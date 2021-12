Hannover

Das ist mal ein Adventskalender: Genau 24 Programmpunkte hat das Weihnachtskonzert von Jonas Kaufmann im Kuppelsaal. Auch wenn das vielleicht Zufall ist, kann man sich doch an der schönen Symbolik erfreuen. Und darüber, dass der Startenor Kaufmann für seinen Pro-Musica-Auftritt ein richtig volles Paket geschnürt hatte.

Dabei war die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz unter der Leitung von Jochen Rieder nicht nur zur Begleitung angereist. Mehrfach bekam das Orchester Gelegenheit, sängerfrei zu glänzen, so gleich zum Auftakt bei Engelbert Humperdincks Ouvertüre zur Oper „Hänsel und Gretel“ – ein Weihnachtsklassiker, der hier mit Esprit interpretiert wurde.

Abwechslung durch Arrangements

Auch Kaufmann hatte vor allem Klassiker im Angebot. Los ging es mit „In dulci jubilo“, „Alle Jahre wieder“ und „Kommet ihr Hirten“, und eine Begrüßungsansprache war selbstverständlich auch im Angebot: Der Sänger freute sich, dass die Besucher trotz „ich will’s nicht nennen“ so zahlreich erschienen waren. Und bedauerte, dass richtiges Mitsingen zurzeit „gegen die Regel“ sei. Kurze Pause: „Übrigens ist auch Mitfilmen gegen die Regel“ – offenbar hatte Kaufmann mehrere Beispiele für diese Unsitte erspäht.

In der Folge sorgten unterschiedliche Arrangements für Abwechslung. Nach einer recht flotten Version von „Ihr Kinderlein kommet“ ging’s bei „Ich steh an deiner Krippen hier“ ruhiger zu, wobei Kaufmanns sonore Tenorstimme alles zusammenhielt – ab und an gab’s die angemessene Portion weihnachtlichen Schmelz, aber keine Kraftmeierei.

Ökonomisch servierte Zugaben

Nach der Pause war der deutschsprachige Teil im Wesentlichen beendet. Schön gefühlig der Einstieg mit „What Child Is This?“, „In The Bleak Midwinter“ und „Hark! The Herald Angels Sing“, bevor Kaufmann auf lässig schaltete und, etwa bei „Winter Wonderland“, den Swing ins Spiel brachte

Mit „Jingle Bells“ und „Cantique de Noël“ begann in den Schlussspurt, bevor, die symbolische Zahl der Stücke doch überschritten wurde – mit gleich fünf Zugaben. Kaufmann servierte sie ökonomisch in zwei Blöcken und wies dabei launig auf die weiten Auftritts- und Abgangswege im Kuppelsaal hin. Eine kräftige Version von „O, du fröhliche“ machte den Auftakt, und der letzte Titel des Abends geriet besonders eindringlich, gerade weil er so schlicht vorgetragen wurde: „Es wird scho glei dumpa“.

Minuspunkte im großen Geschenkpaket? Bei den tannenbaumhohen Spitzentönen intonierte Kaufmann nicht immer ganz sauber, und der üppige Verstärker-Sound wirkte zuweilen ein wenig unnatürlich – die Akustik im Kuppelsaal hat eben nach wie vor ihre heiklen Seiten.

Von Jörg Worat