Hannover

Es ist nicht einfach ein Atelier. Ihren Arbeitsplatz im hannoverschen „Künstlerhaus 2A“ begreift die Bildhauerin und Konzeptkünstlerin Isabel Nuño de Buen als ein intellektuelles Forschungszentrum zum Stand der aktuellen Buchkunst und auch zu deren zukünftigen künstlerischen Möglichkeiten. „Meta-Copy“ heißt ihr aktuelles Projekt, das sie gerade beim Zinnober-Wochenende gezeigt hat – und das dazu beigetragen hat, dass sie mit den Sprengel-Preis für Bildende Kunst 2021 ausgezeichnet wird.

Die Auszeichnung ist mit 25.000 Euro dotiert und wird vom Kulturministerium und der Sparkassenstiftung in Zusammenarbeit mit dem Sprengel-Museum vergeben. Dort wird bei der Preisverleihung im November 2021 eine große Einzelschau der Künstlerin eröffnet.

Anzeige

Beitrag zur Kunstszene der Stadt

Nuño de Buen wurde 1985 in Mexico City geboren und hat in Braunschweig studiert. 2016 erhielt sie den Preis des Kunstvereins Hannover, der im Juni ihre Arbeiten zeigte. Mit einer ornamentalen Skulptur aus Stahl und Pappmaschee verzauberte sie nicht nur das Publikum, sondern offenbar auch die Sprengel-Jury: Mit ihrer Präsentation dort habe die Künstlerin ebenso überzeugt, wie mit ihrer „eigenwilligen Position als Bildhauerin, die verschiedene Kulturen, Medien und Techniken in subtilen, zeichenhaften und skulpturalen Interventionen“ vereine, heißt es in der Begründung. Zudem habe sie mit „Meta-Copy“ einen interessanten Beitrag zur hannoverschen Kunstszene geleistet, der die Künstler der Stadt vernetze und sichtbar mache.

Weitere HAZ+ Artikel

Die Künstlerin selbst wird nach dem Preisgewinn allerdings weniger sichtbar in der Stadt sein: Die Hälfte des Preisgeldes ist als Stipendium für Reisen gedacht, die Nuño de Buen demnächst nach Spanien und Frankreich führen sollen.

Von Stefan Arndt