Hannover

Hannovers Jazzmusiker wollen Grenzen überwinden. Spielerisch und auch politisch. Die Jazzwoche, die bis zum 26. Oktober in der Landeshauptstadt veranstaltet wird – und am Freitag, 18. Oktober, mit dem Jubiläumskonzert zum zehnjährigen Bestehen der Bigband Fette Hupe beginnt –, trägt das Motto „Playing Across Borders“ (Über Grenzen hinweg spielen). Und die Mitglieder der Jazz Musiker Initiative Hannover haben bei der Vorstellung des Programms der Jazzwoche angekündigt, verstärkt auch politisch mitmischen zu wollen: nicht nur musikalische Nabelschau betreiben, sondern auch schauen, was los ist in Hannover und der Welt. „Raus aus der Komfortzone“ heißt es fettgedruckt im Programm.

Engagement für House of Music und eigene Pläne

In anderer Hinsicht wollen die Jazzmusiker allerdings auch irgendwie hinein in die Komfortzone. Denn sie planen nun eine Art eigenes House of Music in der Nordstadt – in einer größeren Geschäftsimmobilie an der Gerhardtstraße 3. Zudem engagieren sie sich für das bereits länger geplante House of Music, ein Produktionszentrum, in dem Musiker und andere Kreative zusammenarbeiten können. Ein solches wird in Hannover – auch im Zusammenhang mit der Bewerbung als Europäische Kulturhauptstadt 2025 – seit einigen Jahren projektiert. 2018 wurden Pläne vorgestellt, denen zufolge das Projekt im ehemaligen Rundbunker an der Ecke von Weidendamm und Kopernikusstraße in der Nordstadt realisiert werden sollte. Die Deutsche Rockmusik Stiftung will den Bunker zu einem Zentrum rund um das Thema Musik umbauen.

Mitglieder der Jazz Musiker Initiative Hannover stellen das Programm er Jazzwoche vor: Sina-Mareike Schulte, Arne Pünter (Mitte) und Jörn Marcussen-Wulff Quelle: Ronald Meyer-Arlt

Die Ideengeber verstehen ihre Pläne ausdrücklich nicht als Konkurrenz zu den bereits bestehenden, sondern als Bereicherung, wie es heißt. Das Projekt wird Thema der aktuellen Jazzwoche sein, auch Konzerte gibt es dann schon an der Adresse. Am Sonnabend, 19. Oktober, ist ein dazu darüber hinaus ein Aktionstag geplant, der den Titel „ZWAEM“ trägt. Der Name ist ein Akronym, eine Kombination aus den Anfangsbuchstaben der Aussage: „Zusammen wollen alle einen Musikcampus“.

Aktionstag mit Ortsbegehung

Am Nachmittag gibt es bei dem Aktionstag ein Roundtable-Gespräch und eine Ortsbegehung von eingeladenen Experten, am Abend können sich alle Interessierten die Räume anschauen, in denen derzeit die Profil-GmbH, ein „Institut für Weiterbildung, Personalentwicklung und Computertraining“ residiert. Ob die Firma einige ihrer Räume an die Musiker vermieten oder das Gebäude sogar ganz verlassen wird, ist im Moment noch das Thema verschiedener Gespräche. Neben der Jazzmusiker Initiative engagieren sich auch das Musikzentrum und die Tonhalle, der Hafven, das Musikland Niedersachsen, das Netzwerk kreHtiv und die LAG Jazz für das, was sie Musikcampus nennen.

Für den Rundbunker an der Ecke von Kopernikusstraße und Weidendamm gibt es bereits ein Konzept für ein House of Music. Quelle: Foto: Katrin Kutter

Zwei Häuser ohne Konkurrenz zueinander

Unter dem Arbeitstitel „House of Music/Sounds“ entwickelt die Stadt derzeit gemeinsam mit der Region Hannover ein Konzept für ein Produktionszentrum, in dem Musiker, Musikvermittler und auch Techniker gemeinsam arbeiten können. Das Musikhaus soll, so heißt es in einem Papier der Stadt, ein „Erlebnis-, Ausstellungs-, Veranstaltungs-, Lern-, Proben- und Begegnungsort mit (nationaler) Strahlkraft zum Themenkomplex ,Musik und Musiktechnik’ sowie zum Themenkomplex ,Hören – Akustik – Schall – Musik und Klang’“ werden. Das Projekt befindet sich noch in der Anfangsphase. 2020 bis 2025 soll das House of Music errichtet werden, in diesem Jahr geht es um die Immobiliensuche. Von zwei Häusern war bisher nicht die Rede. Aber möglich wäre es durchaus. Gunnar Geßner vom Musikzentrum sagt, dass es ein Zentrum mit Übungsräumen für Profimusiker und eines mit dem Schwerpunkt Musiktechnik und Start-up-Förderung geben könnte: „Wenn alles toll läuft, gibt es am Ende zwei Häuser in der Nordstadt, die sich gegenseitig befruchten.“

Das Programm der Jazzwoche Zum Auftakt der Jazzwoche am Freitag, 18. Oktober, gibt es eine Geburtstagsparty. Die Big Band Fette Hupe feiert ihr zehnjähriges Bestehen ab 20 Uhr im Pavillon. Eingeladen sind Shannon Barnett (Posaune), Frederik Köster (Trompete) und Kalle Kalima (Gitarre). Der Dirigent ist Jörn Marcussen-Wulff. Beim Aktionstag „Playing Across Borders & ZWÆM“ gastiert C.A.R. am Sonnabend, 19. Oktober, ab 20 Uhr in der neuen Konzertlocation an der Gerhardtstraße 3. Das Tonhallenorchester Hannover tritt mit Annette Krebs und Steffi Weismann am Sonntag, 20. Oktober, ab 18 Uhr im Kino im Sprengel auf. Die Harfenistin, Improvisationskünstlerin und Komponistin Kathrin Pechlos kommt mit ihrem Trio am Montag, 21. Oktober, in den Keller III. Beginn ist um 20 Uhr. Beim Jazzmeeting Niedersachsen diskutieren Musiker, Musikvermittler, Spielstättenbetreiber, Festivalmacher und andere Gestalter und Gestalterinnen der Jazzszene am Dienstag, 22. Oktober, von 11 bis 18 Uhr in der Fachhochschule des Mittelstands über die Förderung der Live-Jazzszene. Widerstandslieder, Arbeiterlieder, Partisanen- und Kampflieder gegen den Faschismus spielt die Band Die Ernte am Dienstag, 22. Oktober, ab 20 Uhr im neuen Konzertsaal an der Gerhardtstraße 3. Im Jazz Club stellt Gilad Hekselmann mit seinem Trio am Mittwoch, 23. Oktober, ab 20.30 Uhr sein neues Album „Ask for Chaos“ vor. Um den Austausch von hannoverschen Musikern mit Künstlern aus anderen Ländern geht es beim „ Unesco City of Music“-Konzert am Donnerstag, 24. Oktober, ab 19.30 Uhr in der Faust-Warenannahme. Mit dabei sind das Hannover Brno Ensemble, das Chiara Raimondi Quintett und Massimo Valentini Jumble Music. Im Bechstein Centrum Hannover gibt Stefan Schultze am Freitag, 25. Oktober, ab 20 Uhr ein Pianosolokonzert. Surfsound und Jazz verbindet die Band Expressway Sketches, die am Sonnabend, 26. Oktober, ab 20 Uhr im Béi Chéz Heinz auftritt. Im Anschluss an die Festivalkonzerte startet an jedem Abend um 22 Uhr das Nachtprogramm der Jazzwoche im Kulturpalast Linden. Mehr Informationen unter jmihannover.de/ jazzwoche-hannover/

Von Ronald Meyer-Arlt