Wenigstens das Zelt, unter dem sich das Knut Richter Trio versammelt hat, ist orange. Eine kleine Reminiszenz an die auffällige Wandfarbe in den Kellerräumen des Jazz-Clubs Hannover, in denen nun schon seit Mitte März keine Veranstaltungen mehr stattfinden. Ruhig ist es um den Jazz Club dennoch nicht: Seit Kurzem steht dem Verein mit Vanessa Erstmann zum ersten Mal seit 35 Jahren eine Frau vor. Zudem ist der Club Kooperationspartner der Sommernächte im Gartentheater. Oder schickt Musiker in den Biergarten, genauer: in den Waterloo Biergarten, in dem das orangefarbene Pagodenzelt steht, unter dem das Knut-Richter-Trio spielt.

Schon beim zweiten Song – nach einer kurzen Eröffnung mit „The Sunny Side of the Street“ – schälen sich drei Tanzpaare von den vollen Bierbänken und den dicht besetzen Tischen und hören während des Konzertes kaum auf zu tanzen. Einige Paare kommen später noch dazu. Der Rest des Publikums, sofern es nicht vor den Bierbuden ansteht, schnippt oder wippt zumindest mit.

Aufforderung zum Tanz

„Es ist so herrlich normal, so uncoronamäßig“, sagt Erstmann, als sie nach der ersten Pause kurz das Mikrofon greift, um die Band und das Publikum zu begrüßen.

Gute drei Stunden lang arbeitet sich das Trio durch Jazz-Standards, ein wenig Gershwin ist dabei oder Klassiker wie „It had to Be You“, „Walkin’ My Baby Back Home“ oder „Ain’t Misbehavin‘“. Knut Richter an der Gitarre und Joe Dinkelbach am Keyboard (mit Ausflügen zum Akkordeon) spielen dabei fröhliches Rhythmus-, Solo- und Melodiestimmentauschen. Peter Schwebs am Kontrabass sorgt dafür, dass die Tanzpaare ausreichend Swing für ihre Schritte haben.

Angeswingte Klassiker

Alle Mitglieder des Trios sind renommierte und erfahrene Musiker – Dinkelbach unterrichtet Klavier an Hochschulen und komponiert auch Filmmusiken, Schwebs gilt als einer der spannendsten jungen Bassisten in der internationalen Szene, Richter ist, ebenfalls international, in mehreren eigenen Formationen aktiv. Selbstverständlich spielen die drei ihre angeswingten Klassiker mit großer technischer Perfektion. Dennoch bleiben sie, auch, weil es eben zur Umgebung passt, eher etwas wie die Jazzvariante von Bierzeltmusik, die sich kaum aus dem orangenen Pagodenzelt hervor in den Vordergrund wagt.

Es ist Musik zum Biertrinken, Musik für den Hintergrund von Unterhaltungen, vielleicht noch Musik, um lange nicht gehörte Klassiker wiederzuentdecken. Musik, mit der ein Sommernachmittag – in dem teilweise sehr vollen Waterloo Biergarten – ungestört in den frühen Abend übergehen kann.

Von Jan Fischer