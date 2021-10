Jazzwoche Hannover: Liun + The Science Fiction Band spielen im Pavillon

Hannover

Das Projekt LiunIUN + The Science Fiction Band der Schweizer Wahlberlinerin Lucia Cadotsch begibt sich zum Abschluss der Jazzwoche Hannover im Pavillon in einen Zeit- und Genrestrudel. „Synthpop für die Menschen von übermorgen“ nennt Kollege Francesco Wilking von der Band „Die Höchste Eisenbahn“ diese Musik, Cadotsch gilt in der Szene als Hoffnung für eine Zukunft des Jazzgesangs jenseits etablierter Grenzen. Zugleich hat sie ihr Debütalbum vor zwei Jahren „Time Rewind“ genannt – und tatsächlich dreht sie die Zeit darauf immer wieder bezugreich zurück, klingt auch mal nach Einflüssen aus den Siebziger- oder Neunzigerjahren.

Auch das Festival der Jazzmusiker-Initiative Hannover (JMI) schwankt an seinem letzten Tag zwischen Zukunftsvisionen und einem Klammern ans Etablierte. Tagsüber blickte im Pavillon eine Konferenz nach vorne, fragte nach Möglichkeiten, die Zusammenarbeit freischaffender Musiker in Hannover zu verbessern. Abends freut sich JMI-Geschäftsführer Arne Pünter dann auf der Bühne, dass endlich fast alles wieder ist wie früher. „Streamen ist Mist, das kann man nicht mehr gebrauchen“, sagt er – und gibt sich auch mit Bemerkungen über „Computer und solche Geschichten“ Mühe, das Klischee von weltfremden Vollblutmusikern zu verkörpern. Zukunftsgewandtheit sieht anders aus.

Beispiel für Öffnung

Der 29. Jazzwoche Hannover, die nach der pandemiebedingten Absage im vergangenen Jahr erst jetzt stattfinden konnte, bescheinigt Pünter großen Erfolg. Alle Veranstaltungen waren ausverkauft, erstmals konnte mit dem Jazz-Coworking Space Rampe auch ein eigener Ort etabliert werden. Cadotsch ist mit Liun + The Science Fiction Band ein gutes Beispiel für zunehmende Durchdringungen und Öffnungen in der Jazzszene. Wie auch ihr Mitstreiter Wanja Slavin, der auf der Bühne Altsaxofon, Synthesizer und Klavier spielt, ist sie Teil vieler verschiedener Projekte. Bei diesem stehen eigentlich Samples, orchestrale Arrangements und eine komplexe Produktion im Mittelpunkt, die das Debütalbum zu einer düster schillernden Pop-Erkundung alter und neuer Welten machen.

Wie so oft klingt das live aber ganz anders. Slavin ist mit Bassist Bernhard Meyer und Schlagzeuger Andi Haberl vor allem für satte, betörende Beats zuständig, die er seinen Synthesizern mit großer Leichtigkeit entlockt. Und doch steigt er in den Abend ganz im Sinne altmodischer Jazz-Erwartungen mit einem nervösen Saxofonsolo ein. Die Band tastet sich nur langsam in ihren dichten, wuchtigen Sound, klingt dabei jedoch lange, als ginge es eher um eine analoge Umsetzung des Albums, ein Zugeständnis ans Jazzfestival, bei dem man den anderen schon auch mal mit den Händen in den Taschen beim virtuosen Solo zuschaut.

Zukunft ist anstrengend

Nur langsam rumpelt sich die Band in hypnotische Phasen zwischen allen Genres ein, findet zu einer Grundwucht, die ein spielerisches Ineinandergreifen verschiedenster Elemente zusammenhält. Während der ersten 45 Minuten ist alles eins, niemand sagt etwas, die Stücke haben keine Titel, es geht einfach um den Sound. Dabei setzen sich Cadotschs Texte eigentlich klug mit Frauenrollen in der Gesellschaft auseinander. Bisweilen, wie zum Beispiel beim pointierten, treibend melancholischen Song „Cats“, ist es fast ein wenig schade, dass die Musiker sich irgendwann instrumental eskalierend von der Albumversion verabschieden. Aber das erwartet das Publikum wohl bei einem Jazz-Livekonzert. Zuviel Zukunft ist ja manchmal auch anstrengend.

Von Thomas Kaestle