Hannover

Letzte Momente. Im Blick zurück klingen sie oft lakonisch und banal. „Wir verabschieden uns für die Nacht. Er geht nach oben, es poltert und das war’s.“ Wie damit umgehen, wie verstehen, was passiert ist, warum der Partner, die Partnerin, tot ist, so plötzlich, so unerwartet? Die kleine Galerie Metavier – Vom Anfang und Ende, die sich seit einigen Jahren dem übermenschlich großen Thema Tod widmet, präsentiert in der aktuellen Ausstellung den Fotografen Jann Höfer.

Er hat sechs junge Verwitwete besucht, mit ihnen gesprochen, und er hat sie fotografiert. Sein künstlerisches Ziel entspricht einem Suchprozess. Er möchte „Metaphern sowohl für den Verlust als auch für die Fähigkeit, mit dem Verlust zu leben und umzugehen“ finden.

Aus der Ausstellung „Das Problem sind die Sonntage“. Quelle: Jann Höfer

Wandfüllend ist in der Ausstellung das Foto eines Pfefferminzstängels zu sehen. Nach dem Tod der Partnerin erinnert der Geruch der Pfefferminze den zum Überleben gezwungenen Ehemann an seine verstorbene Frau. Er kann nicht mehr Pfefferminz riechen, ohne an sie zu denken, er kann Pfefferminz überhaupt nicht mehr riechen, ohne zu verzweifeln. Ein Bild, eine Geschichte, ein Schicksal.

Zusammengebunden sind diese Fotografien außerdem in einem Katalog, der als Zeitung konzipiert ist. Beigelegt ist eine Empfehlung. Die Zeitung an öffentlichen Plätzen zu verteilen, Seiten herauszunehmen und aufzuhängen, andere damit zum Nachdenken zu bringen. Dass der Tod ein Teil des Lebens ist, und nicht nur dessen Ende.

„Fragen Sie Ihren Bestatter: Lektionen aus dem Krematorium“

„Et in arcadia ego“, diese geschriebene Behauptung platzierte bereits Poussin im 17. Jahrhundert prominent in einem seiner Bilder. Das „Auch ich bin in Arkadien“, also im Paradies, spricht bei Poussin allerdings nicht der Tote, sondern der Tod. In unserem Jahrhundert heißt das „death positive movement“, wurde von der amerikanischen Bestatterin Caitlin Doughty in ihrem Buch „Fragen Sie Ihren Bestatter: Lektionen aus dem Krematorium“ plakativ formuliert und ist seitdem eine immer breiter werdende Bewegung.

In Hannover wird sie am offensivsten in der Galerie Vom Anfang und Ende vertreten. Der Titel der Ausstellung und der Bilderserie des renommierten Fotografen ist dabei auch eine sehr sensible Beschreibung einer Gefühlslage: „Das Problem sind die Sonntage“.

Metavier - Galerie vom Anfang und Ende: Jann Höfer, „Das Problem sind die Sonntage“. Bis 31. Dezember, jeweils sonnabends von 11 bis 17 Uhr. Minister-Stüve-Straße 14, Hannover-Linden. www.metavier.de

Von Frank Kurzhals