Schamanische Gesänge, das Knistern von Feuer, Kreischen von Vögeln und Synthesizermusik: Für sein neues Album „Amazônia“ hat sich Jean-Michel Jarre von Bildern des Starfotografen Sebastião Salgado aus dem brasilianischen Regenwald inspirieren lassen.

Den „Amazônia“-Soundtrack hat der französische Musiker und Komponist für die gleichnamige Salgado-Ausstellung geschaffen. Die rund 200 Fotografien sollen erstmals in der Pariser Philharmonie zu sehen sein, voraussichtlich ab 20. Mai. Danach soll das multisensorische Ereignis auf Tournee gehen – über Rio de Janeiro und São Paulo bis nach London und Rom.

Jean-Michel Jarre ist mit musikalischen Mitteln in die Tiefe des Regenwaldes eingetaucht. In das für den Soundtüftler typische Zusammenspiel vieler Synthesizer mischen sich Elemente eines Lebensraums: Feuer, Wasser und Wind, Tiergeräusche, spirituelle Gesänge und Musik ethnischer Gruppen. Bei den Stimmen, Liedern und Instrumenten hat er auf das Tonarchiv des Ethnografischen Museums in Genf zurückgegriffen.

Amazonas hören und sehen

Sein knapp 60-minütiger Soundtrack schafft eine dichte Atmosphäre, die den Amazonas nicht nur musikalisch wahrnehmbar macht. Seine Sounds erzeugt im Kopf mannigfaltige Bilder einer Region, die als Juwel der Weltnatur gilt.

So kann man den Amazonas hören und sehen – auch wenn man die Ausstellung von Salgado derzeit nicht besuchen kann. Sechs Jahre lang hat der Fotograf und Umweltaktivist den Amazonas durchstreift und den Wald, die Flüsse, die Berge und die dort lebenden Menschen fotografiert.

Das Cover des Albums „Amazonia“ von Jean-Michel Jarre. Quelle: dpa

Jean-Michel Jarre hatte mit seinen Kompositionen für Synthesizer erstmals in den Siebzigerjahren Neuland betreten und die Musikwelt revolutioniert. Mit «Oxygène» schaffte er 1976 den internationalen Durchbruch. Das Instrumentalalbum, das er in seinem improvisierten Homestudio aufgenommen hatte, verkaufte sich weltweit millionenfach.

Von Sabine Glaubitz