Dadurch, dass ich im Kunst-Kontext arbeite, ist dieses Verfahren aber möglich.

Muss man eigentlich mitfeiern, wenn man Partyfotos macht?

Ich bin Antialkoholiker. Das ist einerseits ein Vorteil, macht es aber schwer, die Situation auszuhalten. Ich fühle mich dabei oft wie ein Taucher, der ohne Sauerstoffgerät nach unten geht. Ich halte es immer eine gewisse Zeit aus und dann muss ich immer ganz schnell raus.

Ihre Fotos sind schonungslos und böse. Gelten Sie in Tirol als Nestbeschmutzer?

Mindestens.

Wie gehen Sie mit Anfeindungen um?

Da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder Sie lernen die Kälte der Isolation zu ertragen, oder Sie gehen dabei drauf. Wichtig ist, dass das, was ich mache, die Wahrheit ist. Es handelt sich um eine Langzeitbeobachtung. Ich bin da nicht nur kurz für ein oder zwei Jahre reingesprungen. Irgendwann werden meine Bilder wie ein visueller Echoraum auf das Land zurückwirken.

Ischgl: Porsche Showcase. Quelle: Lois Hechenblaikner

Was meinen Sie, warum ist ein Skiort wie Ischgl so erfolgreich?

Man hat es dort wirklich mit einer grandiosen Landschaft zu tun. Aber die Tourismusindustrie weiß eben auch, auf Bedürfnisse der Touristen einzugehen und neue Bedürfnisse zu erzeugen. Der Alpenraum ist ja so etwas wie das Überdruckventil für die Leistungsgesellschaft geworden. Das Prinzip Druck ablassen gegen Bezahlung wurde hier zu einem unglaublich erfolgreichen Geschäftsmodell gemacht. Das Gefährliche ist, dass diejenigen, die das Geschäft jeden Tag betreiben, irgendwann ausbrennen. Das Schlimmste, was im Tourismus passieren kann, ist, dass man irgendwann denjenigen anfängt zu hassen, von dem man lebt: den Gast.

Fotograf Hechenblaikner Quelle: Michael Maritsch

Ischgl war ein Hot-Spot der Corona-Pandemie. War der dann folgende Saisonschluss für Sie ein Anlass, das Buch herauszubringen?

Das war sicher ein guter Anlass, Bilanz zu ziehen und sich das Geschäft, das hier betrieben wurde, mit den Mitteln der Fotografie einmal genauer anzuschauen.

An welchen anderen Fotoprojekten arbeiten sie gerade?

Ein Buch über das Zillertal wird erscheinen, dann arbeite ich an einer Serie zu geschmacksverwirrten Wellnessräumen in Alpenhotels. Mich interessiert es, dort tief hineinzusteigen, wo andere nicht hingehen.

Ischgl in Tirol ist eines der besten Skigebiete in den Alpen und Hochburg der Eventkultur. Der Ort war eine Drehscheibe der Ausbreitung von Covid-19 für ganz Europa. Der Fotograf Lois Hechenblaikner fotografiert seit mehr als 25 Jahren in der Region. Am 2. Juni erscheint im Göttinger Steidl-Verlag sein Fotobuch „ Ischgl“ (240 Seiten, 34 Euro).

Lesen Sie auch

Von Ronald Meyer-Arlt