Herr Khuon, beim „ABC der Demokratie“ im Schauspiel Hannover werden Sie sich demnächst den Buchstaben „T“ vornehmen und über Theater sprechen. Mit 45 Jahren Theatererfahrung sind Sie ja ein ausgewiesener Fachmann für das Thema.

Ja, für Theater vielleicht. Beim „ABC der Demokratie“ geht’s aber auch um die Verbindung von Theater und Demokratie. Ob ich dafür der Richtige bin, wird sich zeigen. Immerhin ist das Theater ein wichtiger Ort in der Demokratie.

Ist es das gerade wieder in besonderer Weise?

Eigentlich nicht mehr als sonst. Ich habe den Eindruck, dass das Theater heute zur Selbstüberforderung neigt. Es will systemrelevant sein, die Welt belehren und es glaubt, dass auf der Bühne alle entscheidenden Fragen behandelt werden. Da ist manchmal ein gewisser Hochmut zu spüren. Allerdings leistet das Theater oft selber nicht das, was es von anderen verlangt. Insofern würde ich es begrüßen, wenn sich das Theater nicht immer als zentraler Beweger aufspielt. Ich sehe das Theater eher als irritierenden Begleiter von Gesellschaft. Es geht in die Zwischenräume, besetzt die Schwellen.

Irritierender Begleiter? Das klingt sehr zurückhaltend. Ist das eine in der Praxis geschrumpfte Utopie vom Theater?

Na ja, immerhin hat sie den Vorteil, umsetzbar zu sein. Ganz grundsätzlich hat mein Verständnis von Theater viel mit Offenhalten zu tun. Mit erstaunlicher Festigkeit stehen sich zurzeit die verschiedenen Echokammern im Raum gegenüber. Aber: Auch die Kunst befindet sich zuweilen in einer Echokammer. Mir geht es eher um Auflösung der Grenzen. Das geht über Teilhabe und darüber, dass man andere Stimmen hörbar macht und nicht immer nur von oben herab kommuniziert. Theater sind Räume für den Widerspruch gegen das Gängige.

Kann es sein, dass sich das Theater etwa in seinem Bemühen um besondere Formen der Diversität zunehmend in seiner eigenen Echokammer einrichtet? Gefährdet es womöglich die Fähigkeit zum Spiel, weil es so Vieles richtig machen will?

Vielleicht muss es auch Vieles richtig machen. Und vielleicht muss es sich auch mit sich selbst beschäftigen. Von Diversität über Gerechtigkeit bis Nachhaltigkeit – das Theater ist umstellt mit vielen berechtigten Forderungen. Aber wenn man versucht, ihnen allen nachzukommen, geht es einem wie Goethes Zauberlehrling. Man rennt hin und her und erschöpft sich im Rennen.

Das Thema Rassismus wird im Zusammenhang mit dem Theater immer wieder diskutiert. Geht es in solchen Diskussionen eigentlich vorrangig um Gerechtigkeit – oder haben die auch einen künstlerischen Aspekt? Was gewinnt man, wenn etwa nur noch Schwarze Schwarze, Frauen Frauen und ältere Männer ältere Männer spielen dürfen?

So verstehe ich den Ansatz nicht. Das Ziel eines diversen Ensembles heißt nicht, dass alles irgendwie authentisch besetzt wird, sondern, dass jeder alles spielen kann. Andernfalls wäre es ein Gefängnis der Bebilderung von vorgegeben Mustern. Das Ziel darf nicht Abgrenzung sein, das Ziel ist immer eine Art Gemeinsamkeit. Wie man dahin kommt, ist nicht überall gleich, jedes Theater hat da seine eigene Geschwindigkeit. Im Betrieb gibt es so Zauberworte wie Diversität oder Mitbestimmung. Bei denen denkt man immer: Wenn wir das erreicht haben, wird alles toll. Aber so einfach ist es meist leider nicht.

Wenn das Theater beim Versuch, allen berechtigten Forderungen nachzukommen, wie der Zauberlehrling agiert, dann wäre Besinnung auf das Wesentliche vielleicht die Lösung. Aber was wäre das eigentlich?

Das muss jedes Theater für sich selbst entscheiden.

Ulrich Khuon, geboren 1951 in Stuttgart, ist Intendant des Deutschen Theaters in Berlin. Zum Theater kam er 1977, da begann er während seines Studiums (Jura, Germanistik und Theologie) als Theaterkritiker bei der „Badischen Zeitung". 1980 wurde er Chefdramaturg und 1988 Intendant am Stadttheater Konstanz. 1993 wechselte er als Intendant an das Schauspiel Hannover. Nach sieben Jahren Hannover wurde er Intendant des Thalia Theaters in Hamburg, von dort aus ging es 2009 nach Berlin. Ulrich Khuon gehört vielen Jurys, Akademien und Beiräten an. Von 2017 bis 2020 war er Präsident des Deutschen Bühnenvereins.

Wobei eine Entscheidung gegen Diversität oder gegen Nachhaltigkeit ja geradezu unmöglich wäre. Oder?

Es kommt darauf an, die Entscheidung zu treffen, welche Diversität einem wichtig ist. Mir ist hier im Deutschen Theater etwa die Diversität Alt – Jung extrem wichtig. Das war früher ein reines Erwachsenentheater. Mit unserer Sparte „Junges DT“ haben wir das Haus in erheblicher Weise durcheinandergeschüttelt. Es geht jedenfalls nicht darum, immer auf der neuesten Welle zu surfen. Jetzt ist gerade Digitales im Theater sehr angesagt. Wir beschäftigen uns natürlich auch damit, aber es steht bei uns nicht im Mittelpunkt.

Durch die Corona-Pandemie haben viele Theater vielleicht auch zwangsweise mit digitalen Formaten beschäftigt.

Das ist auch ein gutes Beispiel für das ewige Zuviel. Wir haben das ja auch gemacht und sind damit auch recht erfolgreich gewesen. Zu Beginn der Pandemie war die Nutzung unserer digitalen Angebote sehr groß, wir hatten 10.000 Aufrufe bei unserer digitalen „Zauberberg“-Premiere. Jetzt folgen unserem „Stream des Monats“ nur noch ein paar Hundert Zuschauer. Ich glaube, wenn das Theater überlebt, dann wahrscheinlich nicht im Netz.

Also auf der Bühne. Aber wie? Mit Projekten oder Romanadaptionen? Oder mit Stücken, die Autorinnen und Autoren für das Theater schreiben?

Ein wichtiger Impuls meiner Theaterarbeit war es immer schon, mich um Autorinnen und Autoren im Theater zu kümmern. Diese Wertschätzung der Schreibenden ist im Theater dann durch Projekte oder dokumentarisches Theater etwas in den Hintergrund geraten. Inzwischen gewinnt es aber wieder an Raum.

Nicht nur als Intendant in Hannover haben Sie „Autorentheatertage“ veranstaltet. Wer ist davon geblieben – außer Dea Loher?

Es gibt da schon einige Namen, die nach wie vor eine Bedeutung haben, etwa Lukas Bärfuss, Fritz Kater oder auch Ferdinand Schmalz.

Hätten Sie da eigentlich mehr erwartet?

Ach, man muss immer überlegen, wie man die Kollaboration mit den Autorinnen und Autoren hinkriegt. Es ist heute eher unwahrscheinlich, dass sich jemand hinsetzt und gleich ein geniales Stück schreibt. Stattdessen gibt es so eine Tendenz der Verbündetheiten, es kommen Gruppen zusammen, aus denen heraus etwas Neues entsteht. Aber es gibt ja viele Wege, um zu etwas Neuem zu gelangen.

Sie gehen jetzt in die letzte Runde Ihre jahrzehntelangen Intendantenarbeit, 2023 endet ihr Vertrag in Berlin. Was bleibt für Sie die Utopie des Theaters? Gemeinsam Neues zu schaffen?

Ja. Die Arbeit in einer Gruppe ist extrem wichtig für mich. Ich bin total abhängig von der Gruppe. Die Gruppe zusammenzuhalten, vielleicht auch ganz im traditionellen Sinn wie ein Hirte, ist ein ganz wichtiger Impuls meiner Arbeit. Die soziale Energie ist von zentraler Bedeutung, wenn man sich um die nicht bemüht, spürt man das auch außen. Im Grunde treibt mich das Soziale noch stärker als das Künstlerische. Bei Überlegungen zur Utopie des Theaters muss man aber auch bedenken, dass das Theater in unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Aufgaben hat. In Diktaturen hat das Theater eine eher subversive Aufgabe, in Zeiten, in denen Demokratie gut funktioniert, muss es Widerstand gegen Gemütlichkeit leisten, und in Zeiten großer Polarisierungen, wie wir sie jetzt erleben, muss das Theater vielleicht daran arbeiten, diese Polarisierungen aufzulösen. Ich mache seit mehr als 40 Jahren Theater, auch in dieser Zeit hat sich einiges geändert.

Und Sie haben Theater an ganz verschiedenen Orten gemacht. Waren die Anforderungen sehr unterschiedlich?

Ja. Die Idylle, mit der ich es am Start in Konstanz zu tun hatte, hat ein ganz anderes Theater notwendig gemacht als etwa die soziale Härte in Hannover. Der Reichtum von Hamburg hat mich wiederum ganz anders herausgefordert als die Zerrissenheit von Berlin.

Wo war es denn am schönsten?

In Hamburg ist am meisten aufgegangen, denke ich. Aber seltsamerweise träume ich jetzt immer wieder einmal von der Bühne in Konstanz.

Ihr Sohn Alexander ist Schauspieler, Ihre Tochter Nora ist Chefdramaturgin Hannover. Sind Gespräche über Theater im Familienkreis tabu?

Das nicht. Aber meine Frau sagt manchmal: Das nervt wahnsinnig.

