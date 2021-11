Braunschweig

„Wir haben unser Kino am 11. März letzten Jahres wegen der Pandemie zugemacht. Wir haben Verleiher angerufen und gesagt, dass wir ihre Filme online zeigen wollen. Die haben uns nur ausgelacht“, erzählt Johannes Thomsen vom hannoverschen Lodderbast-Kino beim Filmfest in Braunschweig. Dann hat Thomsen Kontakt zu Filmemachern geknüpft. Die freuten sich über die digitale Ausstrahlung ihrer neuen Filme im Lodderbast und standen anschließend im Kino für Fragen zur Verfügung. „Die Leute konnten online anonym Fragen stellen, das war sehr viel lebhafter als sonst bei uns im Kino, wo die Hemmschwelle höher ist“, sagt Thomsen. Über 60.000 Zuschauer sahen so an 100 Tagen online das Lodderbast-Programm.

Ist das Streamen von neuen Filmen für Kinos und Filmfestivals eine Chance, in Zeiten von Corona ihr Publikum zu halten und vielleicht sogar neue Zuschauer zu gewinnen? Oder macht man sich so als Abspielstätte auf Dauer überflüssig? Darüber diskutierte Thomsen auf dem Internationalen Filmfest Braunschweig (bei dem der Schauspieler Sebastian Koch den Preis für sein Lebenswerk erhalten hat) mit Cineasten aus anderen norddeutschen Städten.

„Der Aufwand für das digitale Angebot ist wahnsinnig groß“

„Online ist der falsche Weg. Zu Hause kann nicht der Funke, den ein Film im Kino auslösen kann, auf das Publikum überspringen“, sagt Torsten Neumann, Direktor des Filmfestes Oldenburg. Dennoch hat man dort im vergangenen und in diesem Jahr das Filmfestprogramm hybrid angeboten, vor Ort im Kino als auch digital. 2020 sahen 2000 Menschen die Filme online und 3000 direkt vor der großen Leinwand in Oldenburg. „In diesem Jahr durften wir viel mehr Menschen ins Kino lassen und die Kinos waren gut besucht, während online nur sehr wenig genutzt wurde. Der Aufwand für das digitale Angebot ist aber wahnsinnig groß“, sagt Neumann.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch das am Sonntag beendete Filmfest Braunschweig präsentierte sein Programm sowohl in mehreren Kinos als auch online. Genaue Zuschauerzahlen wurden noch nicht veröffentlicht – an den ersten Festivaltagen blieben viele Kinoplätze leer. Das Europäische Filmfestival Göttingen, das am 26. November startet, wird ebenfalls die 64 Kurzfilme im Wettbewerb nicht nur in Göttinger Lichtspielstätten zeigen, sondern auch ins Heimkino übertragen.

„Das ist keine Alternative zum Kinobetrieb, sondern eine sinnvolle Ergänzung.“

Das Kommunale Kino City 46 in Bremen will auch nach der Wiedereröffnung der Kinosäle zweigleisig fahren. „Wir zeigen im City 46 Filme, die wir danach online anbieten. Das ist keine Alternative zum Kinobetrieb vor Ort, sondern eine sinnvolle Ergänzung“, sagt Kinoleiter Holger Tepe. Das City 46 gehört einem Netzwerk von rund 30 Programmkinos aus ganz Deutschland an, das unter www.cinemalovers.de eine eigene Streaming-Plattform betreibt. Gemeinsam plant man das cineastische Angebot, zu dem auch digitale Einführungen und Gespräche mit Filmschaffenden gehören.

„Online-Plattformen sind gerade für Filme eine Chance, die auf Festivals gezeigt werden und danach oft in der Versenkung verschwinden“, sagt Carolin Bosse, die bis vor Kurzem für alleskino.de gearbeitet hat. Dort wurden die Filme des Filmfestes Mainz präsentiert.

Also sowohl online und als auch offline als Zukunft des Kinos? Trotz der großen Resonanz im Lodderbast will ausgerechnet Johannes Thomsen davon nichts wissen: „Wir haben trotz der 60.000 Zuschauer draufgezahlt. Wir haben keinen Bock mehr auf online und auf Verleiher, die man beknien muss. Ab dem neuen Jahr zeigen wir unsere Filme nur noch bei uns im Kino.“

Thomsen setzt darauf, dass sein Stammpublikum wieder in das 39 Quadratmeter große Lodderbast mit 24 Plätzen strömt und das besondere Kinoerlebnis sucht. „Bei uns laufen künftig vor allem Filme unter einer Stunde. Es gibt ganz viele tolle Kurzfilme, wir haben allein für Januar 1400 Einreichungen bekommen“, sagt Thomsen. Er stellt Kurzfilmrollen zusammen und sagt vorher nicht, um was es in den Streifen geht. „Das Angebot könnte auch nach hinten losgehen. Glaub ich aber nicht.“

Von Joachim Göres