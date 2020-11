Hannover

Zur Expo wollte er Hannover eine aufsehenerregende Architektur-Utopie bauen, den „Wolkenbügel“ seines Vaters El Lissitzky. Wie erst jetzt bekannt wurde, ist der Fotograf und Architekt Jen Lissitzky bereits im Januar als Mönch in Spanien mit 89 Jahren gestorben.

Mit Hannover verband Jen einiges. Seine Mutter Sophie Küppers wohnte in der Bödekerstraße in der List. Sie war vor El Lissitzky mit Paul Küppers, dem ersten Direktor der Kestnergesellschaft, verheiratet. Im Hannover der 1920er-Jahre hatte El Lissitzky seinen ersten großen künstlerischen Erfolg.

Anzeige

Jen Lissitzky wuchs in der Sowjetunion auf, verließ sie 1990. Er lebte in Deutschland ( Bad Karlshafen), zog wegen des Klimas nach Spanien an die Costa de Sol, fotografierte bis ins hohe Alter mit Leidenschaft und kümmerte sich um den Nachlass seines Vaters, besuchte Ausstellungen mit dessen Werken. Häufig kam Jen auch aus anderen Gründen nach Hannover. Vor allem wegen der Kestnergesellschaft. Der schenkte er Dokumente aus dem Nachlass seiner Eltern.

Vor mehr als 20 Jahren kam Lissitzky nach Ronda ( Malaga), lebte hier als Rentner und fand seinen Frieden im Glauben der orthodoxen Kirche, ließ sich nach orthodoxem Ritus taufen, wurde vor vier Jahren Mönch Ioan und zog sich in klösterliche Einsamkeit zurück.

Und der „Wolkenbügel“? Über den sagte Jen Lissitzky noch vor ein paar Jahren: „Heute wäre das eine wunderbare Sache für einen klugen und risikobereiten Investor. Man könnte die Entwürfe bis zu 600 Meter hoch bauen – als Büros, Hotels oder was auch immer. Das wäre mein Lebenstraum.“ Der nun nicht mehr in Erfüllung geht.

Von Henning Queren