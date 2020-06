Herr Schütte, Sie hatten ja einen merkwürdigen Start in Hannover. Im Januar haben Sie als Generalsekretär der Volkswagenstiftung angefangen, im März kam die Corona-Pandemie nach Deutschland ...

Am 17. März haben wir die Tore unserer Geschäftsstelle in Döhren geschlossen, aber wir haben nicht die Geschäfte eingestellt. Unsere Arbeit lief weiter. Wir haben es sehr schnell geschafft, von einem Präsenzbetrieb zu einem Betrieb mit 90 Prozent Homeoffice umzuschalten. Eine enorme Leistung von immerhin rund 100 Kolleginnen und Kollegen.

Für jemanden, der neu in solch einer Institution ist, muss das doch kompliziert sein, Sie müssen sich doch erst mal alles anschauen.

Ich hatte den großen Vorteil, dass ich Ende des vergangenen Jahres in einer zweimonatigen Anwärmphase an der Seite meines Vorgängers Wilhelm Krull die wichtigsten Prozesse in der Stiftung kennenlernen konnte. Außerdem war ich in meiner früheren Funktion beim Bundesministerium für Bildung und Forschung schon einmal Mitglied des Kuratoriums. Das Haus war mir also nicht ganz unbekannt.

Von einer Stiftung, die die Wissenschaft fördert, erhoffen sich viele einen besonderen Einsatz in Zeiten der Corona-Krise. Was unternimmt die Volkswagenstiftung?

Zunächst haben wir gemeinsam mit dem Wissenschaftsministerium ein Sofortprogramm gestartet, das die niedersächsischen Hochschulen dabei unterstützt, die Herausforderungen der digitalen Lehre zu meistern. Mit einer langfristigen Strategie soll das hiesige Hochschulsystem zu einem Treiber für die Digitalisierung von Studium, Lehre, Forschung und Selbstorganisation werden – auch im Vergleich mit anderen Bundesländern. In einem weiteren Sofortprogramm fördern wir Projekte mit bis zu 120.000 Euro, die sich disziplinenübergreifend mit den gesellschaftlichen Folgen der Pandemie beschäftigen, die sich bislang nur vage abzeichnen.

Was ist denn mit der Förderung von Projekten im Themenfeld der Virologie?

Für die Forschung zum Coronavirus werden gerade dreistellige Millionenbeträge von der öffentlichen Hand zur Verfügung gestellt. Deshalb ist das kein Feld, in dem sich die Volkswagenstiftung engagiert. Wir fragen uns immer, wo wir mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, einen Unterschied machen können. Allerdings werden wir in den kommenden Wochen eine Ausschreibung in der virologischen Grundlagenforschung erarbeiten. Dort gibt es die Herausforderung, ein umfassendes Verständnis über unterschiedliche Erregerklassen zu gewinnen.

Was unternimmt die Stiftung noch im Zusammenhang mit der Corona-Krise?

Ein wichtiges Feld für uns ist Open Science. Möglichst viel von dem Wissen, das die Corona-Forschung weltweit erzeugt, sollte im Internet frei zugänglich sein – um die Forschung voranzubringen, aber auch, damit sich prinzipiell alle informieren können, die sich interessieren.

Das wieder aufgebaute Schloss in Hannover-Herrenhausen nutzt die Volkswagenstiftung für Kongresse und Veranstaltungen. Ziel ist es, Wissenschaft auch einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Quelle: Holger Hollemann/dpa

Ein wichtiges Anliegen der Volkswagenstiftung ist die Wissenschaftsvermittlung. Eigene Veranstaltungen dazu wie die Vorträge im Schloss Herrenhausen finden derzeit nicht statt. Wie sieht die Zukunft der öffentlichen Veranstaltungen im Schloss aus?

Die Stiftung ist dank ihrer Veranstaltungen einem breiten Publikum in Hannover bekannt geworden. Deshalb setzen wir das Programm auch so bald wie möglich fort. Am 4. Juni zeichnet NDR Kultur ein neues Herrenhäuser Gespräch auf, das auch als Stream im Internet zu sehen sein wird. Es geht um New Work im Zeitalter der Digitalisierung. In Analogie zur Bundesliga kann man hier von einer Geisterveranstaltung sprechen. Ohne Publikum. Wir hoffen, in der zweiten Jahreshälfte wieder in einen Präsenzbetrieb zu gehen.

Denken Sie auch über neue digitale Veranstaltungsformate nach?

Wir haben schon Gespräche mit einzelnen Forschern online gestellt. Allerdings lernen wir zunehmend auch die Grenzen dieser Formate kennen. Nach der ersten Euphoriewelle sehen wir eine Inflation von Onlineformaten – und eine gewisse Ermüdung beim Publikum.

In der Corona-Krise werden viele Wissenschaftler von Anfragen überschwemmt. Manche von ihnen sind nicht so gut darauf vorbereitet, in die Öffentlichkeit zu gehen. Kann die Stiftung hier helfen?

Die Kommunikation von Wissenschaft ist für Forscherinnen und Forscher eine Zusatzaufgabe. Ihr Fokus liegt darauf, neues Wissen zu heben. Gleichzeitig sehen wir, dass sich Wissenschaft zunehmend öffentlich erklären muss. Deshalb bietet die Stiftung ihren Geförderten schon seit Jahren Medientrainings an.

Im Moment haben wir es doch mit einer erstaunlich lauten und selbstbewussten Wissenschaftsfeindlichkeit zu tun. Reicht es denn da aus, Forschern Mikrofontraining anzubieten?

Selbstverständlich hat jedes Instrument seine Grenzen. Solche Trainingsmöglichkeiten bringen junge Wissenschaftler zumindest in die Lage, den Medien verständliche Antworten zu geben. Das Problem der Wissenschaftsfeindlichkeit ist ein anderes Thema. Da müssen wir zuerst einmal verstehen, woher die eigentlich kommt. Ich denke, die Zentren für Wissenschaftskommunikationsforschung, die wir ebenfalls gerade ausgeschrieben haben – mit einer Millionen-Fördersumme übrigens –, werden uns da gute Hinweise liefern.

Der neue Generalsekretär Georg Schütte vor dem Sitz der Volkswagenstiftung in Hannover-Döhren. Quelle: Katrin Kutter

Die Volkswagenstiftung engagiert sich schon seit Langem für gelingende Wissenschaftskommunikation. Trotzdem sind wir gerade in einer Situation, in der die Kommunikation der Wissenschaft nicht zu funktionieren scheint. Was läuft da falsch?

Wir befinden uns in einer Welt, die sich gerade rasant verändert. Die Nachfrage nach wissenschaftlicher Erkenntnis ist während der Corona-Pandemie deutlich gestiegen. Gleichzeitig erkennen wir, wie wenig die Öffentlichkeit über wissenschaftliche Erkenntnisprozesse weiß. Die Tatsache, dass man Antworten nur auf Zeit geben kann, ist in der Wissenschaft ganz normal. In Zeiten eines Lockdowns werden aber verbindliche Antworten erwartet. Die kann Wissenschaft selten liefern. Das irritiert jene, die ganz genau wissen wollen, wie es nun weitergeht.

Wie sieht es denn mit den Kräften der Volkswagenstiftung aus? Ist das Stiftungskapital so angelegt, dass es die ruppige Entwicklung an den Kapitalmärkten aushält?

Kurze Antwort: ja. Stiftungen sind rechtlich auf Ewigkeit angelegt. Bei unseren Investitionen geht es um Langfristigkeit. Bei einem Aktienanteil von etwa 40 Prozent müssen wir die Abschwünge auf dem Aktienmarkt mittragen, eine unmittelbare Konsequenz haben sie allerdings nicht. Wir werden auch diese Krise ein Stück weit aussitzen. Wir finanzieren unser Fördergeschäft nicht durch Kursgewinne, sondern durch die ordentlichen Erträge, also aus Dividenden, Zins- und Mieteinnahmen. Wir haben ein breit gestreutes Anlageportfolio, das vieles abfedert. Und wir wirtschaften vorsichtig. Zumindest auf mittlere Sicht werden wir unser Förderniveau halten können.

Jenseits von Corona: Wo soll es mit der Stiftung hingehen?

Wichtig ist immer die Beantwortung der Frage: Wo kann die Stiftung einen Unterschied machen? Eine Frage, die ich mir dabei stelle, lautet: Welche Antworten können wir auf die großen globalen Herausforderungen geben? Was sind die Herausforderungen der Wissenschaft im Anthropozän, in der Phase der Erdgeschichte, in der der Mensch fundamental die Lebensbedingungen auf dem Planeten mitgestaltet und verändert hat? Wir werden jetzt nicht direkt in die Klimaforschung investieren, aber zum Beispiel nach dem Zusammenhang von sozialer Ungleichheit und dem Klimawandel fragen. Uns interessieren Themen von länder- und disziplinenübergreifender Relevanz mit dem Ziel, Zukunftsvorsorge für die Gesellschaft und den Planeten zu betreiben.

Zur Person Seit Anfang des Jahres ist Georg Schütte Generalsekretär der Volkswagenstiftung. Die private Stiftung mit Sitz in Hannover fördert Wissenschaft und Technik in Forschung und Lehre und zählt zu den größten Stiftungen in Europa. Zuletzt bewilligte die Stiftung mehr als 200 Millionen Euro, davon 130 Millionen Euro für die Wissenschaftsförderung in Niedersachsen. Schütte, 1962 in Rheine geboren, studierte Journalistik. Nach der Promotion kam er als Referent zur Humboldt-Stiftung in Bonn, deren Generalsekretär er 2004 wurde. 2009 wurde er als Staatssekretär ins Bundesministerium für Bildung und Forschung berufen. Vor einem Jahr wurde er vom Kuratorium der Volkswagenstiftung als Nachfolger von Wilhelm Krull in das Amt des Generalsekretärs gewählt.

Von Bärbel Hilbig und Ronald Meyer-Arlt