Hannover

Lenz leidet. Er leidet an sich, an der Welt, an Gott, am Leben. Über das Leiden des Schriftstellers Lenz, das ein Leiden zum Tode ist, hat Georg Büchner eine knappe (gut 30 Reclam-Seiten umfassende) Erzählung geschrieben. In ihr klingt an, was Büchner auch in seinen Dramen „Leonce und Lena“ und „Woyzeck“ ausformuliert hat: die bittere Verzweiflung über die Welt wie sie ist, das Staunen darüber, wie sich die Menschen hier eingerichtet haben, die Unsicherheit das eigene Denken und Fühlen betreffend und die Angst, dass es nichts gibt jenseits der Langeweile und der ungeheuren Leere.

„Lenz“ ist ein großartiger Stoff fürs Theater, und das Schauspiel Hannover ist nicht das erste Theater, das ihn auf die Bühne bringt. Hier wird die Erzählung als kleine Kammerspielproduktion auf der große Bühne des Schauspielhauses präsentiert. Diese Verwirrung der Kategorien passt sehr gut, ist aber auch ein Luxus, den sich das Theater gönnt – der Zuschauerraum, der mehr als 600 Besuchern Platz bietet, ist hier geschlossen, das Publikum (etwa 140 Personen passen hinein) nimmt auf der Bühne Platz. Man sitzt einander gegenüber, in der Mitte befindet sich die Spielfläche: ein Gerüst, das mit Gazevorhängen bedeckt ist. Auf die halbdurchsichtigen Vorhänge werden Naturbilder und allerlei kaleidoskopische Ansichten projiziert: ein Kopfkino zunehmender Verwirrung. Regisseur Jonathan Heidorn will uns in den Kopf eines Kranken beamen – und das gelingt ihm.

Vorhänge auf: Hajo Tuschy in „Lenz“. Quelle: Isabel Machado Rios

Sein Lenz ist in drei Personen aufgesplittet: Bernhard Conrad (mit schneidender Präzision), Hajo Tuschy (ein Verzweiflungspragmatiker) und Nicolas Matthews (im Leiden schrill) sprechen die Sätze des Lenz und – vor allem – das, was die anderen über ihn sagen. Es ist kein Rollenspiel, sondern eine Art Bericht aus einer Krankenakte.

Nach und nach reißen die Darsteller die weißen Vorhänge vom Spielgerüst, sodass am Ende ein durchsichtiger kahler Raum überbleibt – das ist eine Spur in die Klarheit (was nicht so recht passt), aber auch ein Weg in die Verlassenheit und Kälte (was wiederum sehr gut passt). Die große Bühnenmaschinerie, die hier zur Verfügung steht, wird nur verhalten genutzt. Fahrten in den Tiefengrund der Seele werden ebenso vermieden wie Himmelsstürmereien. Auffällig sind die Kostüme (die Sigi Colpe entworfen hat): Alle drei Lenzdarsteller tragen halbwegs bunte Brokatanzüge. Die wirken angenehm aus der Zeit gefallen und betonen, womit wir es hier zu tun haben: mit einem Künstlerdrama.

Das Trio des Künstlerdramas: Bernhard Conrad, Hajo Tuschy, Nicolas Matthews. Quelle: Isabel Machado Rios

Weil Regisseur Jonathan Heidorn die Bühne so platziert hat, dass sie Zuschauerreihen teilt, sieht man die Darsteller oft von hinten. Und so hört man sie auch. Manchmal verblassen die Stimmen. Oft überlagern sie einander auch – was einen schönen, fremden Klang ergibt. Es sind leise, drängende, ferne, nahe Stimmen. Das passt. Das fügt sich zu einem wunderbar zersplitterten Bild.

Weitere Vorstellungen am 31. März sowie am 1. und 24. April