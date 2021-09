Herr Kunze, in Ihrem Lied „Draufgänger“ aus dem Jahr 1992 singen Sie die Textstelle „Ich fühl mich wie ein ,Plakatier’n verboten‘-Plakat, wie ein Schlitzohr unter tausend Chinesen“. Würden Sie das heute noch singen?

Selbstverständlich. Das auf dem Index befindliche Wort wäre ja „Schlitzauge“. Das „Schlitzohr unter tausend Chinesen“ ist eine Verfremdung, die mir sehr gut gelungen ist, und ich würde das absolut nicht zurückziehen.

Aber es wäre in der heutigen Debatte eine Anspielung auf eben ein rassistisch konnotiertes Wort.

Nach der Meinung Einiger ja.

In Ihrem Lied „Was ist eine Frau?“ heißt es „Sie sind das Schönste und das Teuflischste auf Erden, sie sind der Inbegriff des Fleisches und der Form“. Wie ist es damit?

Es ist eine Liebeserklärung. Und wenn ich erkläre, wie ein Lied gemeint ist, dann ist das Lied so. Ich allein erkläre, wie mein Lied gemeint ist. Punkt, Ende.

Das Thema lässt Sie offenbar nicht kalt.

Ich bin fassungslos und ratlos und kann mich wieder aufregen wie ein 20-Jähriger, wenn ich diesen neomittelalterlichen Wahnsinn betrachte, der da über uns hereingebrochen ist. Das nimmt absurdeste Formen an.

„Der wirkliche Rassismus verschwindet hinter diesem Popanz“

Aber Rassismus ist real.

Ja natürlich, aber der wirkliche Rassismus verschwindet hinter diesem Popanz. Ich verharmlose Rassismus nicht. Aber der Mensch und seine Geschichte, das ist etwas Gewordenes, das ist ein riesiger, qualvoller Prozess. Mit einer komplizierten Vorgeschichte von Widersprüchen, Kämpfen und gedanklichen Systemen, die miteinander gerungen haben. Menschen sind für ihre Überzeugungen gestorben und geopfert worden für die Überzeugung anderer. Wenn man das jetzt kappt, weil man sagt, dass einem das nicht gefällt, weil man es besser weiß und sagt, Bismarck-Denkmäler darf es nicht mehr geben wenn wir also alles auf Null stellen wollen, sind wir Barbaren und Idioten.

Sie wirken nicht besonders kompromissbereit.

Als Poet, dem keiner das Maul verbieten kann, gehe ich dagegen an, so gut ich kann. Für mich ist Sprache neben Tönen das Wichtigste, was ich habe, das ist mein Lebensmittel. Ich schwimme darin wie ein Fisch und schaffe das Wasser, in dem ich schwimme, selbst. Und ich lasse mir nicht in mein Wasser pinkeln.

Und wenn sich Menschen von dem, was Sie sagen oder singen, herabgewürdigt oder beleidigt fühlen?

Wenn ich „der Wähler“ sage, meine ich damit Frauen UND Männer. Ich beleidige damit niemanden, weil ich nicht vorhabe, jemanden zu beleidigen. Man muss nur mal genau diese Absicht zur Kenntnis nehmen.

Sie sprechen das Thema auch in Konzerten und Lesungen an. Wie reagiert das Publikum?

Ich bekomme viel, zumeist ungeteilten Beifall. Von 10.000 Menschen, die es hören, sind drei dabei, die pfeifen. Aus meiner Sicht nimmt die Zahl der Menschen, die diese Entwicklung ablehnt und für Blödsinn hält, zu.

Gendersprache setzt sich doch gerade durch.

Das ist zu beobachten. In den Medien wird das gemacht. Aber ich kenne keine normalen Leute, die das machen. Insofern ist das ein weiterer ganz gefährlicher Prozess der Entfernung der Medien von den Menschen.

„Ich hoffe, dass das eine Mode ist“

Junge Menschen haben das Gendern aber schon in ihren Sprachfluss übernommen.

Ich kenne das von jungen Leuten so nicht. Und ich hoffe, dass das eine Mode ist, die bald wieder vergeht. Wenn man 64 Jahre ist, hat man viel kommen und gehen sehen.

Zur Person Heinz Rudolf Kunze, Jahrgang 1956, Sänger, Autor, Komponist, Übersetzer, veröffentlicht im Herbst seine Autobiografie und ein Best-of-Album, bei dem andere Künstler seine Songs interpretieren. Derzeit ist er mit dem Podcast „Kunze x Kunze“ auf den gängigen Streamingportalen zu hören.

Haben Sie Angst um die deutsche Sprache?

Dieser Irrsinn zerstört die Sprache. Und für Sprache habe ich ein Gefühl. Da weiß ich, was gut und richtig ist, und das lasse ich mir nicht nehmen. Mehr kann ich nicht tun. Ich sitze an keinem Schalthebel der Macht. Aber ich würde mich jederzeit und überall ganz klar dazu positionieren.

Fühlen Sie sich eigentlich missverstanden?

Sagen wir es so: Dass ich, ein bürgerlich-linkslibertärer Mensch, eines Tages mal so dastehe und mich rechtfertigen muss, kein Rechter zu sein, das hätte ich mir vor 40 Jahren, als ich angefangen habe, diesen Beruf auszuüben, nicht träumen lassen.

Was wünschen Sie sich für die Debatte?

So verkantet, wie wir sind mit den Positionen, können wir uns vielleicht gar nicht selbst helfen. Am hilfreichsten wäre, wenn ganz viele Menschen, über die wir angeblich reden, aus allen Teilen der Welt Stellung nehmen und sagen würden: Ihr habt sie doch nicht mehr alle.

Von Uwe Janssen