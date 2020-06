Frau Beckedorf, Sie sind jetzt seit knapp zwei Jahren Kulturdezernentin. Gibt es eine Aufführung oder ein Konzert, das Sie in dieser Zeit besonders mitgerissen hat?

Hannover hat ein breites und vielfältiges Angebot kultureller Veranstaltungen. Und ich bin fast immer gerührt, wenn ich nach einer Aufführung den Saal verlasse, sei es im Kulturzentrum Faust, im Theater am Küchengarten, in der Oper oder im Kino. Diese Aufzählung beansprucht übrigens keine Vollständigkeit.

Derzeit steht es um die Kultur nicht zum Besten. Wegen der Corona-Pandemie sind Theater, Kinos und Konzertsäle geschlossen. Freischaffende Künstler kämpfen ums Überleben. Was kann die Stadt tun, um der Kultur durch die Krise zu helfen?

Wir haben schon viel getan, etwa ein Stabilitätspaket geschnürt, um Kultureinrichtungen zu stützen und einzelne Projekte zu fördern. Das ist ein wichtiger Beitrag, aber er reicht bei Weitem nicht aus. Ich sehe hier auch das Land und den Bund in der Pflicht. Wir würden uns zudem wünschen, dass demnächst Aufführungen in einem beschränkten Rahmen möglich werden. Kulturschaffende haben dazu schon viele kreative Ideen entwickelt.

Nächste Lockerungsstufe am 8. Juni

Am 8. Juni beginnt die nächste Stufe der Lockerungen, wenn die Infektionszahlen nicht wieder steigen. Wie könnten solche Aufführungen aussehen?

In geschlossenen Räumen bleibt es sicher weiterhin schwierig. Veranstaltungen könnten unter freiem Himmel stattfinden. Ideen für Inszenierungen gibt es beispielsweise für ein Hoftheater im Innenhof des Schauspielhauses. Zudem würden wir uns Aufführungen im Gartentheater in Herrenhausen wünschen. Wir werden uns für solche Formate stark machen. Klar ist aber auch: Das geht nicht im Hauruck-Verfahren. Bisher hat das Land klug und umsichtig agiert.

Das Gartentheater in Herrenhausen könnte als Freiluftspielstätte aufgrund der Corona-Pandemie zusätzliche Bedeutung bekommen. Quelle: Tim Schaarschmidt

Die Corona-Krise reißt ein riesiges Loch in die Stadtkasse. Hannover muss in den kommenden Jahren sparen. Der Rotstift wird meist bei den freiwilligen Leistungen angesetzt, also bei Kulturausgaben. Wie wollen Sie verhindern, dass die Kultur in Hannover verarmt?

Tatsächlich ist die finanzielle Lage schwierig. Wir stellen gerade den Haushalt für die beiden kommenden Jahre auf. Für Verteilungskämpfe ist kein Platz. Vielmehr ist eine gemeinsame Verantwortung für den Gesamthaushalt erforderlich. Einig sind wir uns darin, dass Hannover nicht kaputtgespart werden darf. Zu den Strukturen, die erhalten bleiben müssen, zählt auch die Kultur.

Jährlich 1,5 Prozent mehr für die Kultur

Zusammen mit dem sogenannten Kulturentwicklungsplan hat der Rat beschlossen, dass in den kommenden Jahren der Kulturetat sogar steigt – um jährlich 1,5 Prozent. Das dürfte in keinem anderen Dezernat der Fall sein.

Das ist richtig.

Ist eine solche Regelung angesichts der Finanzprobleme noch haltbar?

Das ist der finanzielle Rahmen, der vom Rat beschlossen wurde. Ich gehe fest davon aus, dass wir uns weiterhin in diesem Rahmen bewegen werden.

Stichwort Sparmaßnahmen: Der NDR hat beschlossen, das Klassik Open Air im Maschpark zu streichen. Proteste gibt es vonseiten der Ratspolitik und auch innerhalb der Stadtverwaltung. Können Sie die Freiluftoper retten?

Publikumsmagnet: Die Stadtverwaltung will sich bemühen, weiter Opern im Maschpark zu zeigen. Quelle: Katrin Kutter

Oberbürgermeister Belit Onay und ich haben in Kürze einen Gesprächstermin beim NDR. Die Opernreihe im Maschpark ist ein einzigartiges Projekt für Hannover, nicht nur in einem künstlerischen, sondern auch in einem sozialen Sinne. Denken Sie an die vielen Menschen, die rund um den See picknicken und die Musik genießen. Wir werden alles dafür tun, die Opernreihe zu erhalten.

Auch wenn es für die Stadt Geld kostet?

Umsonst war die Freiluftoper auch für uns nie. Die Stadt hat immer einen fünfstelligen Betrag in die Hand genommen und ihren Beitrag geleistet. Im Gespräch sollen jetzt andere künstlerische Darbietungen im Maschpark sein. Uns kommt es aber darauf an, dass die Oper erhalten bleibt.

Intensive Arbeit am zweiten Bid Book für die Kulturhauptstadt

Hannover will Kulturhauptstadt Europas 2025 werden. Ihr Team schreibt derzeit das zweite Bewerbungsbuch, das sogenannte Bid Book. Die Jury hatte im vergangenen Jahr auch Kritik an Hannovers erster Bewerbung geäußert und Verbesserungen angemahnt. Haben Sie Ihre Hausaufgaben gemacht?

Jede Bewerberstadt hat Kritik geerntet, nicht nur Hannover. Und natürlich sind wir dabei, unsere Hausaufgaben zu erledigen. Wissen Sie, was mich an unserer Bewerbung wirklich fasziniert? Dass es dem Team um Inga Samii und Melanie Botzki gelingt, trotz aller Mühen Spannung und Kreativität aufrecht zu erhalten. Auch unser zweites Bid Book wird ein Hingucker, verlassen Sie sich darauf.

Die Begeisterung, die Sie empfinden, in allen Ehren – aber der Funke scheint auf die Hannoveraner noch nicht übergesprungen zu sein.

Das ist ganz normal über so eine lange Zeit der Bewerbungsphase bis hin zum Jahr der Kulturhauptstadt. Wenn Sie Vertreter anderer Städte fragen, die den Titel bereits errungen haben, werden Sie hören, dass Begeisterung spürbar erst kurz vor dem jeweiligen Kulturhauptstadtjahr ausgebrochen ist. Und ein sehr großes Interesse haben wir in Hannover ja schon erlebt: Als die Jury vor einigen Monaten öffentlich verkündet hat, wer es in die nächste Runde schafft, war das Rathaus voll: Viele wollten die Entscheidung hautnah miterleben.

Kulturhauptstadt wird in der ganzen Stadt sichtbar sein

Was soll im Kulturhauptstadtjahr 2025 konkret passieren?

Ich verrate jetzt nicht, was in unserem zweiten Bid Book steht. Nur eines: Das Prinzip der Agora – als besondere Orte der Veranstaltung, der Diskussion und des Zusammenkommens – wird in der gesamten Stadt sichtbar sein.

Also eine Art Expofeeling?

Die Expo war weit draußen vor der Stadt. Die Kulturhauptstadt wird viel unmittelbarer zu erleben sein.

Frau Beckedorf, wir haben viel über Kosten gesprochen. Wenn Sie unbegrenzte Mittel zur Verfügung hätten, was würden Sie sich für Hannovers Kultur wünschen?

Ich würde mir wünschen, dass wir Kulturhauptstadt werden. Das würde der Kulturszene einen nie dagewesenen Schub geben. Und gerade in dieser besonderen Zeit der Corona-Pandemie stellen wir alle besonders fest, wie wichtig Kultur ist.

Zur Person Konstanze Beckedorf wurde im Februar 2016 zur Sozial- und Sportdezernentin Hannovers gewählt. Zuvor war sie als Gemeinderätin in der Wedemark für Soziales und Bildung zuständig. Die 59-jährige ausgebildete Juristin ist parteilos, gehörte aber zeitweise der CDU an. Vor knapp zwei Jahren übernahm Beckedorf das Kulturdezernat kommissarisch, weil Personal- und Kulturdezernent Harald Härke im Zuge der Rathausaffäre vom Amt suspendiert wurde. Härke weilt jetzt im Ruhestand. Beckedorf soll das Kulturdezernat weiterhin führen und im Sommer den Bereich Soziales abgeben. Die Stadt Hannover sucht derzeit einen Sozialdezernenten oder eine Sozialdezernentin.

Von Andreas Schinkel und Stefan Arndt