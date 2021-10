Joseph-Joachim-Violinwettbewerb: So war das Halbfinale

Hannover

Es gibt iPads im Hoch- oder Querformat, eine Mappe mit Noten in Klarsichtfolie und auch noch die gute, alte Druckausgabe: Allein das Material, das sich die sechs Geigerinnen und zwei Geiger beim ersten Halbfinale des Internationalen Joseph-Joachim-Violinwettbewerbs in der Musikhochschule aufs Notenpult legen, ist ganz unterschiedlich. Und vielfältiger noch als das Erscheinungsbild der Noten von Bela Bartóks „Divertimento“ ist das Klangbild, das daraus entsteht.

Hier stehen die jungen Musiker nicht als Solisten im Mittelpunkt, erstmals im Wettbewerb können sie sich nicht direkt mit der Geige ausdrücken, sondern nur als Teil eines ganzen Orchesters. Für die meisten ist es eine ungewohnte Aufgabe, vom Pult der Konzertmeisterin die Camerata Bern anzuführen. Und die Qualität dieses Kammerorchesters zeigt sich gerade darin, dass dasselbe Stück tatsächlich bei jeder Kandidatin und jedem Kandidaten anders klingt.

Strenge und Nervosität

Lorenz Karls, in Österreich geborene Geiger mit schwedischen Wurzeln, überzeugt bei dem Orchesterstück mit klarer Gestaltung fast noch mehr als als Solist der zwei Sätze eines Mozart-Konzertes, mit dem sich die Kandidaten ebenfalls bewähren müssen. Die Deutsche Chiara Sannicandro glänzt mit wunderbar warmem Klang, hat aber auch spürbar mit Nervosität zu kämpfen. Auch bei Sara Domjanic aus Liechtenstein ist eine gewisse Aufregung zu hören, die in Kontrast zu ihren entschiedenen Interpretationen steht.

Vollprofi: Die 19-jährige US-Amerikanerin Elli Choi beim Halbfinale in der Musikhochschule Hannover. Quelle: Helge Krückeberg

Gleich drei der acht Halbfinalistinnen kommen aus den USA, zwei von ihnen studieren sogar an derselben Hochschule: der Juilliard School in New York. Erstaunlicherweise klingt das Bartók-Stück bei der 26-jährigen Claire Bourg, die bereits Erfahrung als Konzertmeisterin hat, viel passiver als in der energischen Version der sieben Jahre jüngeren Elli Choi. Bei beiden deckt sich dieser Eindruck mit dem ihres Mozart-Spiels. Bourg geht vorsichtig und tastend an die Musik heran, Choi wählt einen schön schnörkellosen Direktweg und lässt sich auch nicht aus dem Konzept bringen, wenn sie aus Versehen ein paar Takte überspringt. Die Art, wie sie den kleinen Unfall kaschiert, weist die 19-Jährige bereits als Vollprofi aus.

Der Silberton der Stradivari

Javier Comesana als Solist in der Musikhochschule beim Halbfinale des Joseph-Joachim-Violinwettbewerbs. Quelle: Helge Krückeberg

Die Unterschiede zwischen den beiden US-Amerikanerinnen erscheinen bei zwei weiteren Kandidaten gleichsam in vergrößerter Form: Der Spanier Javier Comesana präsentiert eine interessant skrupulöse Sicht auf Mozart, bei der er die Noten eher befragt, als dass er strikt ihren Vorgaben folgt. Die Japanerin Minami Yoshida entlockt ihrer Stradivari dagegen einen so selbstbewussten Silberton, als seien alle Fragen bei ihr längst geklärt. Ganz ähnlich tönt bei ihr auch das Bartók-Divertimento: Die Camerata klingt bei ihr runder und voller als bei allen anderen Kandidaten – das Stück erinnert dabei allerdings eher an die kühle Hindemith-Harmonik als an ungarische oder rumänische Volksklänge.

Lesen Sie auch Joachim-Violinwettbewerb Hannover: Nur acht Geiger im Halbfinale

Beide Elemente in Balance bringt Maria Ioudenitch – laut Selbstbeschreibung Amerikanerin mit russischer Seele. Die 25-Jährige bietet eine in vielfacher Weise sehr gut ausgearbeitete Version des Orchesterstücks und kann auch mit einem Mozart-Spiel überzeugen, das nicht nur souverän ist, sondern auch mit stimmigen Details verzaubert. Ioudenitch hat sich für das A-Dur-Konzert (KV 219) entschieden, das im zweiten Satz mit einigen harmonische Wendungen überrascht, die schon auf die Romantik zu verweisen scheinen. Allein wie sie die zelebriert, ohne einen Bruch zu den fast frühklassischen Trillerfiguren zu schaffen, die sich direkt an die Akkorde anschließen, würde sie wohl zu einer Favoritin für das Finale am Sonntag machen.

Die zweite Runde des Halbfinales wird am Donnerstag im Kleinen Sendesaal fortgesetzt (15 Uhr und 20.30 Uhr). Danach werden die Finalisten bekannt gegeben, die am Sonntag um 11.30 Uhr und 16 Uhr um den Joachim-Preis spielen. Es gibt nur noch Restkarten, alle Konzert werden auch auf www.jjv.de ins Internet übertragen.

Von Stefan Arndt