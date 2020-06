Hildesheim

„Dunkel. Ende.“ Die letzten Worte seiner vorerst letzten Inszenierung spricht Jörg Gade selbst. Der scheidende Intendant des Theaters für Niedersachsen sitzt als Regisseur im Off und spricht die Regieanweisungen. Nachdem die Proben und die Premiere für Dennis Kellys Stück „Waisen“ im März abgesagt werden mussten, zeigt das TfN nun eine, wie Gade vor der Inszenierung sagt, „Corona-Adaption“ davon. Das zeigt sich nicht nur im Spielort – dem Vorplatz des Theaters in Hildesheim, sondern auch in der Distanz, die die Darsteller Joëlle Rose Benhamou, Dennis Habermehl und Jonas Nowack zueinander bewahren.

Allerdings bedeutet die physische Distanz der drei in ihren Rollen als Helen, Liam und Danny hier auch eine soziale Distanz. Denn als Liam eines Tages bei seiner Schwester Helen und ihren Mann Danny mit einem blutigen Hemd auftaucht, beginnt die Beziehung der drei zu zerbröckeln zwischen den Lügen, die sie sich gegenseitig erzählen und schon ihr Leben lang erzählt haben: In „Waisen“ verkraftet das Familienkonstrukt die diversen Wahrheiten der Familienmitglieder nicht.

Theater als Psychothriller

Kellys Stück kommt als Psychothriller daher, in dem kaum gehandelt – dafür aber ständig Handlung verhandelt wird. Was ist wirklich passiert? Wer belügt wen? All das klären die drei in Dialogen, die zwischen grotesk-lustig und brutal changieren. Und am Ende haben alle drei ihre moralischen Grundwerte für eine zerbröckelte Familie verraten: „Waisen“ zeigt, wie schnell fragile soziale Konstruktionen in ihren moralischen Grundwerten erschüttert werden können, wenn es um Selbstschutz und den Schutz derjenigen geht, die einem am nächsten sind.

Szene aus „Waisen“ mit Joëlle Rose Benhamou (von links) Jonas Nowack und Dennis Habermehl. Quelle: Chris Gossmann

Das Stück wurde bereits 2009 uraufgeführt – dennoch klingt vieles darin wie eine Analyse der Gegenwart. Da ist Dannys Angst vor nordafrikanisch aussehenden Jugendlichen. Da ist Liams latenter Rassismus, der eigentlich kein Rassismus ist, sondern Gewalt, die sich aus Angst vor Einsamkeit die Bahn bricht.

Gade verabschiedet sich nicht mit einer komplex ausgedachten Inszenierung, sondern mit einer Aufführung, die eigentlich eine szenische Lesung ist – deren thrillerartiger, mehrfach preisgekrönter Text, in dem Lügenschicht um Lügenschicht aufgedeckt wird, einen unwiderstehlichen dunklen Sog entwickelt.

Das Theater für Niedersachsen spielt bis zum 3. Juli verschiedene Open-Air-Programme im Theatergarten vor dem Theater. „Waisen“ ist noch einmal am Sonntag, 21. Juni, 19 Uhr, zu sehen.

