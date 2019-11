Hannover

„Die Zugabe sage ich nicht an. Sie kennen sie alle.“ In einer Sache hatte Gudrun Schröfel aber nicht recht. Denn was der Johannes-Brahms-Chor unter seiner Leiterin hören ließ, dürfte für die Zuhörer in der Marktkirche über das Selbstverständliche hinausgegangen sein. Mendelssohns „Denn er hat seinen Engeln“ ist zwar die vielgesungene Allzweckwaffe des Zugabenrepertoires. Doch wann hört man diesen Chorsatz schon einmal so still verhangen, so ruhig schwebend, so schwerelos fließend, so traumhaft zart? Es musste der Gedanke kommen: So vielleicht noch nie!

Die Zugabe war wie ein Spiegelbild des Konzerts. Brahms („Sieben Marienlieder“), Britten („Hymn to St.Cecilia“) und Bruckner (Motetten) ergaben zusammen ein musikalisches Epos, bei dem ein faszinierender Chorklang die Verbindungen zwischen ausgefeilten Strophenphrasierungen (Brahms), berückender chorischer Stimmenschönheit (Britten) und klangsinnlicher Romantik (Bruckner) knüpfte.

Huldigung an die Musik

Somit wurde Brittens Huldigung der Musik zu einem Leitfaden des Abends. Maßstäbe setzend auch, wie sich der Chor gerade auch bei tückischen Stellen ganz der Kunst der Agogik verschrieb (entsprechend beispielhaft auch Sopransolistin Anna Schote). Bruckners Motetten? Balsam für die Ohren! Die Sätze kündeten von der Besonderheit eines Chortimbres, bei dem allein schon die Sopranstimmen ganz individuelle Stimmfärbungen einbringen.

Ulfert Smid trug an der Orgel mehr als nur freundlich-verbindende Zwischenspiele bei. Vor allem Mendelssohns Sonate c-Moll setzte den instrumentalen Kontrapunkt in einem von chorischen Spitzenleistungen geprägten Abend.

Von Günter Helms