Ja, die Finnen. Ihr Humor ist besonders schräg. Das wissen wir aus Kaurismäki-Filmen und von den Konzerten der Leningrad Cowboys. Aber das uns ausgerechnet ein Jazzpianist über die wahre finnische Seele mit all ihren Abgründen aufklärt, hätten wir wohl nicht erwartet. „My Finnish Calendar“ heißt das neue Album von Iiro Rantala, das er nun im ausverkauften Jazz-Club präsentierte – Ton für Ton, Geschichte um Geschichte, Monat für Monat.

Im März und April gibt’s den meisten Sex

Für jeden Monat hat er ein Stück verfasst, um den Mythos der Finnen mit Tönen zu umreißen. Gerne erklärt er dabei ausführlich zwischen den Stücken, wie der Finne an sich denkt und fühlt. Jeder Monat sei für die Finnen speziell, erklärt Rantala. Am schönsten wäre der November, weil da totale Dunkelheit herrscht. Das lieben Melancholiker. Und Finnen sind nichts anderes. Im März und April gibt’s den meisten Sex, gern in Kombination mit Alkohol. Weil alle auf den Sommer hoffen, der aber viel zu spät und dann auch noch kurz kommt.

Der Februar gehört den Wintersportarten. Seine liebste, die er jeden Morgen praktiziert: Seinen Namen in den frischen Schnee zu pinkeln. Rantala erzählt viel, vor allem Skurriles. Und er erzählt gefühlt fast mehr, als dass er Musik spielt. Aber diese schnörkellosen, musikalischen Narrative in Moll und auch in Dur klingen gar nicht so düster, wie uns Rantala, natürlich bewusst mit gängigen Klischees spielend, vormachen will.

Verletzliche Melancholie

Mal ergeht er sich in fröhlichen Stride-Piano-Läufen, mal hämmert er mächtige Akkorde in die Tasten, als wäre es Rockmusik. Zwischendurch macht er sich über EDM lustig, was für elektronische Tanzmusik steht, und imitiert am Klavier Computerklänge. Den Romantiker kann er aber auch – mit luftigen und offenen Stimmungen. Viele seine Improvisationen bleiben nicht an einer Klangfarbe kleben, sondern changieren zwischen verletzlicher Melancholie und derber Komik.

Musikalisch kommt er dabei dem finnischen Naturell in der Tiefe wohl näher als in seinen Erzählungen. Als er zum Ende bekanntgibt, dass seine CDs auch käuflich zu erwerben seien und er froh sei, dass keine geizigen Finnen im Publikum seien, hat wohl auch der letzte verstanden: Der Mann liebt die Ironie. Wer damit umzugehen weiß, weiß jetzt mehr über Finnland als je zuvor.

Am Sonnabend, 8. Februar, kommt Sängerin Robyn Bennett in den Jazz-Club, am 13. Februar spielt das Marc-Copland-Trio.

