Mr. McKay, Sie waren bereits vor Ihrer Zeit mit Earth, Wind and Fire ein erfolgreicher Gitarrist. Was trieb Sie an?

Da war einfach dieses Bedürfnis: Ich wollte spielen – mit jedem, mit dem das möglich war! Ich war ja eher ein Rhythmusgitarrist. Und das hilft einer Band zu tanzen, den Groove zu finden. Das hatte ich mir von James Brown abgeschaut.

Sammy Davis Jr. wollte unbedingt Sie als Gitarristen. Warum?

Sammy sang ja vor allem Standards, das war nie so ganz mein Stil. Aber ihm war wichtig, seiner Musik einen Sound zu verleihen, der auch eine jüngere Generation ansprach.

Warum wollten Sie ein Teil von Earth, Wind and Fire sein, als Sie auf die Band stießen?

Was ich damals musikalisch machte, passte einfach perfekt zu dem, was die Band machte. Vier oder fünf Mitglieder waren ursprünglich Schlagzeuger. Also ging es vor allem darum, den Groove zusammenzubasteln, Rollen zu verteilen. Ich mochte die Jungs, ich mochte dann auch unsere Musik als Band.

Sie haben als Band Soul, Funk, Jazz, Pop, Mowtown und sogar einige afrikanische Einflüsse kombiniert. Wie wichtig sind Experimente in der Musik?

Wir haben viel ausprobiert und geschaut, was wie zusammenpasst. Ich war dabei eher der Kerl für Pop und R ’n’ B, die anderen kamen ja fast alle aus dem Jazz. Wir haben das zusammengerührt wie eine Paella. Und dabei kam dann eben dieser Sound heraus. Wir gingen an die Sache nicht mit einem Plan heran.

Ist das heute noch Ihre Arbeitsweise?

Ich bin kein typischer Stilist, spiele eher das, was die Musik eben von mir verlangt. Aber ich genieße es immer noch, Einflüsse zusammenzudenken.

Sie hatte einige Ihrer großen Erfolge im Disco-Zeitalter. Welche Musik bringt die Menschen heute zum Tanzen?

Hip-Hop. Das ist die neue Musik. Die jungen Leute lassen sich davon erwischen, weil sie ihnen etwas erzählt, so wie uns der Rock ’n’ Roll früher etwas erzählt hat.

Versuchen Sie, Hip-Hop auch in Ihre Musik einfließen zu lassen?

Man muss versuchen, so zeitgenössisch wie möglich zu bleiben. Und wenn mir etwas gefällt, lasse ich mich gern darauf ein.

Ist die Gitarre denn heute noch ein wichtiges Instrument?

Die Rhythmusgitarre galt schon einmal als tot. Jetzt kommt sie gerade wieder zurück. Immer mehr junge Leute wollen lernen, damit zu arbeiten. Das ist immer noch ein Instrument, das Menschen zum Tanzen bringt, sie sich gut fühlen lässt.

Sie verließen Earth, Wind and Fire, kurz bevor deren Erfolg nachließ. War das ein Zufall?

Da waren ja viele großartige Musiker in der Band, es kann nicht nur an mir gelegen haben. Aber ich habe sehr gut mit Maurice White zusammengearbeitet, mein Einfluss auf die gemeinsame Musik fehlte wohl schon. Und Maurice fehlte mir ja auch.

Die Earth, Wind and Fire Experience ist eine Showidee, für die Sie mit neuen Kollegen zusammenarbeiten. Ist das Nostalgie, Hommage oder eher Interpretation?

Wissen Sie, diese Musik ist jetzt 50 Jahre alt. Und immer noch kommen junge Leute zu uns, die sie live erleben wollen, weil sie sie bei ihren Eltern oder irgendwo anders gehört haben. Das hat sich irgendwann zu diesem Programm entwickelt, das viel mehr ist, als ich erwartet hätte. Damit zu Shows wie der Night of the Proms eingeladen zu werden ist ein großes Vergnügen.

Was macht heute an dieser Musik so viel Spaß – gerade auch zusammen mit einem großen Orchester?

Das ist eine unglaubliche Erfahrung. Tatsächlich haben wir ja einen großen Teil der Songs damals im Studio mit Orchestern aufgenommen, der Sound der Show bringt also auch Erinnerungen zurück. Ich habe drei tolle Sänger dabei, und wir genießen das alles sehr.

Zur Person Al McKay war von 1973 bis 1981 Gitarrist der US-Band Earth, Wind and Fire und schrieb in dieser Zeit gemeinsam mit Bandgründer Maurice White Welthits wie „September“. Zuvor hatte er bereits mit Stars wie Sammy Davis Jr., Isaac Hayes und Ike Turner gespielt. Nach Erfolgen mit seiner Band Al McKay All-Stars stellte er für die Earth, Wind and Fire Experience neue Musiker zusammen, um die Songs dieser Band zu neuem Leben zu erwecken. Am Mittwoch, 18. Dezember, ab 20 Uhr, spielt er bei der Night of the Proms in der Tui-Arena drei der alten Hits mit Orchesterbegleitung. Es sind noch Restkarten an der Abendkasse erhältlich.

Von Thomas Kaestle