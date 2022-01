Hannover

Dieser Musiker kann fast alles machen. Da ist es besonders interessant, was er nicht macht. Jörg Widmann, 1973 in München geboren, ist Klarinettist, Dirigent und der mit Abstand gefragteste Komponist seiner Generation. Beim Konzert der NDR Radiophilharmonie im Großen Sendesaal hat er sich nun auch genau so vorgestellt: als Solist, Autor und Orchesterleiter. Von einer One-Man-Show aber war sein Auftritt denkbar weit entfernt. Denn Widmann ist auch groß darin, andere machen zu lassen.

Das erste Klarinettenkonzert von Carl Maria von Weber ist ein Schlüsselwerk der Romantik. Die Musik ist oft weniger tönend bewegte Form als vielmehr Ahnung, Stimmung und Klangmalerei. Entsprechend unberechenbar ist ihr Verlauf: Mal stockt sie bis zum Verstummen, um wenig später wie aus dem Nichts neu zu erstehen. Ihre rhythmischen Widerhaken und ihr aufbrausender Charakter, der viele kleine Tempowechsel erforderlich macht, sind weitere Gründe, warum sich mit Webers Musik die Position des Dirigenten als gleichsam unparteiischer Orchesterleiter im Konzertleben etablierte.

Beethoven als Blitz

Ausgerechnet bei diesem Stück verzichtet Widmann darauf, die Radiophilharmonie ernsthaft zu dirigieren. Nach ein paar Takten schon leitet er die Musikerinnen und Musiker nicht mehr – er begibt sich ganz in ihre Hand. Das liegt nicht daran, dass er als Solist an der Klarinette keine Kapazität mehr hätte, klare Vorgaben zu machen. Er schafft vielmehr eine Atmosphäre des Vertrauens, die alle Beteiligten gleichzeitig inspiriert und diszipliniert. Das Ergebnis ist eine ungewöhnlich lebendige, spannende und nur nebenbei perfekte Aufführung.

In seiner eigenen Konzertouvertüre „Con brio“, die viel gespielt wird und auch in Hannover schon zu hören war, durchzucken bizarre Bruchstücke von Beethoven-Zitaten die Musik wie Blitze eine Gewitternacht. Das 2008 komponierte Werk erscheint mal wie das Klangbild eines unruhigen Traums, mal als die Essenz der stürmischen Stimmung, die die titelgebende beethovensche Tempoanweisung ausdrückt. Im Funkhaus ist der Komponist ein klarer Organisator, der das Orchester sicher und humorvoll durch die rhythmischen und spieltechnischen Herausforderungen führt.

Alle diese Tugenden verbindet Widmann schließlich als Dirigent eines fremden Werkes. Mendelssohns „Reformationssinfonie“ ist seit der preisgekrönten Einspielung mit Andrew Manze ein Paradestück der Radiophilharmonie. Festgelegt auf die Interpretation seines Chefdirigenten ist das Orchester aber nicht: Der Teamplayer Widmann kann seine eigene zügige, plastische und beseelte Sichtweise sehr gut hörbar machen. Entsprechend begeistert ist der Applaus in den auf Abstand eher spärlich besetzten Rängen.

