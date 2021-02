Hannover

Zwischen Schneefotos, Selfies, Werbebildern von Fläschchen mit Hautpflege und Hundefotos finden sich auch die anderen – die Bilder, auf denen sie ungeschminkt ist, die Bilder, die Dellen an Beinen und Po von Jaqueline Scheiber zeigen. Auf einer Plattform wie Instagram, wo vieles häufig hübsch, gefiltert und heil scheint, wirkt das wie ein Bruch.

Im Internet thematisiert die Autorin, Kolumnistin und Sozialarbeiterin seit mehr als zehn Jahren nicht nur ihren Kampf mit Körperidealen, sondern auch ihre Trauer, ihre psychische Erkrankung und ihre soziale Herkunft – ihr Leben eben. Ihren Essayband „Offenheit“ stellt sie nun im Podcast des Literarischen Salons vor.

Propaganda der Offenheit

Die Bühne, auf der sie sonst steht, ist groß: Mehr als 35.000 Menschen folgen ihr auf Instagram. Jaqueline Scheiber propagiert Offenheit, um Themen zu enttabuisieren. Sie möchte einen Diskurs anregen „warum es unserer Gesellschaft oder unserem Umgang miteinander zugutekommt, wenn wir offener kommunizieren und wenn wir uns offener geben“.

Zugute scheint ihr das erst mal selbst zu kommen. „Es war anfangs ein großer Schwall, der aus mir herauskam“, beschreibt sie den Beginn ihres Schreibens. Als Jugendliche schrieb die im Jahr 1993 geborene Autorin noch in einem ganz anderen Internet, in einem Raum, in dem es weder Fotos noch echte Namen brauchte. „Für mich waren es genau diese anonymen Räume, die mir die Möglichkeit gegeben haben, frei zu sprechen und mich auszuleben.“

Privatheit und Werbung

Längst schon ist der anonyme Raum verschwunden. Soziale Medien seien heute dafür da, Privatheit darzustellen und in Szene zu setzen, sagt sie. Doch wie ist dann noch der Anspruch, möglichst man selbst zu sein, damit zu vereinbaren, mit Werbung auf den Plattformen Geld zu verdienen? „Diese Vereinbarkeit muss man sich auch ein bisschen abtrainieren“, sagt Jaqueline Scheiber.

Dass sie auch diesen Widerspruch nach außen trägt, ist nur konsequent. In ihrem Buch schreibt sie: „Ich trage mein Herz nicht auf der Zunge, ich schiebe es vor mir her wie einen überfüllten Einkaufswagen.“

Der Podcast ist auf der Website des Literarischen Salons, Youtube und Spotify abrufbar.

Das Buch „Offenheit“ ist bei Kremayr & Scheriau erschienen, hat 112 Seiten und kostet 18 Euro.

Von Alina Stillahn