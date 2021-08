Berlin

Die Dirigentin Joana Mallwitz wird Chefin am Konzerthaus Berlin. Die 34-Jährige, die Generalmusikdirektorin am Staatstheater in Nürnberg ist, wird die künstlerische Leitung des Orchesters in der Hauptstadt ab der Saison 2023/24 für zunächst fünf Spielzeiten übernehmen, wie Konzerthaus und Kulturverwaltung am Dienstag mitteilten.

Die gebürtige Hildesheimerin, die in Hannover zur Dirigentin ausgebildet wurde, wird damit in zwei Jahren Nachfolgerin von Christoph Eschenbach. Der 81-Jährige hat den Posten seit 2019 inne. Ende Juli hatte Mallwitz angekündigt, ihren Vertrag als Generalmusikdirektorin in Nürnberg nicht über 2023 hinaus zu verlängern. Als einen Grund nannte sie ihre familiäre Situation. Mallwitz erwartet im Herbst ihr erstes Kind. Zudem waren gescheiterte Pläne für den Bau eines neuen Konzerthauses in Nürnberg ausschlaggebend.

Joana Mallwitz wurde in Hannover zur Dirigentin ausgebildet. Quelle: Daniel Karmann/dpa

In Salzburg wurde Mallwitz gerade erst wieder gefeiert für ihre musikalische Interpretation von Mozarts Oper „Così fan tutte“. Bei den Festspielen hatte sie im vergangenen Jahr als erste Frau in der 100-jährigen Geschichte des Klassikfestivals einen große Opernpremiere geleitet.

Lesen Sie auch Joana Mallwitz unterrichtet Dirigenten an der Musikhochschule Hannover

2014 wurde Mallwitz Generalmusikdirektorin in Erfurt. Vier Jahre später ging es nach Nürnberg. 2019 kürten Fachleute der Zeitschrift „Opernwelt“ sie zur Dirigentin des Jahres.

Von Gerd Roth