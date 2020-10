Hannover

„Mich interessieren keine Geschichten“, sagt Iris Hanika gleich zu Beginn ihrer Lesung im Literaturhaus. Sie brauche nur drei Figuren und drei Teile für ein neues Buch, denn schließlich sind aller guten Dinge drei. So habe sie auch schon ihre Magisterarbeit geschrieben.

Dass alles immer die unwahrscheinlichste Wendung nehmen sollte, war die Prämisse für ihren neuen Roman „Echos Kammern“ – und auch Moderator und NDR-Kulturredakteur Jan Ehlert gibt zu, dass die Handlung ihres Buches schwer zusammenzufassen ist. Und so geht es gleich hinein in dieses Werk, das in Berlin und New York spielt und sich um eine Lyrikerin namens Sophonisbes, die lieber Prosa schreiben will, und die Ratgeberautorin Roxana dreht. Dazu wird noch die Figur eines jungen, gut aussehenden Mannes gestellt, und im Mittelteil vertreiben die Berliner die Hipster aus ihrer Stadt.

„Ich schreibe über Frauen in meinem Alter“

„Ich schreibe über Frauen in meinem Alter“, sagt Hanika, Jahrgang 1962. In ihrem Roman verfällt die ältere Roxana einem jungen Studenten. Junge Frauen, die sich in ältere Männer verlieben – das gibt es zuhauf in der Literatur, und meistens werden diese Bücher auch von älteren Männern verfasst. „Das ist so quatschig“, kommentiert die Autorin. Ihre Roxana jedenfalls wird scheitern. Aber immerhin: „Sie erinnert sich daran, dass man verliebt sein kann.“

„Mich interessieren keine Geschichten“: Iris Hanika Quelle: Villegas

Hanika ist es dabei ein Stück zu groß, gleich den Mythos von Echo und Narziss für ihre Erzählung zu bemühen. Sie entwickele die Geschichte lieber aus den Figuren heraus – und denen gibt sie wunderbare Namen. Roxana etwa hatte das Pech, dass ihre Mutter den Namen im Geschichtsunterricht aufschnappte. Da konnte noch niemand ahnen, dass die Band The Police einmal einen Song namens „Roxanne“ herausbringen würde, der genau zu der Zeit populär wird, zu der sich Roxanas Freunde solche Musik gern anhören.

Eine neue Sprache für die Dichterin

Sophonisbe hingegen ist nach dem Selbstporträt der Renaissancemalerin Sofonisba Anguissola aus dem Jahr 1554 benannt. Sie wird in ihrem Manuskript schreiben: „Bevor ich bin gereist nach New York, ich war in Sorge.“ Das hört sich merkwürdig an, doch die Dichterin, die jetzt Prosa schreibt, will ihre eigene Sprache entwickeln.

„Ich habe eine Freundin, die sagt, sie überschlägt die Seiten, weil sie davon Kopfschmerzen kriegt“, sagt Hanika zu diesen Passagen. Sie hingegen findet das Spiel mit der Sprache großartig. „Die Sprache strukturiert ja das Denken.“ Viele Worte verwendet sie nicht bei ihrer Lesung. Auf alles hat sie nun mal keine Antwort und wenn, dann ist die meistens lakonisch, witzig, kurzweilig und ganz schön charmant.

Nicht sehr gut zum Vorlesen geeignet

Auch zur Corona-Krise hat sie nicht allzu viel zu sagen. Sie sei als Schriftstellerin immer im Homeoffice, die Krise habe eben auf ihr Leben am wenigsten Auswirkungen, erklärt Hanika. Allerdings könne sie nicht auf lange Lesereisen gehen. Das findet sie aber nicht sonderlich schlimm. Über ihren neuen Roman sagt sie: „Ich finde auch, es ist kein Buch, das sich sehr gut zum Vorlesen eignet.“

Die Lesung wurde aufgezeichnet und ist am Sonntag, 22. November, ab 20 Uhr auf NDR Kultur im Sonntagsstudio zu hören.

Von Alina Stillahn