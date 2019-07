Hannover

All die Partituren, Handbücher und Kataloge, die gerade noch meterweise Wandregale gefüllt haben, liegen nun in 40 schweren Umzugskartons, die sich im Büro des scheidenden Opernintendanten Michael Klügl stapeln. Am Sonnabend verabschiedet er sich nach 13 Jahren mit seinem Ensemble vom hannoverschen Publikum. Der etwas melancholische Titel dieser letzten Gala: „Ende Spaß“.

Herr Klügl, Ihr Büro ist schon fast leer: Was stellen Sie sich zu Hause ins Regal, um sich an die Zeit in Hannover zu erinnern?

Da gibt es tatsächlich ein paar Dinge: ein Metronom, ein faustgroßes Modell des Opernhauses und eine der Figuren, die auch an den Eingangstüren als Griffe dienen – die habe ich einmal geschenkt bekommen.

Was machen Sie denn mit einem Metronom?

Das hilft beim Klavierspielen.

Und was passiert jetzt mit den Kisten? Haben Sie ein paar zusätzliche Zimmer angemietet?

Die kommen erst einmal nach Hause, da ist noch ein bisschen Platz. Und dann reisen sie voraussichtlich nach dem Sommer mit mir und meinen anderen Dingen nach Wien.

Sie übernehmen dort aber nicht die Staatsoper?

Nein, die haben ja gerade einen neuen Intendanten gefunden. Ich ziehe aus privaten Gründen dorthin: Meine Freundin lebt dort.

Der Intendant als Gastgeber: Michael Klügl mit Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen beim diesjährigen Opernball. Quelle: Rainer Droese

Wie behalten Sie Hannover in Erinnerung?

Es gibt schon einige Spezifika des hannoverschen Publikums: Ich finde zum Beispiel eine bestimmte Reserviertheit gegenüber Premieren merkwürdig an dieser Stadt. Man guckt immer erst einmal, wie es gewesen ist. Das spricht sich dann rum, und dann erst wird es voll. Und ich glaube, die Ironiefähigkeit des hannoverschen Publikums könnte sich noch steigern.

Was heißt das?

Wir haben hier öfter Erlebnisse gehabt, die wir alle eigentlich lustig fanden – zum Beispiel im Konzert mit Heinz Karl Grubers berühmtem Orchesterstück „Frankenstein“, bei dem der Dirigent gefesselt wird: Das ist überall ausverkauft – hier haben die Leute gedacht, sie würden veräppelt werden. Schwierig war auch die „Verkaufte Braut“, bei der wir das Haus scheinbar an ein Unternehmen vermietet haben. Einige haben das zu wörtlich genommen und die Ironie dahinter nicht entdeckt. Ich glaube, da ist noch mehr drin.

Also Vorsicht mit lustig in Hannover?

Nein, Lustiges hat hier oft sehr gut funktioniert, zum Beispiel „My Fair Lady“ oder „Die Reise nach Reims“, das waren unglaubliche Renner. Wir haben hier ja überhaupt ein sehr interessiertes Publikum. Nur am Anfang war es nicht ganz einfach, weil die Stadt sehr polarisiert war zwischen meinen beiden Vorgängern: Der eine Teil des Publikums war für Herrn Lehmann, der andere für Herrn Puhlmann. Aber wir konnten uns verständlich machen und immer mehr Menschen für dieses Theater begeistern.

Sie hinterlassen also eine einfachere Ausgangsposition für Ihre

Nachfolgerin Laura Berman

?

Ich denke schon. Wir haben das Haus bei einer Auslastung von 65 Prozent übernommen, heute sind wir bei 85 Prozent. Das sagt viel über die Begeisterungsfähigkeit der Hannoveraner aus. Für ein mittleres Theater ist das ein sehr guter Wert – höher ist er nur in größeren Häusern wie München. Verglichen mit anderen Theatern unserer Kategorie sind wir sicher führend.

In gewisser Weise traurig: Michael Klügl vor dem Abschied von dem Haus, das er 13 Jahre geleitet hat. Quelle: Katrin Kutter

Da können Sie zufrieden gehen, oder?

Im Großen und Ganzen ja. Es war eine bewegende Zeit hier. Wir haben in einem sehr guten Team gearbeitet – meist sehr positiv und fröhlich. Ich habe oft von Menschen gehört, die hier zum ersten Mal gearbeitet haben, dass sie hier auf eine besondere Stimmung treffen, die sie sonst nicht finden. Das ist mir als Intendant immer wichtig gewesen: Wenn man als Musiker oder Sänger verärgert ist, dann kann man das ja auch hören. Stimme und Stimmung hängen da schon zusammen.

Wie ist Ihre Stimmung jetzt: Sind Sie traurig?

In gewisser Weise schon. Ist doch klar. Aber ich werde schon andere Beschäftigung finden: Ich kann zum Beispiel ganz gut kochen.

Zur Person Michael Klügl ist 1954 in Offenbach geboren und hat unter anderem an der Oper Frankfurt, dem Theater Bremen und der Hamburger Staatsoper gearbeitet. Von 1998 bis 2006 war er Intendant am Landestheater Wien, seit 2006 ist er Intendant der Staatsoper Hannover. Dort hat er mit Regisseuren wie Barrie Kosky, Benedikt von Peter und Kay Voges zusammengearbeitet, die inzwischen selbst erfolgreiche Intendanten sind. Mit der neuen Spielzeit übergibt Klügl seinen Posten an Laura Berman. Am Sonnabend, 6. Juli, 19 Uhr, gibt es in der Staatsoper als letzte Vorstellung seiner Intendanz eine Abschiedsgala.

