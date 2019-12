Hannover

Man muss kein Theologe sein, braucht nicht einmal die ganze Leidensgeschichte zu kennen, die von den letzten Tagen Jesu überliefert ist, um zu verstehen, welche Seelenqual ein harmloser Vogelruf auslösen kann. „Und alsbald krähete der Hahn“: Der Tenor Peter Schreier konnte diese Worte in der „Johannes-Passion“ von Johann Sebastian Bach so schneidend grell und unmissverständlich singen, dass ein Zuhörer erschaudern muss angesichts dieser abrupten Erkenntnis: Petrus, der Fels, auf den der Messias eine ganze Kirche aufbauen wollte, hat seinen Lehrer bei erster Gelegenheit verleugnet. Und Schreier genügen ein paar dürre, auf nur fünf Wörter verteilte Noten, um die ganze Schuld und Scham längst vergangener Tage wieder furchtbar gegenwärtig zu machen.

Töne und Melodien befreit

Die Fähigkeit zur Verdichtung und eine fast überirdische Klarheit in der Stimme haben Peter Schreier zu einem der Jahrhundertsänger gemacht. Bei ihm ging es nie um Klang allein, sondern immer auch um Bedeutung. Und anders als sein großes Liedsänger-Pendant, der Bariton Dietrich Fischer-Dieskau, brauchte Schreier dazu nie die Mittel der Rhetorik. Er hat nicht verdeutlicht, sondern vertieft und reduziert: Er befreite Töne und Melodien so lange von allem Überflüssigen, bis ihr reiner Wesenskern offen zu Tage trat. Am Mittwoch ist Peter Schreier nach langer Krankheit in Dresden gestorben. Er wurde 84 Jahre alt.

Enger Umgang mit Bach

Geboren 1935 in Meißen kam Schreier mit acht Jahren nach Dresden in die Vorbereitungsklasse des berühmten Kreuzchores. Dort fiel sein Talent schnell auf, Chorleiter Rudolf Mauersberger komponierte bald kleine Solowerke für seinen begabten Altisten. Vor allem aber kam Schreier in Dresden früh mit dem Komponisten in Berührung, der seine Karriere mehr als alle anderen prägen sollte: Als Evangelist in den großen Passionen und Oratorien Johann Sebastian Bachs schrieb Schreier Musikgeschichte.

Der enge Umgang mit Bach hat dem Tenor auch einen ganz eigenen Weg zum Lied geebnet: Seine schnörkellos direkten Interpretationen der Werke von Franz Schubert oder Hugo Wolf wirken bis heute oft bestürzend aktuell: Hier ist vielleicht am deutlichsten zu hören, wie eng die Symbiose war, die Wörter und Töne bei Schreier eingehen konnten.

Mit Mozart in der Westen

Zunächst führte sein Weg aber auf die Opernbühne, auf der er ebenfalls große Erfolge feierte. Nach seinem Debüt an der Semperoper wechselte er 1963 an die Berliner Staatsoper, wo der lyrische Tenor vor allem mit Mozart-Partien schnell auch internationale Aufmerksamkeit erregte.

Für Herbert von Karajan war Schreier der legitime Nachfolger des 1966 überraschend verstorbenen Fritz Wunderlich. Der Dirigent förderte den Sänger, dem sich bald alle Türen des Klassik-Jet-Sets des Westens öffneten: Schreier sang in Bayreuth und bei den Salzburger Festspielen, er gastierte an der New Yorker Met und der Scala in Mailand.

Fast ein großer Dirigent

Die DDR zu verlassen, kam dem Sänger, der nie ein SED-Parteibuch besessen hat, dabei offenbar nicht in den Sinn. „Mir würde etwas fehlen, wenn ich nicht in Dresden leben könnte“, sagte er später stets.

Die Fähigkeit zur Selbstbeschränkung, die man daraus lesen könnte, ist auch bei einem anderen Talent Schreiers zu beobachten, dass er eher als eine Art Hobby betrachtete und auch bei nachlassender Stimmkraft nie weiter ausbaute: Der Tenor war zugleich auf ein herausragender Dirigent, der die Achtung seiner Kollegen genoss und einige wenige große Aufnahmen – etwa von Mozarts Requiem – hinterließ.

Er singe nicht einmal mehr unter der Dusche verriet Schreier in einem Interview nach seinem Bühnenabschied vor 14 Jahren. Der Mann, der Musik in etwas Existenzielles verwandeln konnte, konnte selbst offenbar gut ohne Musik leben. Verraten aber hat er sie nie.

Von Stefan Arndt