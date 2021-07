Hannover

Regen und Blues, das passt nicht. Aber im Garten des Jazz-Clubs Hannover herrscht weder die feuchte Hitze des Mississippi-Deltas noch die unnachgiebige Kälte eines Chicagoer Winters in den Armenvierteln. Durch das Blätterdach der großen Buche im Garten rinnen die Tropfen eines Sommerregens, sie tropfen auf einen der dort montierten Scheinwerfer und verdampfen in kleinen Wölkchen, als die Al Jones Bluesband die Bühne betritt und den Abend mit Willie Dixons „I Can’t Quit You Baby“ einleitet.

Die Truppe um das deutsch-amerikanische Blues-Urgestein Al Jones spielt einen elektrischen, eleganten Chicago-Blues, der sich auf das Wesentliche konzentriert: zwei E-Gitarren, ein E-Bass, ein Schlagzeug. Die Sorte Musik, die sich perfekt für Autofahrten über Land auf langen, gerade Straßen eignet. Jones hat sichtlich Spaß dabei, obwohl er mit der Band – in verschiedenen Besetzungen – schon seit Beginn der 1980er-Jahre hauptsächlich durch Europa tourt und dabei auch mit B. B. King oder Johnny Winter auf der Bühne stand. Jedenfalls stürzt sich Jones – sonnenbebrillt, mit cremegoldener Gitarre und leicht abgehackten Bewegungen – in ausufernde Soli, die immer wieder von seiner rauen Stimme unterbrochen werden. Gesang und Soli teilt er sich dabei mit der Gitarristin Yvonne Isegrei. Mal singt sie allein, im Duett singen Jones und Isegrei – wieder eine Komposition des Musikers Willie Dixon – „I Just Want to Make Love to You“.

Wiegender Sitztanz, fordernder Applaus

Das Set der Truppe besteht dabei hauptsächlich aus solchen kleinen und großen Klassikern, nur hin und wieder ist mal ein eigener Song eingestreut. Das Publikum – gut 140 Menschen im ausverkauften Garten, die meisten sicher verpackt in Plastikponchos – verleiten die Songs dennoch zum wiegenden Sitztanz, zum Füßemitwippen, zu forderndem Applaus.

Er stand schon mit B.B. King und Johnny Winter auf der Bühne: Beim Open-Air-Konzert in Hannover spielt Al Jones mit seiner eigenen Band. Quelle: Michael Wallmüller

Gute zwei Stunden dauert der Summer Jazz im Sommerregen, Boden, Buche und Publikum sind trotz Plastikponchos am Ende gut durchfeuchtet. Doch so ganz von der Bühne lassen möchten die Menschen die Al Jones Bluesband dennoch nicht.

Als Zugabe spielt die Truppe noch James Browns „I Got You (I Feel Good)“, wobei Schlagzeuger Björn Kellerstrass den Gesang übernimmt. Zwar ändert das nichts am Regen – aber Blues in schöner, lauer Sommernacht, das passt ja wiederum auch nicht.

Von Jan Fischer