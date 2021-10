Hannover

Es gehört zum Wesen eines Wettbewerbs, dass der Teilnehmerkreis auf den verschiedenen Runden bis zum Ziel immer kleiner wird. Beim Internationalen Joseph-Joachim-Violinwettbewerb, der jetzt in Hannover ins Halbfinale gestartet ist, sorgt dieser Prozess aber gerade für einige Aufregung unter Musikfreunden. Denn die Jurorinnen und Juroren haben nach den Vorrunden entschieden, den Kreis der Kandidaten enger zu ziehen, als es vorgesehen war: Nur acht der 31 angetretenen Geigerinnen und Geiger sind noch im Rennen. Eigentlich sollten zehn von ihnen ins Halbfinale kommen.

Damit werden zwei junge Musiker um die besonderen Chancen gebracht, die gerade dieser Wettbewerb bietet. Denn Antje Weithaas und Oliver Wille, die beiden neuen künstlerischen Leiter, haben die Vorspiele in dieser Woche zu einem künstlerischen Marktplatz gemacht: Rund 30 Veranstalter und Produzenten sind im Publikum dabei und haben vorab zugesichert, aus dem Kreis der Halbfinalisten einen Geiger oder eine Geigerin ihrer Wahl für Konzerte oder Aufnahmen zu engagieren.

War die Vorjury überfordert?

Warum also ist die Auswahl verknappt worden? Die Aussage, nicht alle möglichen Plätze im Halbfinale zu vergeben, ist eigentlich unerbittlich klar. Doch waren die jetzt ausgeschiedenen 23 Geigerinnen und Geiger wirklich alle nicht gut genug? Das würde sich kaum mit dem Selbstverständnis des von der Stiftung Niedersachsen ausgerichteten Wettbewerbs vereinbaren lassen, der ja nur die weltbesten Talente nach Hannover bringen soll.

So muss zunächst die Vorauswahl der Teilnehmer in den Blick geraten. Diese Aufgabe haben erstmals Musikerinnen und Musiker der NDR Radiophilharmonie übernommen. Waren sie damit überfordert, aus der großen Anzahl von Bewerbungen die richtigen herauszufiltern? Offensichtlich nicht, wenn man bedenkt, wer eingeladen, aber nicht angereist ist: Vier Kandidaten sind nicht nach Hannover gekommen, weil sie seit ihrer Zusage bereits einen anderen Musikwettbewerb wie etwa den der ARD gewonnen haben. Es ist üblich, nach einem solchen Erfolg nicht direkt weitere Wettbewerbe zu absolvieren. Die Vorauswahljury hat also bereits auffällig oft genau richtig gelegen.

Vielstimmiges Musikleben

Die zunächst achtköpfige Jury beim Wettbewerb wurde ebenfalls nach neuen Gesichtspunkten zusammengestellt. Sie besteht nicht länger nur aus Geigerinnen und Geigern, sondern auch aus anderen Vertretern des Musiklebens: Christine Schäfer etwa ist Sopranistin, Robert Levin Pianist und Eleonore Büning Journalistin. Für den Sprung ins Halbfinale gab es eine einfache Regel: Jedes Jurymitglied konnte zehn Kandidaten nominieren. Dabei war Spannbreite offenbar unerwartet groß. Am Ende jedenfalls erreichten nur acht Teilnehmer eine Mehrheit der Stimmen.

Die acht Halbfinalisten: Chiara Sannicandro (von links), Sara Domjanić, Maria Ioudenitch, Javier Comesaña, Minami Yoshida, Elli Choi, Claire Bourg und Lorenz Karls. Quelle: Helge Krückeberg

„Es ist schade, dass es nicht zehn Geigerinnen und Geiger ins Halbfinale geschafft haben, aber wir stehen voll hinter dieser Entscheidung“, sagt der künstlerische Leiter Oliver Wille, der wie seine Kollegin Antje Weithaas nicht selbst zur Jury gehört. Man sei sehr froh, dass Vor- und Hauptjury den neuen Anspruch des Wettbewerbs mittragen würden: „Es geht darum, den besonderen Musiker unter den Geigern zu finden.“

Ein echter Praxistest

Die Kategorien „gut“ und „nicht gut genug“ erhalten vor diesem Hintergrund eine etwas andere Bedeutung. Es geht beim Joachim-Wettbewerb nicht einfach darum, das brillanteste Paganini-Caprice zu küren. Die technischen Fähigkeiten werden vorausgesetzt. Leitungsteam und Juroren wollen vielmehr besonders flexible und vielseitige Musikerpersönlichkeiten finden, die nicht nur als Solisten glänzen, sondern auch gute Kammermusiker sind und ein größeres Ensemble anführen können.

„Es geht darum, den besonderen Musiker unter den Geigern zu finden“: Oliver Wille und Antje Weithaas. Quelle: Katrin Kutter

So erhofft man sich, die Kluft zu verringern, die sich in den vergangenen Jahren zwischen vielen Musikwettbewerben und dem Konzertleben aufgetan hat: Die Gewinnerinnen und Gewinner sollen künftig auch wirklich auf den Bühnen der Welt zu hören sein. Das ist derzeit eher die Ausnahme als die Regel. Der Joachim-Wettbewerb soll daher kein Schaulaufen sein, sondern ein echter Praxistest.

Im Halbfinale lässt sich derzeit beobachten, wer ihn bestehen kann. Die acht verbliebenden Kandidaten, denen eine Mehrheit in der Jury das zugetraut, müssen unter anderem mit der Camerata Bern ein Bartók-Divertimento auf der Position des Konzertmeisters einstudieren – und bringen dabei sehr unterschiedliche Resultate zu Gehör. So kann man es als Besucher verschmerzen, wenn das ebenfalls geforderte Mozart-Konzert stets nach dem zweiten Satz abbricht. Der Erkenntnisgewinn ist in diesem Fall wichtiger als der Hörgenuss. Denn die Spannung bleibt hoch: Am Sonntag ist das Finale mit Orchester im Großen Sendesaal. Man rechnet mit vier Teilnehmern.

