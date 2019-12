Herr Krull, Sie haben 1996 als Generalsekretär der Volkswagenstiftung begonnen. Jetzt verabschieden Sie sich in den Ruhestand. In Ihre Berufszeit fielen atemberaubende wissenschaftliche Entwicklungen: Das Fortschreiten der Digitalisierung, die Entwicklung der Vernetzung, künstliche Intelligenz oder Einsatz der Genschere. Sind Sie dankbar, dass Sie ausgerechnet in dieser Zeit so eine große Wissenschaftsstiftung leiten konnten?

Es war ja so, dass ich schon davor beim Wissenschaftsrat und bei der Max-Planck-Gesellschaft bereits mit eine Fülle von neuen Entwicklungen zu tun hatte. Digitalität, künstliche Intelligenz, aber auch die neuen Möglichkeiten in der modernen synthetischen Biologie sind eine Riesenherausforderung. Für mich war es immer wieder spannend, sowohl thematisch bei diesen neuen Entwicklungen dabei zu sein als auch an der strukturellen Weiterentwicklung des deutschen Wissenschaftssystems mitwirken zu können. Gerade dort gab es ja einen dringenden Reformbedarf, etwa mit Blick auf die Selbstständigkeit des wissenschaftlichen Nachwuchses.

Den gibt es auch in der Wissenschaftsvermittlung. Immer noch ist es sehr schwer, Erkenntnisse der Wissenschaft in die Bevölkerung zu tragen. Manchmal sieht es so aus, als hätten sich weite Teile der Bevölkerung von dem abgewandt, was die Wissenschaftler sagen. Sind Stiftungen wie die Volkswagenstiftung, die sich ja um den Transfer von Wissen bemüht, mit ihren Anstrengungen gescheitert?

Oh nein. Schon als ich hier in den Neunzigerjahren angefangen habe, war klar, dass das klassische Sender-Empfänger-Modell – Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen halten kluge Vorträge und die Bevölkerung soll bitteschön beeindruckt sein – an ein Ende gekommen ist. Schon damals war klar, dass man sehr viel stärker zu interaktiven und diskursiven Formen der Vermittlung kommen muss.

Trotzdem tritt heute ein 17-jähriges Mädchen namens Greta Thunberg auf und fordert, dass man doch bitte auf die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen hören möge. Warum hat es die Wissenschaft nicht selbst geschafft, sich Gehör zu verschaffen?

Leider gibt es einige neuere Entwicklungen, die den an sich positiven Trend des Vertrauens in die Verlässlichkeit von Wissenschaft konterkariert haben. Das hat mit Plagiaten zu tun und auch mit der neuen Schwierigkeit, dass viele wissenschaftliche Ergebnisse nicht reproduzierbar sind. Das liegt auch an der Hektik des Betriebes. Der Publikationsdruck ist so stark geworden, dass Forschungsergebnisse zu einem Zeitpunkt veröffentlicht werden, an dem sie besser noch einmal zu überprüfen wären. Das führt dazu, dass das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Wissenschaft abnimmt.

Die Möglichkeiten einer Stiftung, da etwas zu ändern, sind doch eher gering. Oder?

Gemessen an den Milliarden, die von der öffentlichen Hand ausgegeben werden, sind wir ja ein relativ kleiner Player – selbst wenn wir die bei Weitem größte deutsche wissenschaftsfördernde Stiftung sind. Trotzdem können wir auf Probleme und Defizite eingehen und Vorschläge unterbreiten. Ein Beispiel sind die neuen Kommunikationsforschungszentren, die wir den Universitäten anbieten werden. Das Ziel dabei ist es, dass in deutschen wissenschaftlichen Einrichtungen mehr Kompetenz entwickelt wird, um zu verstehen, was die Voraussetzungen gelungener Wissenschaftskommunikation sind. Es könnte dabei helfen, dass das Vertrauen in die Wissenschaft wieder hergestellt wird.

Sie werden als Generalsekretär der Volkswagenstiftung mit einem Symposium verabschiedet. Der Titel klingt wie ein Stoßseufzer: „Pakte, Pakte, nichts als Pakte ...“ Ist das Ihr Stoßseufzer?

Positiv anerkennen muss man immerhin, dass es über die Pakte zwischen Bund und Ländern gelungen ist, eine gewisse Verlässlichkeit für die Finanzierung vor allem der Forschung hinzubekommen. Aber die Pakte allein lösen nicht die strukturellen Probleme, vor denen wir im deutschen Wissenschaftssystem stehen. Der Sanierungsstau im deutschen Hochschulsystem ist gewaltig: Über Jahre hinweg ist völlig unzureichend in die Erhaltung der baulichen Infrastruktur investiert worden. Da gibt es viel zu tun.

Beim Symposium kommen die Spitzen des deutschen Wissenschaftssystems zusammen. Neben dem agierenden niedersächsischen Wissenschaftsminister werden auch dessen Vorgängerin und deren Vorgänger anwesend sein. Welche Impulse würden Sie den Teilnehmern gern geben?

Es geht zum einen um eine Bestandsaufnahme. Wo stehen wir im Moment? Was hat sich in den vergangenen Jahren entwickelt? Und: Wo soll es in den 2020er-Jahren hingehen? Vor dem Hintergrund finanzieller Restriktionen müssen sich die Hochschulen darum kümmern, mehr privates Kapital zu generieren. Ein anderes Thema ist, dass sehr viel mehr in Studium und Lehre investiert werden muss. Das liegt auch daran, dass viele der großen Wissenschaftsorganisationen wie Max-Planck, Fraunhofer oder Helmholtz außeruniversitäre Forschungsorganisationen sind. Hier ist es wichtig, die Balance zwischen den einzelnen Playern und den Hochschulen zum Thema zu machen.

Sie sind Mitglied der Kuratorien verschiedener Max-Planck-Institute und leiten Kommissionen. Womit machen Sie weiter, wenn Sie die Volkswagenstiftung verlassen haben?

Die Institute, bei denen ich im Kuratorium bin, haben sich – was mich sehr freut – alle dazu entschlossen, dass ich dort bleibe. Außerdem hat es sich ergeben, dass ich mit einer neu formierten Stiftung in Hamburg noch einmal ein ganz neues Institut aufbauen kann. Das wird sich mit Fragen der Nachhaltigkeit beschäftigen. Aber es befindet sich noch ganz am Anfang des Aufbaus.

Sie haben sich auch immer stark für die Musikförderung eingesetzt. Warum?

Musik ist für mich immer wichtig gewesen. Und ich habe früh gemerkt, dass allenthalben Unterstützung gebraucht wird. Die ist vor allem für junge Musiker wichtig, und sie kann viel bewirken. Auf eine Sache bin ich immer noch stolz: Als Vorsitzender der Jury des Praetorius-Musikpreises konnte ich einem damals zwölf- oder dreizehnjährigen Pianisten den Nachwuchsförderpreis überreichen. Es handelte sich um Igor Levit.

Zur Person Wilhelm Krull wird die Volkswagenstiftung, die er seit 1996 als Generalsekretär geleitet hat, verlassen. Sein Nachfolger wird Georg Schütte, der seit 2009 Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung ist. Krull ist Mitglied der Wissenschaftlichen Kommission des Landes Niedersachsen und der Kuratorien des Max-Planck-Instituts für biophysikalische Chemie in Göttingen, des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie in München, des Max-Planck-Instituts für Gravitationsphysik in Potsdam und Hannover sowie weiterer Max-Planck-Institute in Potsdam und Radolfzell. Nach seinem Abschied von der Volkswagenstiftung in Hannover wird der 67-Jährige in Hamburg den Aufbau einer neuen Wissenschaftsstiftung leiten, die sich vornehmlich dem Thema Nachhaltigkeit widmet.

Interview: Ronald Meyer-Arlt

