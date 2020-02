Hannover

Während vor den Fenstern der Sturm tobt, baut sich in der Warenannahme des Kulturzentrums Faust musikalischer Druck auf: Mit 18 Mitgliedern, davon allein 13 Bläsern, füllt die hannoversche Jazz-Bigband Fette Hupe die kleine Bühne mehr als aus – und beweist mit größter Spielfreude ihre Lust an kompromisslos dichten Arrangements und eigenständigen Ideen inmitten traditioneller Versatzstücke. Auch im Saal stellt sich gemütliche Enge ein: Das Publikum wächst schnell auf unerwartete 160 Gäste an.

Dabei erweist sich die Warenannahme als geeigneter Ort für die Philosophie des Orchesters. Mit Charme hat man sich in etwas Bestehendem eingerichtet, fragt aber jeweils aktuell nach neuen Bedingungen, entwickelt Perspektiven jenseits des Mainstream und versucht dabei, für alle offen zu sein. Unter der Leitung von Timo Warnecke und Jörn Marcussen-Wulff haben sich bei Fette Hupe vor zehn Jahren professionelle Musiker zusammengefunden, die ihren Respekt vor 100 Jahren Musikgeschichte mit heutigen Haltungen verbinden.

Einstieg mit Wumms

Das zeigt sich gleich im ersten Stück, der von Dirigent Marcussen-Wulff arrangierten Titelmelodie der TV-Serie „Tatortreiniger“ von Carsten Erobique Meyer. Nach einem Einstieg mit Wumms wird die Musik weich, federnd und subtil, lässt Raum für Zwischentöne und Paraphrasen. Naheliegend Mitreißendes trifft auf abwegig Schräges. Elegante Soli wechseln mit fliegenden Bläserteppichen. Irene Themann kombiniert dazu Live-Visuals – körnig hingetupfte, abstrakte Projektionen mit Referenzen an Pop Art und De Stijl.

Federnder Swing: Sängerin Anja Ritterbusch beim Konzert mit der Fetten Hupe in der Faust. Quelle: Navid Bookani

Beim ersten Heimspiel des Jahres haben sich die hannoverschen Jazzerfrischer einen Dreiklang vorgenommen: Instrumentale Interpretationen fremden Materials treffen auf eine Reihe federnder Swingnummern mit Gastsängerin Anja Ritterbusch. In der zweiten Hälfte des Abends präsentiert die Band schließlich zum allerersten Mal die neuen Stücke ihres Albums „Modern Tradition“, das Ende des Monats offiziell erscheinen wird. Verbindende Elemente während des zweistündigen Konzertes bleiben leidenschaftliche Verspieltheit, Zitierfreude, Tiefe und Dynamik.

Band ist zusammengewachsen

Ritterbusch drängelt sich nicht in den Vordergrund, sondern fügt sich angenehm konstruktiv in die vielschichtigen Interpretationen klassischer Titel von Cole Porter, Duke Ellington, oder Frederick Loewe ein – nicht ohne die Leistung der jeweiligen Originalarrangeure hervorzuheben. Noch bevor Fette Hupe eigene Stücke spielt, wird sehr deutlich, worauf Marcussen-Wulff später noch einmal hinweist: Diese Bigband ist in vielen Jahren organisch zusammengewachsen. Das hört man auch den neuen Kompositionen an, die immer wieder spielerisch zwischen Filigranem und Kraftvollem kippen, die selbstverständlich fließen, um ebenso einleuchtend innezuhalten.

Die Stücke sind pointiert, mit feinem Gespür für Dramaturgie, Überraschungen, Erwartungen und Komik – und manche Soli entwickeln sich darin kompromisslos prägnant. In seinem Arrangement von „Beyond Speaking“ schafft es Pianist Eike Wulfmeier, Zärtlichkeit und Energie zu verweben. In „Outburst“ nutzt er das volle Potenzial seiner Kollegen zu einem beeindruckenden musikalischem Aufbäumen. Die Zuhörer übersetzen solche Energie ihrerseits in tosenden, anhaltenden Applaus.

Am Freitag, 14. Februar, ab 20 Uhr spielt Fette Hupe in der Kulturfabrik Löseke in Hildesheim . Das neue Album „Modern Tradition“ erscheint am Freitag, 28. Februar, auf dem Label Berthold Records .

Von Thomas Kaestle