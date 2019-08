Hannover

Es war so etwas wie eine Vision. Robert Drees hatte es vor sich gesehen: das Haus, das seine neue Galerie in Hannover beherbergen sollte. Irgendwo in der Nähe von Gleisen sollte es sein. Also ist er mit dem Fahrrad an den Bahnstrecken entlanggefahren und hat einen Ort gesucht, an dem er seine Galerie eröffnen könnte. In der Nähe des früheren hannoverschen Güterbahnhofs ist er fündig geworden. Hier am Weidendamm hat er einen Industriebau entdeckt, etwas abseits gelegen, groß, schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Im Erdgeschoss gab es mal eine Firma, die Medizinprodukte hergestellt hat. In der zweiten Etage, dort wo früher eine Segelmacherin ihre Werkstatt hatte, konnte er dann seine Galerie einrichten. Die Vorteile: viel Platz, viele Fenster, die meist nach Osten weisen, ruppiger Industriecharme.

Objekte von Sun-Rae Kim in der Galerie Drees. Quelle: Ronald Meyer-Arlt

„Grandios besucht, aber nur mäßig erfolgreich“

Vor zwanzig Jahren hat Robert Drees (Jahrgang 1961) hier mit seiner Galerie angefangen. Zum Zinnober-Wochenende am 31. August und 1. September, bei dem fast alle Galerien und Ateliers in Hannover neue Kunst präsentieren, feiert er das mit einer großen neuen Ausstellung. Dabei könnte er eigentlich auch schon sein 25. Jubiläum als Galerist feiern. Denn fünf Jahre bevor er mit der Galerie Drees am Weidendamm begann, hatte er schon die Galerie „Esplanade“ an der Geibelstraße in der Südstadt eröffnet.

Tuschbild eines Jugendlichen von Hanna Nitsch in der Jubiläumsausstellung der Galerie Drees Quelle: Ronald Meyer-Arlt

An seine erste Ausstellung dort kann er sich noch gut erinnern. Arbeiten von Harald Schiel aus Braunschweig wurde gezeigt. „Die Ausstellung war grandios besucht, aber nur mäßig erfolgreich“, erzählt Robert Drees. Damit, dass die Einnahmen nicht von Anfang an sprudeln würden, hatte er gerechnet: „Wir hatten unsere privaten Lebenshaltungskosten enorm heruntergefahren“. Das dauerte glücklicherweise nur wenige Jahre. Dann hatten er und sein damaliger Galeriepartner Georg Feiter eine gute Idee: Mit „Art Rent“ brachten sie Kunst an die Wände von Firmen der Region. Damit war das Überleben der Galerie gesichert. Irgendwann verließ Kollege Feiter aus privaten Gründen (die Liebe! eine neue Stadt!) die gemeinsame Galerie und Robert Drees machte alleine weiter – am Weidendamm, in neuen, helleren Räumen.

Ein Bunker-Film in einer Bunker-Installation: Arbeit von Veronika Veit in der Jubiläumsausstellung der Galerie Drees. Quelle: Ronald Meyer-Arlt

Die meisten Künstler der Galerie folgten ihm. 21 Künstler betreut Robert Drees, noch weitere Künstler ins Portfolio zu nehmen, wäre nicht gut: „Die intensive Betreuung von Künstlern hat Obergrenzen“, sagt der Galerist. Seinen Künstlern gegenüber ist er treu. „Ich bin kein Durchlauferhitzer“, sagt er. „Wenn ich mich für eine Position entscheide, ist sie über viele Jahre in der Galerie verankert – auch über Durststrecken hinweg.“

20 Jahre Galerie Drees Am Zinnober-Wochenende am 31. August und 1. September feiert die Galerie Robert Drees am Weidendamm 15 in Hannover ihr 20-jähriges Bestehen mit einer Jubiläumsausstellung. Für die Schau „invited by“ haben Künstler und Künstlerinnen der Galerie jeweils einen Gastkünstler oder eine Gastkünstlerin eingeladen. Lauter Tandems werden zu sehen sein: Pepa Salas Vilar und Shige Fujishiro, Simon Halfmeyer und Werner Haypeter, Paul Schwer und das Künstlerpaar Lotte Lindner und Till Steinbrenner, Sun-Rae Kim und Siegfried Neuenhausen, Jürgen Jansen und Jürgen Paas, Szilard Huszank und Christian Ruckdeschel, Lucia Dellefant und Wolfgang Stehle, Samuel Salcedo und Ramon Surinyac, Hanna Nitsch und Veronika Veit, Pertti Kekarainen und Marko Vuokola. An den beiden Tagen des Zinnober-Wochenendes wird Robert Drees jeweils um 12.30 Uhr durch die Ausstellung führen. Am 6. September wird um 17 Uhr im Rahmen des „Musik 21 Festivals“ die Klanginstallation der griechischen Künstlerin M. Papalexandri-Alexandri in den Galerieräumen zu hören sein. Am 7. September gibt es dort um 20 Uhr das Konzert „Der Lautsprecher“.

Aber wozu brauchen Künstler heute eigentlich noch Galeristen? Die meisten Künstler haben mittlerweile ihren eigenen Internetauftritt, auf Veranstaltungen wie der stadtweiten Kunstpräsentation bei „ Zinnober“ öffnen sie ihre Ateliers und kommen in den direkten Kontakt mit dem kunstinteressierten Publikum und potentiellen Kunstkäufern.

Robert Drees gibt sich da selbstbewusst: „Wir bringen die Künstler für andere Ausstellungen ins Gespräch. Wir machen sie überregional bekannt.“ Wichtig seien dafür die Kunstmessen. Köln Karlsruhe, Berlin, das seien „superwichtige Plattformen für Künstler“. Und Drees ist da.

Hannover ist ein „extrem problematischer Ort“

Gerade ist er von der „ Salzburg International Art Fair“ zurückgekehrt. Wie es war? „Ein bisschen langatmig, aber erfolgreich“, sagt er. Bei solchen Messen geht es vor allem um neue Kontakte. In Salzburg hat er neben vielen anderen interessanten Kunstinteressierten auch DJ Ötzi kennengelernt.

Hannover dagegen sei für Galeristen ein „extrem problematischer Ort“. Als er hier angefangen habe, sagt Drees, habe es noch 15 Galerien mit überregionaler Ausstrahlung gegeben, heute gebe es nicht einmal ein Drittel davon. Robert Drees hat mal eine Tabelle mit den Galerien in den deutschen Landeshauptstädten zusammengestellt. Sein Ergebnis: Was die Galeriendichte angeht, liegt Hannover weit abgeschlagen auf dem letzten Platz. Der Grund dafür ist seiner Meinung nach das Fehlen einer Kunsthochschule. „Damit fehlen prominente Fürsprecher der Kunst in der Stadt“.

Also muss er selber dafür sorgen, dass die Kunst in der Stadt im Gespräch bleibt. Und damit will er weitermachen. Den Mietvertrag für seine Galerie am Weidendamm hat er gerade um weitere zehn Jahre verlängert. „Ich hab’ noch Lust“, sagt er.

